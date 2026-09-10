Οι καθημερινές συνήθειες που αυξάνουν και εγκλωβίζουν το κερί στα αυτιά σας

Κυψελίδα στα αυτιά: Πώς να τα καθαρίζετε με ασφάλεια και να αποφεύγετε τον εγκλωβισμό του κεριού.

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Οι καθημερινές συνήθειες που αυξάνουν και εγκλωβίζουν το κερί στα αυτιά σας
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το κερί του αυτιού (κυψελίδα) μπορεί να φαίνεται σαν κάτι που πρέπει να απομακρύνεται με τράβηγμα/τρίψιμο, αλλά αποτελεί μέρος του προστατευτικού συστήματος του αυτιού. Παγιδεύει τη σκόνη και τα ξένα σωματίδια, βοηθά στην απώθηση του νερού και, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αποβάλλεται από τον ακουστικό πόρο από μόνο του.

Τα προβλήματα συχνά ξεκινούν όταν καθημερινές συνήθειες παρεμποδίζουν αυτήν τη διαδικασία αυτοκαθαρισμού.

Ποιες καθημερινές συνήθειες μπορεί να εγκλωβίσουν κερί στο αυτί;

Η πιο προφανής αιτία είναι το ότι βάζετε μπατονέτα στον ακουστικό πόρο. Αντί να απομακρύνει αποτελεσματικά το κερί, το πιο πιθανό είναι να το σπρώξει βαθύτερα και να το συμπιέσει στον βυθό του αυτιού, στο τύμπανο.

Τα δάχτυλα, τα τσιμπιδάκια μαλλιών και άλλα αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν το ίδιο αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα ενδέχεται να γρατζουνίσουν τον πόρο ή να τραυματίσουν το τύμπανο.

Η συχνή χρήση συσκευών μέσα στον ακουστικό πόρο μπορεί επίσης να εμποδίσει τη φυσική μετακίνηση του κεριού προς τα έξω. Τα ακουστικά (ψείρες), οι ωτοασπίδες και τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να εμποδίσουν την έξοδο του κεριού, αυξάνοντας την πιθανότητα συσσώρευσής του.

Αλλά δεν οφείλονται όλοι οι παράγοντες κινδύνου σε συνήθειες. Τα παρακάτω μπορεί επίσης να δυσχεράνουν τη φυσική αποβολή της κυψελίδας από τα αυτιά:

  • στενοί ακουστικοί πόροι
  • έντονη τριχοφυΐα στο αυτί
  • προχωρημένη ηλικία
  • ξηρό ή σκληρό κερί
  • δερματικές παθήσεις, όπως το έκζεμα

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι συχνές προσπάθειες καθαρισμού μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση.

σταγονες στο αυτι για την μαλακυνση και αφαιρεση κυψελιδας

Γιατί είναι προτιμότερο να μην πειράζετε τα αυτιά σας;

Ο ακουστικός πόρος είναι σχεδιασμένος να αυτοκαθαρίζεται. Τα νεκρά δερματικά κύτταρα μετακινούνται σταδιακά προς τα έξω από το τύμπανο, παρασύροντας μαζί τους το κερί και τυχόν παγιδευμένα σωματίδια, ενώ σε αυτό βοηθά και η φυσική κίνηση της γνάθου, όταν μιλάτε ή μασάτε. Μόλις το κερί φτάσει στο εξωτερικό αυτί, μπορεί να ξεραθεί και να πέσει φυσικά.

Γι' αυτόν τον λόγο, η τακτική αφαίρεση κεριού από ένα αυτί, που δεν παρουσιάζει συμπτώματα, είναι γενικά περιττή. Οι κλινικές οδηγίες συνιστούν να μην επιχειρείται αφαίρεση του κεριού μόνο και μόνο επειδή είναι ορατό, εφόσον δεν προκαλεί συμπτώματα και δεν εμποδίζει την εξέταση του αυτιού.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος καθαρισμού των αυτιών;

Για την καθημερινή υγιεινή, καθαρίζετε μόνο το ορατό εξωτερικό τμήμα του αυτιού με ένα μαλακό πανί ή χαρτομάντιλο και μην αγγίζετε τον ακουστικό πόρο. Μην εισάγετε μπατονέτες, νύχια, μεταλλικά εργαλεία ή άλλες συσκευές αφαίρεσης κεριού.

Εάν το κερί προκαλεί αίσθημα πληρότητας, μειωμένη ακοή ή δυσφορία, οι σταγόνες μαλάκυνσης του κεριού ενδέχεται να είναι κατάλληλες για ορισμένα άτομα. Ένας επαγγελματίας υγείας ή φαρμακοποιός μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με το ποιο προϊόν είναι κατάλληλο. Η επαγγελματική αφαίρεση μπορεί να περιλαμβάνει έκπλυση, αναρρόφηση ή χρήση εξειδικευμένων εργαλείων.

Η αντιμετώπιση στο σπίτι δεν είναι κατάλληλη για όλους. Άτομα με γνωστή ή πιθανή διάτρηση τυμπάνου, ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στο αυτί, σωληνίσκους αερισμού, έντονο πόνο, εκκρίσεις ή πιθανή λοίμωξη θα πρέπει να συμβουλεύονται γιατρό πριν τοποθετήσουν σταγόνες ή νερό στον ακουστικό πόρο. Η μέθοδος καθαρισμού με καντήλια αυτιού (ear candling) επίσης αποθαρρύνεται, καθώς δεν έχει αποδειχθεί ότι απομακρύνει τη συσσωρευμένη κυψελίδα (κερί) και ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

ΩΡΛ εξεταζει το αυτι ασθενους

Πότε πρέπει να πάτε σε ΩΡΛ για ένα βουλωμένο αυτί;

Η κυψελίδα μπορεί να προκαλέσει:

  • αίσθημα πληρότητας
  • σταδιακή απώλεια ακοής
  • εμβοές
  • κνησμό
  • δυσφορία και
  • ενίοτε ζάλη

Ωστόσο, τα συμπτώματα αυτά δεν είναι αποκλειστικά της συσσώρευσης κυψελίδας, επομένως τα επίμονα προβλήματα χρήζουν ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ).

Η ξαφνική απώλεια ακοής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μην υποθέτετε ότι μια απότομη μείωση της ακοής (ειδικά στο ένα αυτί) οφείλεται απλώς σε συσσώρευση κυψελίδας. Η άμεση αξιολόγηση μπορεί να αποκλείσει άλλα αίτια που απαιτούν επείγουσα θεραπεία.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούν τα ακουστικά (ψείρες) να επιδεινώσουν τη συσσώρευση κυψελίδας;

Σε ορισμένα άτομα, ναι. Οι συσκευές που τοποθετούνται στον ακουστικό πόρο ενδέχεται να εμποδίζουν τη φυσιολογική μετακίνηση της κυψελίδας προς τα έξω, ιδίως όταν χρησιμοποιούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα κάθε μέρα.

Γιατί η κυψελίδα επανεμφανίζεται μετά την αφαίρεσή της;

Ορισμένοι έχουν εκ φύσεως ανατομία αυτιού ή χαρακτηριστικά κυψελίδας, που ευνοούν τη συσσώρευση και τον σχηματισμό πεπιεσμένου κεριού στον ακουστικό πόρο.

Πρέπει οι χρήστες ακουστικών βαρηκοΐας να καθαρίζουν τα αυτιά τους συχνότερα;

Όχι απαραίτητα. Θα πρέπει να αποφεύγουν την εισαγωγή αντικειμένων στον ακουστικό πόρο, αλλά οι τακτικοί έλεγχοι είναι χρήσιμοι, καθώς τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορούν να συμβάλουν στη συσσώρευση κυψελίδας και να επηρεαστούν από αυτήν.

Συμπέρασμα

Η πιο υγιεινή συνήθεια για τον καθαρισμό των αυτιών είναι συχνά η… αποχή από υπερβολικές παρεμβάσεις. Η κυψελίδα προστατεύει φυσιολογικά το αυτί και απομακρύνεται από μόνη της. Οι μπατονέτες, οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες καθαρισμού και οι συσκευές που καταλαμβάνουν τον ακουστικό πόρο μπορούν να διαταράξουν αυτή τη διαδικασία.

Καθαρίζετε μόνο το εξωτερικό τμήμα του αυτιού, χρησιμοποιείτε σκευάσματα μαλάκυνσης της κυψελίδας μόνο όταν ενδείκνυται και απευθυνθείτε σε ΩΡΛ για περιπτώσεις επίμονου βουλώματος, πόνου, εκκρίσεων ή ανεξήγητης απώλειας ακοής, αντί να προσπαθείτε να αφαιρέσετε την κυψελίδα μόνοι σας.

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