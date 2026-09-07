Το ξεφλούδισμα στα πόδια δεν είναι πάντα ξηροδερμία: 7 αιτίες που πρέπει να γνωρίζετε

Το ξεφλούδισμα του δέρματος στα πέλματα ή ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών είναι συνηθισμένο και συχνά ακίνδυνο, αλλά σαν μοτίβο μπορεί να έχει πολύ διαφορετικές αιτίες. Η ξηρότητα, η μυκητιασική λοίμωξη, το έκζεμα, η ψωρίαση, η εφίδρωση, το ηλιακό έγκαυμα και οι αντιδράσεις στα υποδήματα μπορούν να κάνουν το δέρμα να ξεφλουδίζει.

Η σωστή θεραπεία εξαρτάται από το τι άλλο συμβαίνει παράλληλα, όπως κνησμός, ερυθρότητα, φουσκάλες, παχιές πλάκες ή σκάσιμο.

Οπότε, γιατί ξεφλουδίζουν τα πόδια σας;

1. Ξηροδερμία ή γήρανση

Εάν το δέρμα φαίνεται ξεφλουδισμένο ή σκασμένο αλλά δεν έχετε πολύ φαγούρα ή ερεθισμό, η απλή ξηρότητα μπορεί να είναι η αιτία. Τα ζεστά ντους και η γήρανση μπορούν να αφήσουν το δέρμα λιγότερο ικανό να συγκρατήσει την υγρασία.

Χρησιμοποιήστε μια κρέμα ή αλοιφή χωρίς άρωμα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, ειδικά μετά το πλύσιμο και πριν τον ύπνο. Αποφύγετε το πολύ ζεστό νερό και τα σκληρά σαπούνια.

2. Πόδι του αθλητή

Το ξεφλούδισμα ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, συχνά με κνησμό, κάψιμο, ερυθρότητα ή απολέπιση, συνήθως υποδηλώνει πόδι του αθλητή (tinea pedis), μια μυκητιασική λοίμωξη από τα ζεστά και υγρά υποδήματα.

Διατηρείτε τα πόδια καθαρά και εντελώς στεγνά, αλλάζετε τις υγρές κάλτσες, πλένετε και αλλάζετε συχνά παπούτσια και βάλτε κάποιο απλό τοπικό αντιμυκητιασικό. Εάν δεν έχει βελτιωθεί μετά από περίπου δύο εβδομάδες, πηγαίνετε σε δερματολόγο.

3. Έκζεμα

Το έκζεμα μπορεί να προκαλέσει φαγούρα, φλεγμονή και ξηρό δέρμα που αργότερα ξεφλουδίζει. Το δυσιδρωτικό έκζεμα μπορεί να προκαλέσει έντονα κνησμώδεις μικρές φουσκάλες στα πόδια πριν το δέρμα στεγνώσει και απολεπιστεί.

Οι ενυδατικές κρέμες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού, αλλά η υποτροπιάζουσα ή σοβαρή ασθένεια μπορεί να απαιτεί συνταγογραφούμενη θεραπεία. Οι επίμονες φουσκάλες θα πρέπει να αξιολογούνται από δερματολόγο, αντί να αποδίδονται αυτόματα σε μύκητες.

4. Δερματίτιδα εξ επαφής

Παπούτσια, κάλτσες, καουτσούκ, δερμάτινα, βαφές, αρώματα και προϊόντα περιποίησης ποδιών μπορούν να προκαλέσουν ερεθιστική ή αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής. Το εξάνθημα συχνά προκαλεί φαγούρα και μπορεί να αντιστοιχεί στο σημείο όπου το υλικό που προκαλεί την ασθένεια αγγίζει το πόδι.

Διακόψτε τη χρήση ενός ύποπτου νέου προϊόντος ή υποδήματος όταν είναι δυνατόν. Εάν το εξάνθημα επανεμφανίζεται επανειλημμένα, ένας δερματολόγος μπορεί να χρησιμοποιήσει τεστ σε διάφορα σημεία για να εντοπίσει τυχόν αλλεργία.

5. Ψωρίαση

Η παλαμο-πελματιαία ψωρίαση μπορεί να δημιουργήσει παχιά, φολιδωτά, επώδυνα ή ραγισμένα σημεία δέρματος στα πέλματα και μπορεί να μοιάζει με ξηρό δέρμα ή πόδι του αθλητή.

Οι ενυδατικές κρέμες μπορούν να μαλακώσουν τα λέπια, αλλά η επιβεβαιωμένη ψωρίαση μπορεί να απαιτεί τοπικά κορτικοστεροειδή ή άλλη συνταγογραφούμενη θεραπεία. Ένας δερματολόγος θα πρέπει να κάνει τη διάγνωση, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα συνεχίζουν να επιστρέφουν.

6. Ιδρώτας και τριβή

Η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να αφήσει τα πόδια μονίμως νωπά/υγρά, ενώ η τριβή από παπούτσια που είναι σφιχτά ή από υλικό που «δεν αναπνέει» μπορεί να ερεθίσει περαιτέρω το εξωτερικό δέρμα.

Αλλάξτε τις βρεγμένες κάλτσες, επιλέξτε υποδήματα από υλικό «πουν αναπνέει» και αφήστε τα παπούτσια να στεγνώσουν μεταξύ των χρήσεων. Η επίμονη υπερβολική εφίδρωση (υπεριδρωσία) μπορεί να αντιμετωπιστεί ιατρικά.

7. Ηλιακό έγκαυμα

Οι κορυφές των πελμάτων και των δακτύλων είναι εύκολο να… παραβλεφθούν κατά την εφαρμογή αντηλιακού. Αρκετές ημέρες μετά από ένα ηλιακό έγκαυμα, το κατεστραμμένο δέρμα μπορεί να αρχίσει να ξεφλουδίζει.

Διατηρήστε το δέρμα ενυδατωμένο και αποφύγετε το τράβηγμα του ξεφλουδισμένου δέρματος. Η μελλοντική έκθεση στον ήλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρέος φάσματος αντηλιακό με SPF 30 ή υψηλότερο σε εκτεθειμένο δέρμα.

Πότε πρέπει να ελέγχεται από δερματολόγο το ξεφλούδισμα των ποδιών;

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν το ξεφλούδισμα είναι επώδυνο, πρησμένο, ζεστό, εξαπλώνεται, βγάζει πύον, δυσκολεύει το βάδισμα ή συνοδεύεται από πυρετό ή ρίγη.

Τα άτομα με διαβήτη θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σχετικά με ρωγμές, πληγές και μολύνσεις, επειδή οι τραυματισμοί στα πόδια μπορεί να επουλωθούν πιο αργά.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι μεταδοτικό το ξεφλούδισμα του δέρματος στα πόδια;

Μόνο ορισμένες αιτίες είναι μεταδοτικές. Το πόδι του αθλητή μπορεί να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο και μέσω μολυσμένων επιφανειών, ενώ το ξηρό δέρμα, το έκζεμα, η ψωρίαση και η δερματίτιδα εξ επαφής δεν είναι μεταδοτικά.

Κάνει να ξεφλουδίζω το χαλαρό δέρμα;

Όχι. Αφήστε το ξεφλουδισμένο δέρμα να αποβληθεί φυσικά. Το τράβηγμα ή το τσίμπημα του δέρματος μπορεί να δημιουργήσει ανοίγματα στο προστατευτικό φράγμα και να αυξήσει τον κίνδυνο βακτηριακής λοίμωξης.

Συμπέρασμα

Το ξεφλούδισμα των ποδιών είναι συχνά αντιμετωπίσιμο στο σπίτι, αλλά η θεραπεία θα πρέπει να ταιριάζει με την αιτία: ενυδάτωση της ξηρότητας, χρήση αντιμυκητιασικής θεραπείας για πιθανό πόδι του αθλητή και απομάκρυνση ερεθιστικών παραγόντων όταν υπάρχει υποψία δερματίτιδας εξ επαφής.

Εάν η αιτία δεν είναι σαφής, τα συμπτώματα επιμένουν ή το δέρμα γίνεται επώδυνο ή μολυσμένο, ζητήστε μια επαγγελματική.

Πηγές: