GSK Ελλάδος: Νέα πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος η Lizzie Champion - Έμφαση στα εμβόλια ενηλίκων

Η Lizzie Champion έχει εξειδίκευση στα εμβόλια, τα ανοσολογικά και αναπνευστικά προϊόντα

Lizzie Champion
Η Lizzie Champion
GSK
Η Lizzie Champion είναι η νέα πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουσα σύμβουλος της GSK Ελλάδος, διαδεχόμενη τον Antonino Biroccio μετά από θητεία 2,5 ετών. Η κυρία Champion έχει αναλάβει καθήκοντα και είναι πλέον υπεύθυνη για το σύνολο της εταιρικής δραστηριότητας της φαρμακευτικής εταιρείας στη χώρα μας.

Από τη συγκεκριμένη επιλογή, η μητρική εταιρεία προσδοκά άμεσα αποτελέσματα, καθώς η Lizzie Champion διαθέτει εμπειρία άνω των 20 ετών στη διαχείριση φαρμακευτικών και βιοτεχνολογικών χαρτοφυλακίων, με εξειδίκευση στα εμβόλια, τα ανοσολογικά και αναπνευστικά προϊόντα, σε εγκατεστημένες και αναδυόμενες αγορές. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον πιο πρόσφατο ρόλο της είχε την ευθύνη για την εμπορική διαχείριση παγκοσμίως του μεγαλύτερου προϊόντος της GSK, ενός καινοτόμου εμβολίου ενηλίκων.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο ενεργητικό της διαθέτει μία σειρά από επιτεύγματα, τόσο σε τοπικές αγορές, όπως η Νέα Ζηλανδία, όπου διετέλεσε Γενική Διευθύντρια και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ηγήθηκε της Εμπορικής Διεύθυνσης του Ειδικού Αναπνευστικού Χαρτοφυλακίου της εταιρείας, όσο και σε ρόλους χάραξης παγκόσμιας στρατηγικής για τη GSK. Επίσης, ηγήθηκε της διεθνούς συνεργασίας της GSK με τη Vir Biotechnology για τη διάθεση θεραπείας για την COVID-19 στις παγκόσμιες αγορές.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, η κυρία Champion δήλωσε: «Αποτελεί εξαιρετική τιμή και χαρά να αναλαμβάνω τον ρόλο της Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της GSK Ελλάδος, με όραμα να συμβάλω στην ήδη επιτυχημένη πορεία της δυναμικής ομάδας των ανθρώπων του οργανισμού. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας για τη GSK, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στη δυναμική παρουσία της εταιρείας μας στη χώρα για περισσότερο από 50 χρόνια, στο καινοτόμο χαρτοφυλάκιο φαρμάκων και εμβολίων που διαθέτουμε στην τοπική αγορά, καθώς και στην υψηλή επένδυση που διενεργούμε σε κλινικές μελέτες στην χώρα. Αναγνωρίζοντας την σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στον τομέα της πρόληψης, η περαιτέρω προαγωγή της—αξιοποιώντας την εμπειρία μου από τον προηγούμενο, παγκόσμιας ευθύνης, ρόλο μου, στον τομέα των εμβολίων ενηλίκων—καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση του ελληνικού πληθυσμού σε καινοτόμες θεραπείες και εμβόλια, αποτελεί προσωπική μου δέσμευση, παραμένοντας προτεραιότητα για το σύνολο των ανθρώπων της GSK Ελλάδος. Είμαι ενθουσιασμένη για τη νέα αυτή ευκαιρία και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους ιδιαίτερα ταλαντούχους ανθρώπους της ομάδας μας, καθώς και με το σύνολο των εταίρων του οικοσυστήματος υγείας για την εκπλήρωση του κοινού μας οράματος».

Όσο για τον κ. Antonino Biroccio, από τον Μάρτιο του 2025 έχει αναλάβει διεθνή ρόλο, ως Vice President & Global Commercial Launch Lead για την θεραπευτική κατηγορία του Πολλαπλού Μυελώματος.

