Τι προσέχουμε όταν βάφουμε το σπίτι: Κίνδυνοι και συμπτώματα από αναθυμιάσεις

Αναθυμιάσεις χρωμάτων και υγεία: Κίνδυνοι, συμπτώματα και πώς να παραμείνετε ασφαλείς όταν βάφετε.

Newsbomb

Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αυτή η έντονη μυρωδιά «φρέσκου χρώματος» μπορεί να σας φαίνεται απολύτως φυσιολογική, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα σημάδι ότι χημικές ουσίες γεμίζουν τον αέρα που αναπνέετε. Σε κλειστούς χώρους, αυτές οι αναθυμιάσεις μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα και τα αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν νωρίτερα απ’ ό,τι περιμένουν οι περισσότεροι.

Για πολλούς, ξεκινά με έναν ήπιο πονοκέφαλο ή ερεθισμό. Αλλά υπό λάθος συνθήκες (κακός αερισμός, παρατεταμένη έκθεση ή ευαίσθητοι πνεύμονες) οι αναθυμιάσεις χρώματος μπορούν να έχουν πολύ ισχυρότερο αντίκτυπο.

Γιατί οι αναθυμιάσεις χρώματος μπορούν να επηρεάσουν την υγεία σας

Το χρώμα απελευθερώνει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC) καθώς στεγνώνει. Πρόκειται για χημικές ουσίες, που εξατμίζονται στον αέρα και μπορούν να ερεθίσουν το σώμα, ειδικά τα μάτια, τους αεραγωγούς και το νευρικό σύστημα.

Το επίπεδο έκθεσης εξαρτάται από:

  • το μέγεθος του δωματίου
  • το πόσο καλά αερίζεται ο χώρος
  • ο τύπος χρώματος που χρησιμοποιείται
  • τη διάρκεια έκθεσης
  • την ατομική ευαισθησία

Ακόμα και τα σύγχρονα χρώματα «χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC» μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα σε περιβάλλοντα με κακό αερισμό.

Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν γρήγορα, μερικές φορές μέσα σε λίγα λεπτά από την έκθεση, και συχνά θεωρούνται ήσσονος σημασίας. Τα τυπικά συμπτώματα είναι:

  • Πονοκέφαλος
  • Ζάλη
  • Ναυτία
  • Ερεθισμός ματιών ή υγρά μάτια
  • Ερεθισμένος λαιμός (σαν να σας γρατζουνάει όταν καταπίνετε) ή βήχα
  • Ρινική καταρροή ή βουλωμένη μύτη

Πιο ανησυχητικά συμπτώματα:

  • Σφίξιμο στο στήθος
  • Συριγμός ή δύσπνοια
  • Σύγχυση ή ασυνήθιστη κόπωση

Αυτά είναι πιο πιθανά με μεγαλύτερη έκθεση ή σε άτομα με άσθμα ή αναπνευστικές παθήσεις.

βαψιμο μπογια χρωμα

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

Δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο στις αναθυμιάσεις της βαφής. Ομάδες υψηλότερου κινδύνου:

  • Άτομα με άσθμα ή χρόνια πνευμονοπάθεια
  • Άτομα ευαίσθητα σε χημικές ουσίες ή έντονες οσμές
  • Παιδιά
  • Έγκυες

Γι’ αυτές τις ομάδες, ακόμη και η σύντομη έκθεση σε έναν χώρο με κακό αερισμό μπορεί να προκαλέσει ισχυρότερα συμπτώματα.

Τι αυξάνει τον κίνδυνο έκθεσης στο σπίτι

Τα περισσότερα προβλήματα δεν προέρχονται από την καθαυτή βαφή, αλλά από τον τρόπο που αυτή χρησιμοποιείται. Συνήθεις παράγοντες κινδύνου:

  • Βάψιμο σε κλειστά ή κακώς αεριζόμενα δωμάτια
  • Παραμονή στο δωμάτιο για μεγάλα χρονικά διαστήματα
  • Χρήση πολλαπλών χημικών προϊόντων ταυτόχρονα
  • Ύπνος σε φρεσκοβαμμένο δωμάτιο

Αυτές οι καταστάσεις επιτρέπουν τη συσσώρευση αναθυμιάσεων σε υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Πώς να μειώσετε την έκθεση κατά το βάψιμο

Τα καλά νέα είναι ότι οι περισσότεροι κίνδυνοι μπορούν να αποφευχθούν με απλά βήματα.

1. Εστιάστε πρώτα στον αερισμό:

  • Ανοίξτε τα παράθυρα και τις πόρτες για να δημιουργήσετε ροή αέρα
  • Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρες για να απομακρύνετε τον αέρα από το δωμάτιο

2. Κάντε ασφαλέστερες επιλογές προϊόντων:

  • Επιλέξτε χρώματα χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC ή χωρίς προσθήκη VOC
  • Αποφύγετε τον συνδυασμό χρωμάτων με ισχυρούς διαλύτες ή αραιωτικά

3. Περιορίστε τον χρόνο και την επαφή:

  • Κάντε τακτικά διαλείμματα στον καθαρό αέρα
  • Αποφύγετε να παραμένετε στο δωμάτιο περισσότερο από όσο χρειάζεται
  • Κρατήστε τα παιδιά και τα ευαίσθητα άτομα μακριά

4. Μετά το βάψιμο:

  • Αφήστε το δωμάτιο να αεριστεί καλά πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά
  • Αποφύγετε να κοιμάστε στον χώρο μέχρι να εξαφανιστούν οι αναθυμιάσεις
βαψιμο μπογια χρωμα

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ασφαλές να βάφω σε εσωτερικούς χώρους εάν έχω άσθμα ή αλλεργίες;

Μπορεί να είναι επικίνδυνο. Οι αναθυμιάσεις των χρωμάτων μπορούν να ερεθίσουν τους αεραγωγούς και να προκαλέσουν συμπτώματα όπως συριγμό ή δύσπνοια. Εάν το βάψιμο είναι απαραίτητο, ο ισχυρός αερισμός και η ελαχιστοποίηση του χρόνου στον χώρο είναι απαραίτητα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να αποφεύγετε εντελώς την έκθεση.

Εξαλείφει εντελώς τους κινδύνους για την υγεία το χρώμα "χαμηλής περιεκτικότητας σε VOC";

Όχι. Μειώνει την ποσότητα των επιβλαβών εκπομπών, αλλά δεν τις αφαιρεί εντελώς. Τα ευαίσθητα άτομα μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζουν ερεθισμό, ειδικά σε μικρά ή κακώς αεριζόμενα δωμάτια.

Πότε είναι πραγματικά ασφαλές να κοιμηθώ σε ένα φρεσκοβαμμένο δωμάτιο;

Μόνο αφότου ο χώρος έχει αεριστεί καλά και η μυρωδιά του χρώματος έχει εξασθενίσει σημαντικά. Αυτό μπορεί να διαρκέσει από αρκετές ώρες έως μερικές ημέρες, ανάλογα με τη ροή του αέρα, το μέγεθος του δωματίου και τον τύπο του χρώματος που χρησιμοποιείται.

Είναι τα χρώματα με βάση το λάδι πιο επικίνδυνα από εκείνα με βάση το νερό;

Γενικά, ναι. Τα χρώματα με βάση το λάδι τείνουν να απελευθερώνουν υψηλότερα επίπεδα πτητικών ενώσεων, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ισχυρότερο ερεθισμό και να απαιτήσουν περισσότερο αερισμό σε σύγκριση με τις εναλλακτικές λύσεις με βάση το νερό.

Συμπέρασμα

Το βάψιμο του σπιτιού είναι γενικά ασφαλές, αλλά μόνο εάν διαχειρίζεστε σωστά την έκθεση στις αναθυμιάσεις των χρωμάτων. Ο κύριος κίνδυνος προέρχεται από την εισπνοή συμπυκνωμένων αναθυμιάσεων σε κλειστούς χώρους και όχι από την καθαυτή διαδικασία του βαψίματος.

Με καλό αερισμό, πιο έξυπνες επιλογές προϊόντων και βασικές προφυλάξεις, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον αντίκτυπο στην υγεία σας και να αποφύγετε να μετατρέψετε ένα απλό έργο στο σπίτι σε ένα πρόβλημα υγείας.

Πηγές:
healthline.com
nih.gov
epa.gov
cdc.gov
nhs.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

12:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Τα ΑΦΜ που μπορούν να κάνουν σήμερα αίτηση

12:25WHAT THE FACT

Λονδίνο: Γυναίκα δοκίμασε εξωσκελετό που «ενισχύει» την κίνηση - Πόσο αποτελεσματικός είναι

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νυχτερινή «επιδρομή» σε παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών: Άρπαξαν 65 κιλά χαλκό και καλώδια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία: Πώς οι καύσωνες, οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές επηρεάζουν τις εκλογές

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέες λεωφορειολωρίδες εντός του 2027 στις λεωφόρους Μεσογείων και Κηφισίας

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια - Σε 24ωρη απεργία προχωρά η ΠΝΟ

11:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας: Θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών με επιστολική ψήφο

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

11:36ΕΥ ΖΗΝ

Τι προσέχουμε όταν βάφουμε το σπίτι: Κίνδυνοι και συμπτώματα από αναθυμιάσεις

11:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live blog: Η συνεδρίαση στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών

11:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιες σειρές έκαναν τη διαφορά στη βραδινή ζώνη

11:32ANNOUNCEMENTS

Σούπερ προσφορά* για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελλα από το Pamestoixima.gr

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Πάπυρος της Ιλιάδας εντοπίστηκε μέσα σε μούμια - Νέα στοιχεία για τις ταφικές πρακτικές

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Απείλησε με όπλο υπαλλήλους καθαριότητας - Αναζητείται ο δράστης

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πακέτο στήριξης που φέρνει το υπερπλεόνασμα: 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους - Ποιοι άλλοι ωφελούνται - Στις 12.30 οι ανακοινώσεις

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχοι, αγρότες, υπερχρεωμένοι: Οι κερδισμένοι με πακέτο στήριξης 800 εκατ. από το υπερπλέονασμα

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

12:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ για το 2025 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ – Ανακοινώνει μέτρα ο Μητσοτάκης

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

08:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει αστάθεια... εξπρές - Ποιες περιοχές θα έχουν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 70χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από την κόρη και τον σύντροφό της

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε ληστεία, αλλά δεν μπορούσαν να επέμβουν γιατί δεν είχαν επικοινωνία!

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε στο Ομάν

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Κατεδαφίστηκαν δύο αυθαίρετα «υγειονομικές βόμβες» στο ρέμα της Πικροδάφνης

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

11:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πένθος για τον Ιβάν Σαββίδη - Πέθανε ο αδερφός του

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ