Το τεχνητό φως είναι ένας «ρύπος» για τον άνθρωπο, την φύση και την αστρονομία

Η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία (RAS) της Μ. Βρετανίας απαιτεί επείγουσα δράση για την αντιμετώπιση της ζημιάς που προκαλεί η φωτορύπανση στην αστρονομία, την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον.

Το τεχνητό φως είναι ένας «ρύπος» για τον άνθρωπο, την φύση και την αστρονομία
Όπως επισημαίνει, η έκθεση στη φωτορύπανση και η έλλειψη φυσικού ηλιακού φωτός μπορούν να οδηγήσουν σε κακό μεταβολισμό και στην ανάπτυξη ασθενειών, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η παχυσαρκία, η άνοια και η νόσος του Πάρκινσον, και προβλημάτων του αμφιβληστροειδούς. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επηρεάζει άμεσα τη διάθεση ενός ατόμου και αυξάνει την εμφάνιση κατάθλιψης και άγχους.

Ωστόσο, δεν επηρεάζονται μόνο οι άνθρωποι. Η επίδραση του τεχνητού φωτός στο φυσικό περιβάλλον είναι σημαντική. Μπορεί να αλλοιώσει το φυσικό περιβάλλον, να επιταχύνει την απώλεια βιοποικιλότητας, ειδικά των νυκτόβιων ειδών που βασίζονται στο φυσικό σκοτάδι για να επιβιώσουν, καθώς και να κατακερματίσει τα οικοσυστήματα. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα έχει επίσης πληγεί, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία, το ένα τρίτο των εντόμων που έλκονται από τεχνητές πηγές φωτός πεθαίνουν λόγω εξάντλησης, αποπροσανατολισμού ή θήρευσης. Η φωτορύπανση μειώνει επιπλέον τις αλληλεπιδράσεις φυτών-επικονιαστών έως και 62% επηρεάζοντας σημαντικά την αναπαραγωγή των φυτών.

Το τεχνητό φως και η φωτορύπανση μπορούν εξάλλου να θέσουν σε κίνδυνο την ορατότητα του νυχτερινού ουρανού τόσο για τους αστρονόμους όσο και για το ευρύ κοινό. Η μείωση της φωτορύπανσης είναι απαραίτητη για την προστασία της αστρονομίας, τονίζει η RAS.

Για να αντιμετωπιστούν όλες οι παραπάνω επιπτώσεις του τεχνητού φωτισμού, η RAS ζητά να αναγνωριστεί νομικά το τεχνητό φως τη νύχτα ως ρυπογόνο. Επίσης, υπογραμμίζει ότι η νύχτα θα πρέπει να αναγνωριστεί ως αναπόσπαστο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, προσθέτοντας ότι είναι αναγκαία η ισότιμη προστασία με τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της ημέρας για την ενίσχυση των προσπαθειών διατήρησης.

Η RAS συνιστά, τέλος, αντιμετώπιση της φωτορύπανσης που βασίζεται στις 5 αρχές του υπεύθυνου εξωτερικού φωτισμού:

  1. φωτισμό με σαφή σκοπό
  2. κατεύθυνση του φωτός μόνο όπου χρειάζεται
  3. μείωση της έντασης του φωτός
  4. χρήση φωτός μόνο όταν είναι απαραίτητο και
  5. επιλογή φωτισμού με θερμότερα χρώματα

Το κοινό μπορεί επίσης να συμβάλει, σβήνοντας τα φώτα όπου και όταν δεν χρειάζονται και χρησιμοποιώντας φωτισμό LED χαμηλότερης θερμοκρασίας αντί για έντονο λευκό.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το ras.ac.uk

