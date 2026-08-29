Τεστ ισορροπίας 30” προβλέπει τον κίνδυνο θανάτου ηλικιωμένων εντός 7 χρόνων

Ισορροπία, δύναμη και φυσική κατάσταση συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα σε ηλικιωμένους.

Newsroom

Τεστ ισορροπίας 30” προβλέπει τον κίνδυνο θανάτου ηλικιωμένων εντός 7 χρόνων
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απλό τεστ ισορροπίας, που γίνεται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, μπορεί να προσφέρει μια απρόσμενα χρήσιμη εικόνα για το πόσο καλά γερνάει ένας ηλικιωμένος.

Σε μια μεγάλη νέα μελέτη, άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε τεστ ισορροπίας, ευκινησίας, δύναμης και καρδιοαναπνευστικής ικανότητας είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ετών.

Ωστόσο, το τεστ δεν προβλέπει τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. Αποκαλύπτει απλώς πόσα “λειτουργικά αποθέματα” έχει ακόμα το σώμα του.

Τι έδειξε το τεστ ισορροπίας των 30 δευτερολέπτων;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open και παρακολούθησε 13.423 ενήλικες, που ζούσαν στην κοινότητα στην Ταϊβάν, με μέση ηλικία 73 ετών. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επτά τεστ φυσικής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης επτά ετών, οι 1.631 πέθαναν.

Για το τεστ στάσης στο ένα πόδι, οι συμμετέχοντες στάθηκαν στο ένα πόδι με τα μάτια τους ανοιχτά για όσο το δυνατόν περισσότερο και έως και 30 δευτερόλεπτα. Ολοκλήρωσαν δύο δοκιμές και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον μεγαλύτερο χρόνο.

Σε σύγκριση με τα άτομα στο τελευταίο 20% απόδοσης στο τεστ, όσοι ήταν στο κορυφαίο 20% των ατόμων με την καλύτερη επίδοση στο τεστ είχαν περίπου 50% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Μια ακόμη ισχυρότερη συσχέτιση εμφανίστηκε με το τεστ κάτσε-σήκω των 2,5 μέτρων: οι συμμετέχοντες σηκώθηκαν από μια καρέκλα, περπάτησαν 2,5 μέτρα, έκαναν αναστροφή γύρω από έναν κώνο, επέστρεψαν και κάθισαν. Η ομάδα με την υψηλότερη απόδοση είχε 59% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από την ομάδα με τη χαμηλότερη απόδοση.

Γιατί η ισορροπία μπορεί να λέει κάτι για την μακροζωία;

Η ισορροπία εξαρτάται από πολλά συστήματα που συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως:

  • μυϊκή δύναμη
  • όραση
  • εσωτερικό αυτί
  • αίσθηση
  • συντονισμός του εγκεφάλου

Η κακή ισορροπία ή η βραδύτερη κινητικότητα μπορεί επομένως να αντανακλούν ευρύτερες μειώσεις, που ίσως να μην εμφανίζονται ακόμη σε μια λίστα διαγνώσεων.

Οι ερευνητές το περιγράφουν αυτό ως λειτουργικό απόθεμα: τι μπορεί πραγματικά να κάνει το σώμα ενός ατόμου, αντί απλώς για το ποιες ασθένειες έχει. Η συσχέτιση φυσικής κατάστασης-θνησιμότητας παρέμεινε αφότου συνυπολογίστηκαν παράμετροι όπως ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, ιατρικό ιστορικό και (αυτοαναφερόμενη) σωματική δραστηριότητα.

Η ισορροπία και η δύναμη του κάτω μέρους του σώματος έχουν επίσης σημασία, επειδή η μειωμένη κινητικότητα αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης και κατάγματος. Οι ειδικοί συνιστούν στους 65 ετών και άνω να συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες ισορροπίας παράλληλα με αερόβια άσκηση και άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης.

ηλικιωμενη ισορροπει στο ενα ποδι

Ήταν η ισορροπία ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας;

Μεταξύ των μεμονωμένων τεστ, η ισορροπία και η ευκινησία έδειξαν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με τη θνησιμότητα. Αλλά το ισχυρότερο συνολικό σήμα προήλθε από τον συνδυασμό και των 7 μετρήσεων φυσικής κατάστασης.

Οι συμμετέχοντες στο τοπ-20% της σύνθετης βαθμολογίας φυσικής κατάστασης είχαν 61% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από εκείνους στο χαμηλότερο 20%.

Η δύναμη του κάτω μέρους του σώματος και η καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν επίσης σημασία.

Όσοι πέτυχαν υψηλή επίδοση στο τεστ σήκω-κάτσε είχαν 45% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ όσοι πήγαν καλά στο τεστ βημάτων 2 λεπτών είχαν 42% χαμηλότερο κίνδυνο.

Μήπως η αποτυχία κάποιου στο τεστ σημαίνει ότι είναι πιθανό να πεθάνει εντός 7 ετών;

Όχι βέβαια! Αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κακή ισορροπία προκαλεί πρόωρο θάνατο ή ότι η βελτίωση μιας βαθμολογίας θα παρατείνει τη ζωή.

Η ασθένεια ή η πρώιμη φυσιολογική παρακμή θα μπορούσαν από μόνες τους να μειώσουν την φυσική κατάσταση και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αντίστροφη αιτιώδης συνάφεια.

Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικιωμένοι ενήλικες στην Ταϊβάν και η φυσική κατάσταση μετρήθηκε μόνο μία φορά, γεγονός που περιορίζει επίσης την ευρεία εφαρμογή των ευρημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει οι ηλικιωμένοι ενήλικες να δοκιμάσουν το τεστ ισορροπίας στο ένα πόδι στο σπίτι;

Μόνο εάν μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Κάποιος που είναι ασταθής, έχει πέσει στο παρελθόν ή χρειάζεται βοήθημα βάδισης δεν πρέπει να εκτελεί μόνος του κανένα τεστ ισορροπίας. Οποιοδήποτε τέτοιο τεστ πρέπει γενικά να εκτελείται με κάποιον ικανό ενήλικα κοντά για την πρόληψη πτώσης.

Μπορεί η ισορροπία να βελτιωθεί μετά την ηλικία των 65 ετών;

Ναι. Η ισορροπία είναι κάτι που εκπαιδεύεται και η καθοδήγηση για τη σωματική δραστηριότητα των ηλικιωμένων περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις ισορροπίας. Η καλύτερη ισορροπία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου πτώσης, αν και αυτή η μελέτη δεν απέδειξε ότι η αύξηση του χρόνου στάσης στο ένα πόδι μειώνει τη θνησιμότητα.

Συμπέρασμα

Ένα απλό τεστ ισορροπίας δεν μπορεί να πει σε κάποιον πόσο καιρό θα ζήσει. Αυτό που υποδεικνύει πρόσφατη μελέτη είναι πιο χρήσιμο: η ισορροπία, η ευκινησία, η δύναμη των ποδιών και η αερόβια ικανότητα μπορεί να αποκαλύψουν σωματική ανθεκτικότητα που οι συνήθεις λίστες ασθενειών παραβλέπουν.

Η μείωση της ισορροπίας αξίζει επομένως να αντιμετωπιστεί ως ένδειξη υγείας και ως κάτι που μπορεί να βελτιωθεί αντί να αποδοθεί ως αναπόφευκτη φυσική επίπτωση της γήρανσης.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βανδάλισαν με σπρέι τοίχους στον ολοκαίνουργιο σταθμό Αρετσού του Μετρό

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε οικόπεδα με ξερά χόρτα στον Ταύρο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Όταν έχασε σε διαγωνισμό για την καλύτερη σωσία της

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στην 18χρονη που «έσβησε» στα νερά του καταρράκτη Δερματά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Έδεσσα: Γυναίκα διαιτητής και ελεγκτής του ΕΦΚΑ γράφει μυθιστόρημα για τον έρωτα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Πήγε ραντεβού σε ψυχολόγο και έδειξε τα γεννητικά του όργανα

14:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της στο Champions League - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ, πότε υποδέχεται την Ρεάλ

14:12ΕΥ ΖΗΝ

Τεστ ισορροπίας 30” προβλέπει τον κίνδυνο θανάτου ηλικιωμένων εντός 7 χρόνων

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Τρία θανατηφόρα τροχαία στη δυτική Αττική μέσα σε λίγες ώρες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για κλοπές δικύκλων και διαρρήξεις

13:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ιόνια Οδό: Νεκρός 22χρονος δικυκλιστής σε τροχαίο

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Συλλήψεις σε Μύκονο και Ρόδο για παραβάσεις στον αιγιαλό

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό απόψε τμήμα του Περιφερειακού λόγω εργασιών για το Flyover

13:00TRAVEL

Σαντορίνη: Από τις μόλις 75 κλίνες, χωρίς λιμάνι και δύο παραλίες, σε παγκόσμιο προορισμό

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον 48χρονο αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μενδώνη: «Παραδίδουμε τον Ενετικό Λιμένα Ναυπάκτου, αποκατεστημένο και ασφαλή»

12:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

12:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είναι απλά να δίνεις χαρτιά και να χαμογελάς – Έχεις να κάνεις με ανθρώπους και ο καθένας είναι διαφορετικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον 48χρονο αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός στο νοσοκομείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρήνος στο τελευταίο «αντίο» στην 18χρονη που «έσβησε» στα νερά του καταρράκτη Δερματά

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η στιγμή που σπάει γιγαντιαίος παγετώνας στα Ιμαλάια - Δείτε βίντεο

14:21ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Πήγε ραντεβού σε ψυχολόγο και έδειξε τα γεννητικά του όργανα

14:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα της στο Champions League - Πρεμιέρα με ΛΑΣΚ, πότε υποδέχεται την Ρεάλ

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς για αλλαγές στην ΕΜΥ: Με οπτικοποιημένη μορφή η πρόγνωση του καιρού

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

13:00TRAVEL

Σαντορίνη: Από τις μόλις 75 κλίνες, χωρίς λιμάνι και δύο παραλίες, σε παγκόσμιο προορισμό

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Στη λίστα του Vanity Fair με τους πιο καλοντυμένους του 2026 – Τα Nike που έγιναν viral

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Μειωμένες τιμές σε έως 1.660 προϊόντα από τη Δευτέρα - Τι θα συμβεί με τα καύσιμα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

12:41ΑΠΟΨΕΙΣ

Όταν βάλεις το «κακό» σπίτι σου, θα φέρει και τους φίλους του

12:33ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είναι απλά να δίνεις χαρτιά και να χαμογελάς – Έχεις να κάνεις με ανθρώπους και ο καθένας είναι διαφορετικός»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ