Είναι το ελαιόλαδο καλό για τα μαλλιά; Τι μπορεί να κάνει και τι όχι

Το ελαιόλαδο μπορεί να κάνει τα ξηρά μαλλιά να φαίνονται πιο απαλά, πιο λεία και πιο λαμπερά. Ως μαλακτικό, καλύπτει το στέλεχος της τρίχας, μειώνει την τριβή και μπορεί να επιβραδύνει την απώλεια υγρασίας.

Αλλά αυτό το όφελος δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάπτυξη των μαλλιών. Τα τρέχοντα στοιχεία υποστηρίζουν το ελαιόλαδο κυρίως ως μαλακτικό και όχι ως αποδεδειγμένη θεραπεία για την αραίωση ή την τριχόπτωση.

Τι κάνει στην πραγματικότητα το ελαιόλαδο στα μαλλιά;

Τα στελέχη των τριχών δεν μπορούν να επιδιορθωθούν βιολογικά μόλις καταστραφούν. Τα έλαια μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που αυτά τα στελέχη συμπεριφέρονται, λιπαίνοντας την επιδερμίδα και μειώνοντας την τριβή μεταξύ των τριχών.

Πειραματική έρευνα δείχνει, ότι η λεπτή επίστρωση ελαιολάδου μπορούν να επιβραδύνουν τη διάχυση της υγρασίας και να βοηθήσουν τα μαλλιά να τη διατηρήσουν καλύτερα. Το ελαιόλαδο μπορεί να επικαλύψει τις ίνες της τρίχας, γεγονός που μπορεί να μειώσει το φριζάρισμα, να βελτιώσει την απαλότητα και να κάνει τα μαλλιά να φαίνονται πιο λαμπερά.

Ωστόσο, οι έρευνες που να αποδεικνύουν άμεσα ότι το ελαιόλαδο αποτρέπει το σπάσιμο είναι περιορισμένες και υπάρχουν ισχυρότερα στοιχεία μόνο για την μείωση της απώλειας πρωτεΐνης των μαλλιών με λάδι καρύδας.

Έτσι, το ελαιόλαδο μπορεί να κάνει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά να φαίνονται και να αισθάνονται πιο υγιή, αλλά δεν μπορεί να επιδιορθώσει μόνιμα την ψαλίδα ούτε να αντιστρέψει τη δομική βλάβη στις τρίχες.

Μπορεί το ελαιόλαδο να κάνει τα μαλλιά σας να μακρύνουν πιο γρήγορα;

Δεν υπάρχουν ισχυρά ερευνητικά στοιχεία ότι η εφαρμογή ελαιολάδου στο τριχωτό της κεφαλής διεγείρει τους θύλακες ή επιταχύνει την ανάπτυξη των μαλλιών.

Μια συστηματική ανασκόπηση γνωστών φυσικών θεραπειών για την αλωπεκία δεν επιβεβαίωσε το ελαιόλαδο ως θεραπεία τριχόπτωσης. Κάποια έρευνα σε τρίχωμα ζώων, η οποία περιλαμβάνει ενώσεις που προέρχονται από την ελιά, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον, αλλά αυτά τα ευρήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ισχύουν για το συνηθισμένο ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται στο ανθρώπινο τριχωτό της κεφαλής.

Επομένως, το ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των υπαρχόντων μαλλιών, μειώνοντας την ξηρότητα και το σπάσιμο, αλλά δεν είναι μια αποδεδειγμένη θεραπεία για την ανάπτυξη των μαλλιών.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο;

Το ελαιόλαδο τείνει να ταιριάζει καλύτερα σε πυκνά, τραχιά, σγουρά, πολύ ξηρά ή χημικά επεξεργασμένα μαλλιά. Τα λεπτά, ίσια ή φυσικά λιπαρά μαλλιά μπορεί να γίνουν λιπαρά ή να βαραίνουν πιο εύκολα.

Αν θέλετε να το δοκιμάσετε, χρησιμοποιήστε μια μικρή ποσότητα (μερικές σταγόνες) σε βρεγμένα μαλλιά, εστιάζοντας κυρίως στα μεσαία μήκη και τις άκρες. Οι μεγάλες ποσότητες δεν προσφέρουν αποδεδειγμένο επιπλέον όφελος, ενώ μπορούν να κάνουν τα μαλλιά πιο δύσκολα στο πλύσιμο.

Το ελαιόλαδο μπορεί να είναι χρήσιμο ως θεραπεία περιποίησης, αλλά οι ισχυρισμοί ότι ενισχύει τους θύλακες, θεραπεύει την πιτυρίδα ή ξαναφυτρώνει τα χαμένα μαλλιά υπερβαίνουν τα διαθέσιμα ανθρώπινα στοιχεία.

Είναι απαραίτητο το ελαιόλαδο για υγιές τριχωτό της κεφαλής;

Όχι. Ένα τριχωτό της κεφαλής που αισθάνεται ξηρό ή ξεφλουδισμένο δεν χρειάζεται αυτόματα περισσότερο έλαιο.

Τα άτομα με πιτυρίδα ή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα θα πρέπει να είναι προσεκτικά σχετικά με την επανειλημμένη επάλειψη του τριχωτού της κεφαλής. Οι ζυμομύκητες Malassezia, που εμπλέκονται στη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, εξαρτώνται από τα λιπίδια και το ελαιόλαδο μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση σε ορισμένα ευαίσθητα άτομα.

Διακόψτε τη χρήση του εάν εμφανίσετε κνησμό, ερυθρότητα, επιδεινούμενες νιφάδες ή εξογκώματα. Η επίμονη φλεγμονή του τριχωτού της κεφαλής ή η ανεξήγητη τριχόπτωση χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, αντί για επαναλαμβανόμενες θεραπείες με λάδι.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο καλύτερο για τα μαλλιά;

Δεν υπάρχουν ισχυρές κλινικές ενδείξεις, ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο παράγει καλύτερα αποτελέσματα για τα μαλλιά από άλλα απλά ελαιόλαδα. Απλώς αποφύγετε τα αρωματισμένα προϊόντα ή τα πρόσθετα συστατικά που μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα.

Μπορεί το ελαιόλαδο να επιδιορθώσει την ψαλίδα;

Όχι. Μπορεί προσωρινά να λειάνει την επιδερμίδα και να κάνει την ψαλίδα λιγότερο αισθητή, αλλά μόνο το κούρεμα αφαιρεί την ψαλίδα.

Συμπέρασμα

Το ελαιόλαδο μπορεί να είναι καλό για τα μαλλιά εφόσον ο στόχος είναι απλά η περιποίηση. Μπορεί να μαλακώσει τις ξηρές τούφες, να μειώσει το φριζάρισμα, να προσθέσει λάμψη και, πιθανώς, να περιορίσει κάποιο μηχανικό σπάσιμο.

Αλλά δεν υπάρχουν πειστικά ανθρώπινα στοιχεία, ότι το ελαιόλαδο διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών ή αντιμετωπίζει κοινές μορφές τριχόπτωσης. Για τους περισσότερους, λίγη ποσότητα στα μήκη και τις άκρες είναι ο πιο λογικός τρόπος χρήσης του.

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