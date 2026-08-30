Γιατί το παγωτό μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά πόνο στο κεφάλι - Πώς σταματά το «πάγωμα του εγκεφάλου»

Πάγωμα εγκεφάλου: Τι συμβαίνει όταν πιείτε ή φάτε κάτι κρύο και σας προκαλέσει πόνο στο κεφάλι.

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Γιατί το παγωτό μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά πόνο στο κεφάλι - Πώς σταματά το «πάγωμα του εγκεφάλου»
ΕΥ ΖΗΝ
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Αυτός ο ξαφνικός, έντονος πόνος μετά από μια μεγάλη μπουκιά παγωτού είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Συνήθως είναι ακίνδυνος και συμβαίνει όταν κάτι παγωμένο κρυώνει γρήγορα τον ουρανίσκο ή το πίσω μέρος του λαιμού.

Παρά την ονομασία, ο εγκέφαλος φυσικά δεν «παγώνει» στην πραγματικότητα. Ο πόνος φαίνεται να περιλαμβάνει μια ταχεία απόκριση από τα νεύρα του προσώπου και τα κοντινά αιμοφόρα αγγεία, αν και ο ακριβής μηχανισμός παραμένει αβέβαιος.

Τι προκαλεί το πάγωμα του εγκεφάλου από παγωτό;

Ο πονοκέφαλος από κρύο ερέθισμα ενεργοποιείται, όταν πολύ κρύο φαγητό, ποτό ή αέρας περνάει από τον ουρανίσκο ή το πίσω μέρος του λαιμού. Η Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίας περιγράφει την κλασική κρίση ως ξαφνικό μετωπιαίο ή κροταφικό πόνο που ξεκινά αμέσως μετά το κρύο ερέθισμα και υποχωρεί εντός λίγων.

Μια κύρια εξήγηση αφορά το τρίδυμο νεύρο, το οποίο μεταφέρει σήματα θερμοκρασίας και πόνου από μεγάλο μέρος του προσώπου και του στόματος. Η ταχεία ψύξη μπορεί να ενεργοποιήσει αυτές τις οδούς. Επειδή το ίδιο νεύρο εξυπηρετεί περιοχές του μετώπου και του προσώπου, ο εγκέφαλος μπορεί να αντιληφθεί ένα ερέθισμα που προέρχεται από το στόμα ως πόνο στο μέτωπο ή στους κροτάφους, δηλαδή ένα παράδειγμα αναφερόμενου πόνου.

Οι αλλαγές στη ροή του αίματος μπορεί επίσης να συμβάλλουν. Πειράματα έχουν εντοπίσει αλλαγές στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του παγώματος του εγκεφάλου. Αλλά η τυπική εξήγηση, ότι το κρύο απλώς προκαλεί συστολή των αγγείων και στη συνέχεια ταχεία διαστολή, είναι πιθανώς πολύ εύστοχη. Τα τρέχοντα στοιχεία υποδεικνύουν μια αλληλεπίδραση μεταξύ της νευρικής σηματοδότησης και των αγγειακών αποκρίσεων.

το τριδυμο νευρο στο προσωπο

Ποιος είναι πιο πιθανό να το πάθει;

Η ευαισθησία ποικίλλει. Σε μια πειραματική μελέτη επί 414 εθελοντών, το 37% εμφάνισε πονοκέφαλο μετά την εφαρμογή πάγου στον ουρανίσκο. Άτομα με προηγούμενη πρωτοπαθή διαταραχή πονοκεφάλου ήταν πιο πιθανό να το βιώσουν, ειδικά όσοι έπασχαν από ημικρανία.

Η σύνδεση με την ημικρανία είναι ασυνεπής στις σχετικές μελέτες. Κάποιοι βρίσκουν μεγαλύτερη ευαισθησία μεταξύ των ατόμων με ημικρανία, ενώ άλλοι όχι. Επομένως, το φαινόμενο «παγωμένου εγκεφάλου» δεν πρέπει να περιγράφεται ως μορφή ημικρανίας.

Τα παιδιά και οι έφηβοι το βιώνουν επίσης πιο συχνά. Η ταχύτητα έχει σημασία: η κατανάλωση κάτι πολύ κρύου, πολύ γρήγορα φαίνεται πιο πιθανό να προκαλέσει μια κρίση από το να το φάει ή να το πιει κανείς πιο αργά.

Πόσο διαρκεί εκείνη τη στιγμή ο πόνος;

Συνήθως όχι πολύ. Η Διεθνής Εταιρεία Κεφαλαλγίας επιτρέπει έως και 10 λεπτά για να υποχωρήσει ένας πονοκέφαλος από κρύο ερέθισμα μετά την εξάλειψη του παράγοντα που τον πυροδότησε, αν και τα περισσότερα καθημερινά επεισόδια εξαφανίζονται μέσα σε 15-20 δευτερόλεπτα.

Αυτή η σύντομη διάρκεια εξηγεί γιατί το πάγωμα του εγκεφάλου θεωρείται επί της ουσίας αβλαβές.. Ένας σοβαρός πονοκέφαλος που επιμένει, εμφανίζεται χωρίς ψυχρή αιτία ή προκαλεί νευρολογικά συμπτώματα δεν πρέπει να αποδίδεται στο παγωτό.

παγωμενος εγκεφαλος

Πώς μπορείτε να σταματήσετε τον πόνο;

Η πρόληψη είναι πιο αξιόπιστη από τη θεραπεία. Τρώτε ή πίνετε πολύ κρύες τροφές αργά και πάρτε μικρότερες μπουκιές ή γουλιές, ειδικά αν γνωρίζετε ότι είστε επιρρεπείς στο φαινόμενο.

Μόλις ξεκινήσει ο πόνος, αφήστε κάτω ό,τι κρύο τρώτε ή πίνετε και αφήστε το στόμα σας να ζεσταθεί. Το να κολλήσετε τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο είναι ένα «κόλπο», που υποστηρίζεται ευρέως, αλλά τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι σταματάει τον πονοκέφαλο πιο γρήγορα είναι περιορισμένα. Ευτυχώς, οι περισσότερες κρίσεις εξαφανίζονται από μόνες τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το πάγωμα του εγκεφάλου να προκαλέσει ημικρανία;

Πιθανώς σε ορισμένα άτομα, αλλά αυτό φαίνεται ασυνήθιστο. Τα δύο μπορεί να μοιράζονται οδούς πόνου, αλλά η ακριβής σχέση τους παραμένει αβέβαιη.

Μπορεί ο κρύος αέρας να προκαλέσει το ίδιο πρόβλημα;

Ναι. Ο κρύος εισπνεόμενος αέρας μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο από κρύο ερέθισμα, ενώ το υπερβολικό κρύο που εφαρμόζεται εξωτερικά στο κεφάλι ταξινομείται ως συγγενής μορφή.

Συμπέρασμα

Το πάγωμα του εγκεφάλου είναι ένας συνήθως ακίνδυνος πονοκέφαλος από κάποιο κρύο ερέθισμα. Η ταχεία ψύξη του ουρανίσκου ή του λαιμού φαίνεται να ενεργοποιεί τις οδούς πόνου του τριδύμου νεύρου και μπορεί να μεταβάλει τη ροή του αίματος, προκαλώντας πόνο που γίνεται αισθητός στο μέτωπο ή τους κροτάφους και όχι στο στόμα.

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