Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας

Τι ακριβώς κάνουν οι παραθυρεοειδείς αδένες και με ποιες ασθένειες συνδέονται.

Newsbomb

Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα; Τσεκάρετε τους παραθυρεοειδείς αδένες σας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ποτέ για τους παραθυρεοειδείς αδένες. Ωστόσο αυτές οι μικροσκοπικές δομές παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του σώματος. Βρίσκονται ακριβώς πίσω από τον θυρεοειδή στον λαιμό και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται το ασβέστιο στο αίμα, τα οστά και τους ιστούς.

Όταν λειτουργούν καλά, δεν τους παρατηρείτε καν. Όταν όμως δεν λειτουργούν σωστά, οι επιπτώσεις μπορεί να αφορούν τα οστά, τα νεφρά, τους μύες, ακόμη και τον εγκέφαλο.

Τι κάνουν στον οργανισμό παραθυρεοειδείς αδένες

Οι παραθυρεοειδείς αδένες παράγουν την παραθορμόνη (PTH), η οποία διατηρεί σταθερά τα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Το ασβέστιο είναι απαραίτητο για:

  • Σύσπαση των μυών
  • Νευρική σηματοδότηση
  • Καρδιακό ρυθμό
  • Αντοχή των οστών

Η PTH ρυθμίζει το ασβέστιο με:

  • Απελευθέρωση ασβεστίου από τα οστά, όταν τα επίπεδα είναι χαμηλά
  • Αύξηση της απορρόφησης ασβεστίου στο έντερα (έμμεσα, μέσω της βιταμίνης D)
  • Μείωση της απώλειας ασβεστίου στα ούρα μέσω των νεφρών

Οι παραθυρεοειδείς λειτουργούν συνεχώς, για να διατηρείται το ασβέστιο εντός ενός στενού, ασφαλούς εύρους.

Γιατί η ισορροπία του ασβεστίου είναι τόσο σημαντική

Ακόμα και μικρές αλλαγές στα επίπεδα ασβεστίου μπορούν να επηρεάσουν το σώμα:

  • Εάν το ασβέστιο είναι πολύ χαμηλό οι μύες μπορεί να παρουσιάσουν κράμπες ή σπασμούς και η νευρική λειτουργία γίνεται ασταθής
  • Εάν το ασβέστιο είναι πολύ υψηλό μπορεί να αποδυναμώσει τα οστά με την πάροδο του χρόνου, να επηρεάσει τη νεφρική λειτουργία και να διαταράξει την κανονική καρδιακή και εγκεφαλική δραστηριότητα

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι διαταραχές του παραθυρεοειδούς συχνά επηρεάζουν πολλά συστήματα ταυτόχρονα.

παραθυρεοειδεις αδενες

Οι 4 παραθυρεοειδείς αδένες

Bigstock®

Ποιες ασθένειες συνδέονται κυρίως με τους παραθυρεοειδείς αδένες

1. Υπερπαραθυρεοειδισμός (υπερβολική παραγωγή PTH)

Αυτή είναι η πιο συχνή διαταραχή του παραθυρεοειδούς. Εμφανίζεται όταν ένας ή περισσότεροι από τους 4 αδένες γίνονται υπερδραστήριοι, συχνά λόγω καλοήθους όγκου (αδένωμα). Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένα επίπεδα ασβεστίου στο αίμα
  • Αδυναμία των οστών
  • Πέτρες στα νεφρά
  • Κόπωση, αλλαγές στη διάθεση και προβλήματα μνήμης

Τα συμπτώματα μπορεί να αναπτυχθούν σταδιακά και να παραβλεφθούν.

2. Υποπαραθυρεοειδισμός (ανεπαρκής παραγωγή PTH)

Αυτή η πάθηση είναι λιγότερο συχνή και οδηγεί σε χαμηλά επίπεδα ασβεστίου. Μπορεί να εμφανιστεί μετά από χειρουργική επέμβαση στον αυχένα, αυτοάνοση νόσο ή βλάβη στους αδένες. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συχνά πιο ξαφνικά και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα ή γύρω από το στόμα
  • Μυϊκές κράμπες ή σπασμούς
  • Κρίσεις επιληψίας (σε σοβαρές περιπτώσεις)

Είναι μια πάθηση που συνήθως απαιτεί μακροχρόνια διαχείριση.

3. Δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός

Αυτό συμβαίνει όταν οι αδένες γίνονται υπερδραστήριοι ως απόκριση σε ένα άλλο πρόβλημα, όπως χρόνια νεφρική νόσο και ανεπάρκεια βιταμίνης D.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι αδένες αντιδρούν σε επίμονα χαμηλά επίπεδα ασβεστίου, αντί να προκαλούν άμεσα το πρόβλημα.

Πώς εμφανίζονται συχνά τα συμπτώματα

Οι διαταραχές των παραθυρεοειδών είναι συχνά ανεπαίσθητες στην αρχή. Πρώιμα σημάδια μπορεί να είναι:

  • Κόπωση
  • Μυϊκή αδυναμία
  • Δυσφορία στα οστά ή τις αρθρώσεις
  • Αλλαγές στη διάθεση ή τη συγκέντρωση

Επειδή αυτά τα συμπτώματα είναι μη ειδικά, η διάγνωση συχνά καθυστερεί μέχρι οι εξετάσεις αίματος να αποκαλύψουν μη φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου.

παραθυρεοειδης ορμονη

Πώς διαγιγνώσκονται αυτές οι παθήσεις

Η διάγνωση συνήθως περιλαμβάνει:

  • Εξετάσεις αίματος (επίπεδα ασβεστίου και PTH)
  • Μέτρηση βιταμίνης D
  • Εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις, απεικονιστικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό υπερδραστήριων αδένων.

Γιατί η έγκαιρη ανίχνευση έχει σημασία

Οι μη θεραπευμένες διαταραχές του παραθυρεοειδούς μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνιες επιπλοκές, όπως:

  • Οστεοπόρωση
  • Επαναλαμβανόμενες πέτρες στα νεφρά
  • Καρδιαγγειακά προβλήματα

Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει στοχευμένη θεραπεία και αποτρέπει την εξέλιξη.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι οι παραθυρεοειδείς αδένες ίδιοι με τον θυρεοειδή;

Όχι. Είναι ξεχωριστοί αδένες με διαφορετικές λειτουργίες. Ο θυρεοειδής ρυθμίζει τον μεταβολισμό, ενώ οι παραθυρεοειδείς αδένες ρυθμίζουν την ισορροπία του ασβεστίου.

Μπορεί η ανεπάρκεια βιταμίνης D να επηρεάσει τους παραθυρεοειδείς αδένες;

Ναι. Η χαμηλή βιταμίνη D μπορεί να προκαλέσει αυξημένη παραγωγή PTH, οδηγώντας σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό.

Συμπέρασμα

Οι παραθυρεοειδείς αδένες μπορεί να είναι μικροί, αλλά ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Ελέγχοντας την ισορροπία του ασβεστίου, επηρεάζουν πολλαπλά συστήματα στο σώμα, από τα οστά και τους μύες έως το νευρικό σύστημα.

Η κατανόηση της λειτουργίας τους και η αναγνώριση των σημαδιών ανισορροπίας μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων και στην πρόληψη πιο σοβαρών επιπλοκών με την πάροδο του χρόνου.

Πηγές:
clevelandclinic.org
nhs.uk
nih.gov
nhs.uk
mayoclinic.org

Σχόλια
