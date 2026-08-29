Τεστ ισορροπίας 30” προβλέπει τον κίνδυνο θανάτου ηλικιωμένων εντός 7 χρόνων

Ένα απλό τεστ ισορροπίας, που γίνεται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, μπορεί να προσφέρει μια απρόσμενα χρήσιμη εικόνα για το πόσο καλά γερνάει ένας ηλικιωμένος.

Σε μια μεγάλη νέα μελέτη, άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις σε τεστ ισορροπίας, ευκινησίας, δύναμης και καρδιοαναπνευστικής ικανότητας είχαν σημαντικά λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν κατά τη διάρκεια των επόμενων 7 ετών.

Ωστόσο, το τεστ δεν προβλέπει τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου. Αποκαλύπτει απλώς πόσα “λειτουργικά αποθέματα” έχει ακόμα το σώμα του.

Τι έδειξε το τεστ ισορροπίας των 30 δευτερολέπτων;

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open και παρακολούθησε 13.423 ενήλικες, που ζούσαν στην κοινότητα στην Ταϊβάν, με μέση ηλικία 73 ετών. Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν επτά τεστ φυσικής κατάστασης. Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης επτά ετών, οι 1.631 πέθαναν.

Για το τεστ στάσης στο ένα πόδι, οι συμμετέχοντες στάθηκαν στο ένα πόδι με τα μάτια τους ανοιχτά για όσο το δυνατόν περισσότερο και έως και 30 δευτερόλεπτα. Ολοκλήρωσαν δύο δοκιμές και οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον μεγαλύτερο χρόνο.

Σε σύγκριση με τα άτομα στο τελευταίο 20% απόδοσης στο τεστ, όσοι ήταν στο κορυφαίο 20% των ατόμων με την καλύτερη επίδοση στο τεστ είχαν περίπου 50% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Μια ακόμη ισχυρότερη συσχέτιση εμφανίστηκε με το τεστ κάτσε-σήκω των 2,5 μέτρων: οι συμμετέχοντες σηκώθηκαν από μια καρέκλα, περπάτησαν 2,5 μέτρα, έκαναν αναστροφή γύρω από έναν κώνο, επέστρεψαν και κάθισαν. Η ομάδα με την υψηλότερη απόδοση είχε 59% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από την ομάδα με τη χαμηλότερη απόδοση.

Γιατί η ισορροπία μπορεί να λέει κάτι για την μακροζωία;

Η ισορροπία εξαρτάται από πολλά συστήματα που συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως:

μυϊκή δύναμη

όραση

εσωτερικό αυτί

αίσθηση

συντονισμός του εγκεφάλου

Η κακή ισορροπία ή η βραδύτερη κινητικότητα μπορεί επομένως να αντανακλούν ευρύτερες μειώσεις, που ίσως να μην εμφανίζονται ακόμη σε μια λίστα διαγνώσεων.

Οι ερευνητές το περιγράφουν αυτό ως λειτουργικό απόθεμα: τι μπορεί πραγματικά να κάνει το σώμα ενός ατόμου, αντί απλώς για το ποιες ασθένειες έχει. Η συσχέτιση φυσικής κατάστασης-θνησιμότητας παρέμεινε αφότου συνυπολογίστηκαν παράμετροι όπως ηλικία, δείκτης μάζας σώματος, κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, ιατρικό ιστορικό και (αυτοαναφερόμενη) σωματική δραστηριότητα.

Η ισορροπία και η δύναμη του κάτω μέρους του σώματος έχουν επίσης σημασία, επειδή η μειωμένη κινητικότητα αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης και κατάγματος. Οι ειδικοί συνιστούν στους 65 ετών και άνω να συμπεριλαμβάνουν δραστηριότητες ισορροπίας παράλληλα με αερόβια άσκηση και άσκηση μυϊκής ενδυνάμωσης.

Ήταν η ισορροπία ο καλύτερος προγνωστικός παράγοντας;

Μεταξύ των μεμονωμένων τεστ, η ισορροπία και η ευκινησία έδειξαν τις ισχυρότερες συσχετίσεις με τη θνησιμότητα. Αλλά το ισχυρότερο συνολικό σήμα προήλθε από τον συνδυασμό και των 7 μετρήσεων φυσικής κατάστασης.

Οι συμμετέχοντες στο τοπ-20% της σύνθετης βαθμολογίας φυσικής κατάστασης είχαν 61% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από εκείνους στο χαμηλότερο 20%.

Η δύναμη του κάτω μέρους του σώματος και η καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν επίσης σημασία.

Όσοι πέτυχαν υψηλή επίδοση στο τεστ σήκω-κάτσε είχαν 45% χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας, ενώ όσοι πήγαν καλά στο τεστ βημάτων 2 λεπτών είχαν 42% χαμηλότερο κίνδυνο.

Μήπως η αποτυχία κάποιου στο τεστ σημαίνει ότι είναι πιθανό να πεθάνει εντός 7 ετών;

Όχι βέβαια! Αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, επομένως δεν μπορεί να αποδείξει ότι η κακή ισορροπία προκαλεί πρόωρο θάνατο ή ότι η βελτίωση μιας βαθμολογίας θα παρατείνει τη ζωή.

Η ασθένεια ή η πρώιμη φυσιολογική παρακμή θα μπορούσαν από μόνες τους να μειώσουν την φυσική κατάσταση και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αντίστροφη αιτιώδης συνάφεια.

Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικιωμένοι ενήλικες στην Ταϊβάν και η φυσική κατάσταση μετρήθηκε μόνο μία φορά, γεγονός που περιορίζει επίσης την ευρεία εφαρμογή των ευρημάτων.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει οι ηλικιωμένοι ενήλικες να δοκιμάσουν το τεστ ισορροπίας στο ένα πόδι στο σπίτι;

Μόνο εάν μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Κάποιος που είναι ασταθής, έχει πέσει στο παρελθόν ή χρειάζεται βοήθημα βάδισης δεν πρέπει να εκτελεί μόνος του κανένα τεστ ισορροπίας. Οποιοδήποτε τέτοιο τεστ πρέπει γενικά να εκτελείται με κάποιον ικανό ενήλικα κοντά για την πρόληψη πτώσης.

Μπορεί η ισορροπία να βελτιωθεί μετά την ηλικία των 65 ετών;

Ναι. Η ισορροπία είναι κάτι που εκπαιδεύεται και η καθοδήγηση για τη σωματική δραστηριότητα των ηλικιωμένων περιλαμβάνει συγκεκριμένες ασκήσεις ισορροπίας. Η καλύτερη ισορροπία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του κινδύνου πτώσης, αν και αυτή η μελέτη δεν απέδειξε ότι η αύξηση του χρόνου στάσης στο ένα πόδι μειώνει τη θνησιμότητα.

Συμπέρασμα

Ένα απλό τεστ ισορροπίας δεν μπορεί να πει σε κάποιον πόσο καιρό θα ζήσει. Αυτό που υποδεικνύει πρόσφατη μελέτη είναι πιο χρήσιμο: η ισορροπία, η ευκινησία, η δύναμη των ποδιών και η αερόβια ικανότητα μπορεί να αποκαλύψουν σωματική ανθεκτικότητα που οι συνήθεις λίστες ασθενειών παραβλέπουν.

Η μείωση της ισορροπίας αξίζει επομένως να αντιμετωπιστεί ως ένδειξη υγείας και ως κάτι που μπορεί να βελτιωθεί αντί να αποδοθεί ως αναπόφευκτη φυσική επίπτωση της γήρανσης.

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