Πώς να φτιάξετε αρωματικό κερί από ένα πορτοκάλι: Ξανάγινε viral το κόλπο με πραγματικά οφέλη

Ξέρατε ότι μπορείτε πανεύκολα και γρήγορα να μετατρέψετε ένα απλό πορτοκάλι σε ένα φυσικό, αρωματικό κερί; Τις τελευταίες εβδομάδες έχει διαδοθεί στα social media αυτό το παλιό και απλό κόλπο.

Πέρα από την οπτική γοητεία του εγχειρήματος, το άρωμα εσπεριδοειδών που απελευθερώνεται κατά την καύση μπορεί επίσης να έχει ήπια οφέλη που σχετίζονται με τη διάθεση και το άγχος.

Αυτό το καθιστά τόσο μια πρακτική DIY ιδέα όσο και μια απλή εισαγωγή στην αρωματοθεραπεία.

Πώς να φτιάξετε κερί με τη φλούδα ενός πορτοκαλιού

Η διαδικασία είναι εκπληκτικά απλή και απαιτεί μόνο μερικά βασικά βήματα.

Πρώτα, χαράξτε τη φλούδα ενός πορτοκαλιού στην μέση και διαχωρίστε απαλά τη σάρκα από τη φλούδα. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το κεντρικό λευκό κοτσάνι (την ψίχα) άθικτο, καθώς αυτό θα λειτουργήσει ως φυτίλι.

Μόλις καθαριστεί το εσωτερικό:

  • Ρίξτε μια μικρή ποσότητα ελαιολάδου στην καθαρισμένη κούπα/φλούδα του πορτοκαλιού
  • Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική ψίχα είναι εμποτισμένη και στέκεται όρθια
  • Προεραιτικά, βυθίστε και 1-2 φύλλα πορτοκαλιού στο λάδι
  • Ανάψτε προσεκτικά την ψίχα

Το λάδι τροφοδοτεί τη φλόγα, ενώ η φλούδα λειτουργεί ως φυσικό δοχείο. Το αποτέλεσμα είναι ένα μικρό κερί που απελευθερώνει ένα λεπτό άρωμα εσπεριδοειδών.

Για καλύτερα αποτελέσματα, αφήστε την ψίχα να απορροφήσει λάδι για ένα λεπτό πριν το ανάψετε και κρατήστε το κερί σε μια σταθερή, ασφαλή για τη θερμότητα επιφάνεια.

Γιατί λειτουργεί;

Η φλούδα πορτοκαλιού περιέχει φυσικά έλαια που συμβάλλουν στο άρωμα, ενώ το ελαιόλαδο λειτουργεί ως η κύρια πηγή καυσίμου. Καθώς το κερί καίγεται:

  • Το λάδι διατηρεί τη φλόγα
  • Η θερμότητα απελευθερώνει αρωματικές ενώσεις από τη φλούδα
  • Το άρωμα εσπεριδοειδών εξαπλώνεται σταδιακά στον περιβάλλοντα χώρο

Είναι ένα απλό παράδειγμα του πώς τα φυτικά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για λειτουργικότητα όσο και για άρωμα.

Ποια είναι τα οφέλη της αρωματοθεραπείας με πορτοκάλι;

Το άρωμα πορτοκαλιού είναι ένα από τα πιο μελετημένα αρώματα εσπεριδοειδών στην αρωματοθεραπεία, αν και τα αποτελέσματά του είναι γενικά ήπια και υποστηρικτικά και όχι θεραπευτικά από μόνα τους.

  • Υποστήριξη διάθεσης και στρες: Έρευνες δείχνουν ότι τα αρώματα εσπεριδοειδών, συμπεριλαμβανομένου του πορτοκαλιού, μειώνουν το στρες και προωθούν τη χαλάρωση. Ορισμένες μελέτες έχουν παρατηρήσει χαμηλότερα επίπεδα άγχους όταν υπάρχει άρωμα πορτοκαλιού στον χώρο.
  • Εφέ ανύψωσης διάθεσης: Το άρωμα συχνά περιγράφεται ως αναζωογονητικό. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται ευχάριστες μυρωδιές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την εγρήγορση.
  • Πιθανή ηρεμιστική αντίδραση: Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι το άρωμα πορτοκαλιού μπορεί να έχει μια ήπια ηρεμιστική επίδραση στο νευρικό σύστημα, πιθανώς μέσω αλληλεπιδράσεων με οδούς που σχετίζονται με το στρες.

Σημαντικοί περιορισμοί που πρέπει να έχετε κατά νου

Η αρωματοθεραπεία δεν πρέπει να θεωρείται ως ιατρική θεραπεία για πραγματικές παθήσεις. Οι επιδράσεις του αρώματος πορτοκαλιού:

  • Είναι γενικά ανεπαίσθητες και βραχυπρόθεσμες
  • Διαφέρουν από άτομο σε άτομο
  • Εξαρτώνται από το πλαίσιο και το περιβάλλον

Το ελαφρύ άρωμα πορτοκαλιού στον χώρο μπορεί να υποστηρίξει τη χαλάρωση και τη διάθεση, αλλά δεν αντικαθιστά την ιατρική περίθαλψη ή θεραπεία.

Είναι ασφαλές στη χρήση αυτό το κερί;

Μπορεί να είναι ασφαλές όταν χρησιμοποιείται σωστά, αλλά οι βασικές προφυλάξεις είναι απαραίτητες.

  • Μην το αφήνετε ποτέ χωρίς επίβλεψη
  • Κρατήστε το μακριά από εύφλεκτα υλικά
  • Τοποθετήστε το σε μια σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια
  • Σβήστε το εάν η φλούδα αρχίσει να στεγνώνει υπερβολικά

Επειδή είναι ένα φυσικό, αυτοσχέδιο κερί, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή όπως οποιαδήποτε γυμνή φλόγα.

Επίσης, είναι πιθανό να προσελκύσει φρουτόμυγες (αν υπάρχουν στην περιοχή) οι οποίες συχνά πέφτουν μέσα στο λάδι.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορώ να βάλω άλλα έλαια αντί για ελαιόλαδο;

Ναι, αλλά τα έλαια με παρόμοιες ιδιότητες καύσης λειτουργούν καλύτερα. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται συνήθως επειδή καίγεται σταθερά και είναι ευρέως διαθέσιμο.

Είναι αυτό το ίδιο με τη χρήση αιθέριου ελαίου πορτοκαλιού;

Όχι. Τα αιθέρια έλαια είναι πιο συμπυκνωμένα και παρέχουν ένα πιο δυνατό άρωμα. Το κερί προσφέρει ένα πιο ήπιο, πιο φυσικό άρωμα.

Πηγές:
healthline.com
nih.gov
nhs.uk
clevelandclinic.org

