Χρήση καθαριστή αέρα κατά την περίοδο των αλλεργιών: Βασικά λάθη που μειώνουν την αποτελεσματικότητα.

Newsbomb

Γιατί ο καθαριστής αέρα στο σπίτι μπορεί να μην βοηθάει με τις αλλεργίες σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι καθαριστές αέρα συχνά θεωρούνται ως μια απλή λύση για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες, αλλά πολλοί τους χρησιμοποιούν με τρόπους που περιορίζουν την αποτελεσματικότητά τους. Αντί να μειώνουν τη γύρη και τα αλλεργιογόνα εσωτερικού χώρου, μικρά λάθη μπορούν να κάνουν τη συσκευή πολύ λιγότερο χρήσιμη από το αναμενόμενο.

Η κατανόηση του τι δεν πρέπει να κάνετε είναι συχνά ο γρηγορότερος τρόπος για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα.

1. Επιλέξατε λάθος τύπο καθαριστή αέρα

Δεν έχουν σχεδιαστεί όλοι οι καθαριστές αέρα, για να συλλαμβάνουν αλλεργιογόνα.

Τα πιο αποτελεσματικά μοντέλα για αλλεργίες χρησιμοποιούν φίλτρα HEPA, τα οποία είναι ικανά να παγιδεύουν λεπτά σωματίδια όπως γύρη, σκόνη και τρίχωμα κατοικίδιων ζώων. Οι συσκευές χωρίς σωστό φιλτράρισμα ή αυτές που διατίθενται στο εμπόριο κυρίως για την αφαίρεση οσμών ενδέχεται να μην βελτιώσουν σημαντικά τα συμπτώματα αλλεργίας.

2. Τοποθετείτε τον καθαριστή σε λάθος θέση στο σπίτι

Το σημείο που τοποθετείτε τη συσκευή έχει τόση σημασία όσο και η ίδια η συσκευή. Συνηθισμένα λάθη:

  • Τοποθέτησή του σε μια γωνία με κακή ροή αέρα
  • Μπλοκάρισμα της εισόδου ή εξόδου αέρα
  • Χρήση του σε δωμάτια όπου περνάτε λίγο χρόνο

Για καλύτερα αποτελέσματα, ο καθαριστής αέρα θα πρέπει να τοποθετείται στο δωμάτιο όπου κοιμάστε ή περνάτε τον περισσότερο χρόνο, με αρκετό χώρο γύρω του, για να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας.

3. Τον λειτουργείτε μόνο περιστασιακά

Οι καθαριστές αέρα δεν έχουν σχεδιαστεί για περιστασιακή χρήση.

Η ενεργοποίηση της συσκευής μόνο όταν εμφανίζονται συμπτώματα περιορίζει την αποτελεσματικότητά της, επειδή τα αλλεργιογόνα έχουν ήδη συσσωρευτεί στον αέρα. Η συνεχής χρήση είναι συνήθως απαραίτητη για τη διατήρηση χαμηλότερων επιπέδων σωματιδίων σε εσωτερικούς χώρους.

4. Δεν αντικαθιστάτε ή καθαρίζετε τα φίλτρα

Ένα φραγμένο ή παλιό φίλτρο μειώνει σημαντικά την απόδοση. Με την πάροδο του χρόνου:

  • Τα φίλτρα γεμίζουν με σωματίδια
  • Μειώνεται η ροή αέρα
  • Η απόδοση μειώνεται

Εάν δεν αντικατασταθεί ή καθαριστεί όπως συνιστάται από τον κατασκευαστή, ο καθαριστής αέρα μπορεί να γίνει πολύ λιγότερο αποτελεσματικός ή ακόμα και να κυκλοφορήσει σωματίδια πίσω στον αέρα.

καθαριστης αερα μικροσωματιδια

5. Νομίζετε ότι μπορεί να αντικαταστήσει άλλα μέτρα κατά της αλλεργία

Ένας καθαριστής αέρα βοηθάει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν απομακρύνει αλλεργιογόνα από:

  • Ρούχα
  • Κρεβάτια
  • Επιφάνειες

Εάν τα παράθυρα είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλή γύρη ή ο εσωτερικός καθαρισμός παραμεληθεί, μπορούν να συσσωρευτούν αλλεργιογόνα. Τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από τον συνδυασμό του καθαρισμού του αέρα με άλλα βασικά μέτρα, όπως ο τακτικός καθαρισμός των επιφανειών και ο περιορισμός της εισόδου αλλεργιογόνων σε εξωτερικούς χώρους.

6. Χρήση σε πολύ μεγάλο δωμάτιο

Κάθε καθαριστής αέρα έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο μέγεθος δωματίου (κυβικά μέτρα). Εάν η μονάδα είναι πολύ μικρή για τον χώρο:

  • Ο αέρας δεν φιλτράρεται αποτελεσματικά
  • Τα επίπεδα αλλεργιογόνων παραμένουν υψηλά

Η αντιστοίχιση της χωρητικότητας του καθαριστή με το μέγεθος του δωματίου είναι απαραίτητη για ουσιαστική βελτίωση.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να κρατάω τα παράθυρα κλειστά, όταν χρησιμοποιώ τον καθαριστή αέρα;

Ναι, ειδικά κατά τη διάρκεια των ημερών με υψηλή γύρη. Τα ανοιχτά παράθυρα επιτρέπουν την είσοδο νέων αλλεργιογόνων πιο γρήγορα απ’ ό,τι μπορεί να τα απομακρύνει ο καθαριστής αέρα.

Πόση ώρα πρέπει να λειτουργεί ένας καθαριστής αέρα κάθε μέρα;

Για την ανακούφιση από τις αλλεργίες, είναι καλύτερο να τον λειτουργείτε συνεχώς ή για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αντί μόνο όταν εμφανίζονται συμπτώματα.

Μπορεί ένας καθαριστής αέρα να βοηθήσει με τα συμπτώματα αλλεργίας κατά τη διάρκεια της νύχτας;

Ναι. Η χρήση ενός στην κρεβατοκάμαρα μπορεί να μειώσει τα αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα και να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου για ορισμένα άτομα.

Συμπέρασμα

Οι καθαριστές αέρα μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο κατά την περίοδο των αλλεργιών, αλλά μόνο εάν χρησιμοποιούνται σωστά. Τα πιο συνηθισμένα λάθη, από την κακή τοποθέτηση έως την ασυνεπή χρήση, μπορούν να μειώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους.

Με τη σωστή εγκατάσταση και συνήθειες, μπορούν να γίνουν ένα ουσιαστικό μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την πιο άνετη διαχείριση των ανοιξιάτικων αλλεργιών.

Πηγές:
livescience.com
healthandme.com
epa.gov
cdc.gov
nhs.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 22χρονος που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία σε εκδρομή με σκάφος: 21χρονος επιτέθηκε στον καπετάνιο με μαχαίρι 25cm.

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Viral επιβάτης πτήσης που σκαρφάλωσε στην καμπίνα αποσκευών - Βίντεο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεράνη για τις συνομιλίες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωταγώγηση της Βουλής για την Παγκόσμια Ημέρα Πάρκινσον

21:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

100 χρόνια ΠΑΟΚ: Το φαντασμαγορικό drone show πάνω από την Τούμπα - Βίντεο

21:33ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί ο καθαριστής αέρα στο σπίτι μπορεί να μην βοηθάει με τις αλλεργίες σας

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πρωθυπουργός: «Δεν παραπλάνησα τη Βουλή – Δεν με ενημέρωσαν για τον Μάντελσον»

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

21:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δυσαρεστημένοι με τον μισθό τους αλλά… αμετακίνητοι: Γιατί οι εργαζόμενοι δεν αλλάζουν δουλειά

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

20:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο προσυνέδριο ΝΔ στο Ηράκλειο: Η ΝΔ έχει σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

20:46LIFESTYLE

Η Christina Applegate μίλησε για την ξαφνική νοσηλεία της - «Κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατή»

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – «Μπερδεύτηκα», είπε στους αστυνομικούς

20:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί από τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

20:20TRAVEL

Ο Guardian «υμνεί» την Μάνη: Μία γη όπου η πέτρα και η Ιστορία κυριαρχούν

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοίνωση γαλλικής προεδρίας: Η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Γαλλίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Σαββίδης: «Θα κάνω τα πάντα ώστε ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Μίλησα με την Μυρτώ, καθόταν σε κάτι σκαλιά φαρμακείου» - «Ο 23χρονος μου είχε ζητήσει 200 ευρώ παλιά», λέει ο 66χρονος

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Οδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό – «Μπερδεύτηκα», είπε στους αστυνομικούς

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεράνη για τις συνομιλίες

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Στο Νοσοκομείο ένα άτομο από τη φωτιά στο Νεοχώρι – Κάηκαν 10 στρέμματα δάσους

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ