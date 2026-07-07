Τι δείχνει για την υγεία όταν ο ιδρώτας έχει μυρωδιά αμμωνίας

Ιδρώτας με μυρωδιά αμμωνίας: Διατροφή, άσκηση, αφυδάτωση και ιατρικές αιτίες.

Newsbomb

Τι δείχνει για την υγεία όταν ο ιδρώτας έχει μυρωδιά αμμωνίας
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Ο ιδρώτας που μυρίζει αμμωνία συχνά προκαλείται από τον τρόπο με τον οποίο το σώμα χρησιμοποιεί πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και υγρά. Μπορεί να συμβεί μετά από έντονη άσκηση, από αφυδάτωση ή αν κάποιος ακολουθεί μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες και χαμηλής σε υδατάνθρακες.

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά αν η μυρωδιά είναι νέα, επίμονη, έντονη ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, μπορεί μερικές φορές να υποδηλώνει προβλήματα νεφρών, ήπατος, μεταβολισμού ή διαβήτη.

Γιατί ο ιδρώτας μπορεί να μυρίζει αμμωνία;

Η αμμωνία παράγεται όταν το σώμα διασπά την πρωτεΐνη σε αμινοξέα. Κανονικά, το ήπαρ μετατρέπει την αμμωνία σε ουρία και τα νεφρά βοηθούν στην απομάκρυνσή της μέσω των ούρων.

Εάν το σώμα χρησιμοποιεί περισσότερη πρωτεΐνη για ενέργεια ή εάν δεν υπάρχουν αρκετά υγρά για την αραίωση των αποβλήτων, μια μυρωδιά που μοιάζει με αμμωνία μπορεί να γίνει πιο αισθητή στον ιδρώτα. Τα βακτήρια στο δέρμα μπορούν επίσης να αλλάξουν τον τρόπο που μυρίζει ο ιδρώτας, ειδικά σε περιοχές όπως οι μασχάλες.

Πότε σχετίζεται με την άσκηση ο ιδρώτας με μυρωδιά αμμωνίας;

Η μυρωδιά αμμωνίας μετά την άσκηση μπορεί να εμφανιστεί, όταν το σώμα έχει εξαντλήσει τα άμεσα διαθέσιμα αποθέματα υδατανθράκων και αρχίζει να βασίζεται περισσότερο στα αμινοξέα για ενέργεια. Αυτό είναι πιο πιθανό κατά τη διάρκεια μεγάλων, έντονων προπονήσεων ή όταν κάποιος προπονείται ενώ τρώει πολύ λίγους υδατάνθρακες.

Η αφυδάτωση μπορεί να κάνει την μυρωδιά πιο έντονη, επειδή ο ιδρώτας και τα απόβλητα γίνονται πιο συμπυκνωμένα. Σε αυτήν την περίπτωση, η μυρωδιά μπορεί να βελτιωθεί με καλύτερη ενυδάτωση, ισορροπημένα γεύματα και αρκετούς υδατάνθρακες πριν ή μετά από απαιτητική άσκηση.

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Μπορεί η διατροφή να κάνει τον ιδρώτα να μυρίζει αμμωνία;

Ναι. Μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες ή/και πολύ χαμηλή σε υδατάνθρακες μπορεί να κάνει την οσμή αμμωνίας πιο πιθανή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτεΐνη είναι επιβλαβής, αλλά η πολύ υψηλή πρόσληψη χωρίς αρκετούς υδατάνθρακες ή υγρά μπορεί να αλλάξει την οσμή του σώματος σε ορισμένα άτομα.

Μια πρακτική λύση είναι να επανεξετάσετε τη συνολική ισορροπία της διατροφής σας. Συμπεριλάβετε πηγές υδατανθράκων όπως φρούτα, βρώμη, πατάτες, ρύζι, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια. Αποφύγετε τις ακραίες δίαιτες εκτός εάν επιβλέπονται ιατρικά.

Μπορεί να είναι ιατρικό πρόβλημα;

Μερικές φορές, ναι. Η επίμονη οσμή που μοιάζει με αμμωνία μπορεί να απαιτεί ιατρική φροντίδα, ειδικά αν δεν βελτιωθεί με ενυδάτωση, πλύσιμο και αλλαγές στη διατροφή.

Πιθανές ιατρικές ανησυχίες περιλαμβάνουν:

  • νεφρική νόσο
  • ηπατική νόσο
  • ανεξέλεγκτο διαβήτη
  • υπερβολική εφίδρωση
  • δερματικές λοιμώξεις
  • σπάνιες μεταβολικές παθήσεις

Η οσμή που σχετίζεται με τα νεφρά περιγράφεται συχνά ως αμμωνιακή, ούρων ή ψαριού, επειδή τα απόβλητα μπορούν να συσσωρευτούν όταν η νεφρική λειτουργία είναι κακή.

Η διαβητική κετοξέωση αποτελεί ξεχωριστό κίνδυνο έκτακτης ανάγκης, που συνδέεται συχνότερα με φρουτώδη αναπνοή, έντονη δίψα, συχνή ούρηση, ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος, βαθιά αναπνοή, κόπωση ή σύγχυση.

Πώς μπορείτε να μειώσετε τον ιδρώτα που μυρίζει αμμωνία

Ξεκινήστε με απλά βήματα χαμηλού κινδύνου:

  • Πίνετε αρκετά υγρά, ειδικά πριν και μετά την άσκηση ή κατά τη διάρκεια ζεστού καιρού. Εάν η μυρωδιά ακολουθεί τις προπονήσεις, δοκιμάστε να τρώτε ένα ισορροπημένο γεύμα ή σνακ με υδατάνθρακες και πρωτεΐνες.
  • Πλένετε τακτικά τις ιδρωμένες περιοχές και στεγνώνετε καλά το δέρμα
  • Αλλάζετε ρούχα μετά την άσκηση
  • Χρησιμοποιείτε αντιιδρωτικό εάν η εφίδρωση είναι έντονη
  • Τα ρούχα από υφάσματα «που αναπνέουν» μπορούν να βοηθήσουν στην μείωση της συσσώρευσης ιδρώτα και της βακτηριακής οσμής.

Εάν η οσμή είναι κυρίως κάτω από τις μασχάλες και συνοδεύεται από υπερβολική εφίδρωση, ερεθισμό ή επίμονη έντονη οσμή παρά την υγιεινή, τότε ένας κλινικός γιατρός μπορεί να ελέγξει για υπεριδρωσία, δερματική λοίμωξη ή άλλες θεραπεύσιμες αιτίες.

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Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Επισκεφθείτε γιατρό εάν ο ιδρώτας με μυρωδιά αμμωνίας είναι επίμονος, επιδεινώνεται ανεξήγητα ή συνοδεύεται από:

  • κόπωση
  • πρήξιμο στα πόδια ή γύρω από τα μάτια
  • αφρώδη ή αιματηρά ούρα
  • μειωμένη ούρηση
  • ναυτία
  • κακή όρεξη
  • κιτρίνισμα του δέρματος ή των ματιών
  • ανεξήγητη απώλεια βάρους
  • ασυνήθιστη δίψα
  • συχνή ούρηση

Αναζητήστε επείγουσα φροντίδα αν διαπιστώσετε:

  • σύγχυση
  • λιποθυμία
  • σοβαρή αδυναμία
  • έμετο
  • βαθιά ή γρήγορη αναπνοή
  • πόνο στο στήθος
  • σοβαρή αφυδάτωση
  • συμπτώματα διαβητικής κετοξέωσης

Συμπέρασμα

Ο ιδρώτας με μυρωδιά αμμωνίας είναι συχνά ένα σημάδι, ότι το σώμα έχει υπο-τροφοδοτηθεί, είναι αφυδατωμένο ή διασπά περισσότερες πρωτεΐνες για ενέργεια. Για πολλούς ανθρώπους, η μυρωδιά βελτιώνεται με υγρά, ισορροπημένα γεύματα, αποκατάσταση από την προπόνηση και καλύτερη υγιεινή εφίδρωσης.

Το προειδοποιητικό σημάδι είναι η επίμονη μυρωδιά ή τα πρόσθετα συμπτώματα. Εάν η οσμή είναι νέα, έντονη, ανεξήγητη ή συνοδεύεται από συμπτώματα ουροποιητικού, πεπτικού, διαβήτη ή γενικής ασθένειας, η ιατρική αξιολόγηση είναι το ασφαλέστερο επόμενο βήμα.

Πηγές:
medicalnewstoday.com
clevelandclinic.org
nhs.uk
clevelandclinic.org
cdc.gov

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