Το σκέτο περπάτημα δεν είναι αρκετό: Ο συνδυασμός για πραγματικά οφέλη φυσικής κατάστασης

Είναι επαρκής άσκηση το περπάτημα; Μελέτη δείχνει γιατί η προπόνηση ενδυνάμωσης έχει επίσης σημασία.

Newsbomb

Bigstock
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το περπάτημα θεωρείται συχνά ως ο ασφαλέστερος και απλούστερος τρόπος για να παραμείνετε υγιείς.

Τι γίνεται όμως αν το να βασίζεστε στο περπάτημα και μόνο σημαίνει ότι χάνετε ένα βασικό μέρος της φυσικής κατάστασης που το σώμα σας χρειάζεται πραγματικά, για να παραμείνει δυνατό με την πάροδο του χρόνου;

Νέα έρευνα δείχνει ότι αν και το περπάτημα προσφέρει σαφή οφέλη υγείας, πιθανώς δεν είναι αρκετό από μόνο του για να διατηρήσει τη συνολική φυσική κατάσταση, ειδικά χωρίς να το συνδυάσετε με δραστηριότητες, που βασίζονται στην μυϊκή ενδυνάμωση.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το περπάτημα μόνο του μπορεί να μην παρέχει αρκετό ερέθισμα για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης, της λειτουργικής φυσικής κατάστασης και της μακροπρόθεσμης σωματικής ανθεκτικότητας.

Οι συμμετέχοντες που συνδύασαν το περπάτημα με ασκήσεις αντίστασης (μυϊκής ενδυνάμωσης) επέδειξαν σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται με την κινητικότητα και την μεταβολική υγεία.

Το βασικό συμπέρασμα δεν είναι ότι το περπάτημα είναι αναποτελεσματικό, αλλά ότι καλύπτει μόνο ένα μέρος του φάσματος φυσικής κατάστασης.

Γιατί το περπάτημα δεν είναι αρκετό από μόνο του

Το περπάτημα είναι κυρίως μια αερόβια δραστηριότητα, που σημαίνει ότι βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία, την κυκλοφορία του αίματος και την αντοχή.

Ωστόσο, δεν στοχεύει επαρκώς σε:

  • Μυϊκή δύναμη
  • Ισορροπία
  • Οστική πυκνότητα

Αυτές οι παράμετροι φυσικής κατάστασης είναι κρίσιμες για την πρόληψη τραυματισμών, τη διατήρηση της κινητικότητας με το πέρας των ετών και την υποστήριξη της μεταβολικής λειτουργίας.

Τι συμβαίνει όταν συνδυάσετε περπάτημα με ασκήσεις ενδυνάμωσης

Η προσθήκη δραστηριότητας που βασίζεται σε προπόνηση με αντιστάσεις (π.χ. βάρη) εισάγει ένα διαφορετικό είδος κινήτρου. Η προπόνηση ενδυνάμωσης βοηθά στην:

  • διατήρηση και ανάπτυξη μυϊκής μάζας
  • βελτίωση της σταθερότητας και της ισορροπίας των αρθρώσεων
  • αύξηση του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας
  • υποστήριξη της υγείας των οστών

Όταν συνδυάζεται με το περπάτημα, το σώμα ωφελείται και από τα δύο:

  • Καρδιαγγειακή κατάσταση (περπάτημα)
  • Μυοσκελετική ενδυνάμωση (προπόνηση αντίστασης)

Αυτός ο συνδυασμός είναι που οδηγεί σε πιο ολοκληρωμένη, λειτουργική φυσική κατάσταση.

ασκηση γυμναστικη γυμναστηριο αρση βαρων

Ποια είδη άσκησης πρέπει να συνδυάσετε με το περπάτημα

Η μελέτη και τα υποστηρικτικά στοιχεία υποδεικνύουν απλές, προσβάσιμες μορφές προπόνησης ενδυνάμωσης αντί για σύνθετες ρουτίνες. Οι αποτελεσματικές επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Ασκήσεις με το βάρος του σώματος (π.χ., καθίσματα, προβολές, κάμψεις)
  • Ζώνες αντίστασης
  • Ασκήσεις με ελαφριά βάρη
  • Λειτουργικές κινήσεις, όπως ασκήσεις step-up ή ασκήσεις κορμού

Αυτές οι δραστηριότητες συμπληρώνουν το περπάτημα στοχεύοντας τους μύες που υποχρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια σταθερής κίνησης.

Πόση προπόνηση ενδυνάμωσης απαιτείται

Δεν χρειάζεστε μεγάλες ή έντονες συνεδρίες για να δείτε οφέλη. Ακόμα και 2-3 συνεδρίες την εβδομάδα μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη δύναμη και την λειτουργική ικανότητα, όταν συνδυάζονται με τακτικό περπάτημα.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι:

  • Συνέπεια
  • Προοδευτική αύξησης δυσκολίας
  • Ισορροπημένη μυϊκή εμπλοκή

Αυτό καθιστά την προσέγγιση πρακτική και βιώσιμη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το περπάτημα άχρηστο αν δεν συνδυάζεται με προπόνηση ενδυνάμωσης;

Όχι. Το περπάτημα παρέχει σημαντικά καρδιαγγειακά και ψυχικά οφέλη. Απλώς δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της φυσικής κατάστασης από μόνο του.

Μπορώ να χτίσετε μυς απλώς περπατώντας περισσότερο;

Όχι αποτελεσματικά. Το περπάτημα δεν παρέχει αρκετή αντίσταση για να χτίσετε ή να διατηρήσετε σημαντικά την μυϊκή σας μάζα.

Πόσος καιρός θα χρειαστεί για να δω αποτελέσματα από τον συνδυασμό και των δύο;

Οι βελτιώσεις στη δύναμη και την κινητικότητα μπορούν να ξεκινήσουν μέσα σε λίγες εβδομάδες, με πιο αισθητές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου με συνεπή εξάσκηση.

Είναι ασφαλής αυτή η προσέγγιση για αρχάριους;

Ναι, αρκεί οι ασκήσεις να προσαρμόζονται στο επίπεδο φυσικής σας κατάστασης και να εκτελούνται με σωστή τεχνική.

Συμπέρασμα

Το περπάτημα παραμένει μια ισχυρή και προσιτή συνήθεια υγείας, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της εικόνας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο συνδυασμός του περπατήματος με ασκήσεις ενδυνάμωσης δημιουργεί μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση στη φυσική κατάσταση, υποστηρίζοντας όχι μόνο την αντοχή, αλλά και την μακροπρόθεσμη δύναμη, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα.

Πηγές:
healthline.com
nhs.uk
cdc.gov
mayoclinic.org

Σχόλια
