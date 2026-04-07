Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

Φαρμακοποιοί, στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς, βοηθοί φαρμακοποιών και φοιτητές Φαρμακευτικής έδωσαν το «παρών» στο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση Hellas PHARM, που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, στις 4 και 5 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, ενώ την άρτια οργάνωσή του είχε αναλάβει για ακόμα μία χρονιά η εταιρεία Noufio Communication Services.

Με κεντρικό μήνυμα «Επιστήμη - Καθημερινότητα - Ευθύνη», στόχος του συνεδρίου ήταν, μέσα από ομιλίες που προκαλούν προβληματισμό, να δοθεί αφορμή για συζήτηση σχετικά με θέματα της καθημερινότητας και κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του Hellas PHARM 2026, πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Ηλία Βασιλαδιώτη, με θέμα «Το φαρμακείο σε σταυροδρόμι: Οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Βασιλαδιώτης επισήμανε ότι: «Το φαρμακείο σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε πού είμαστε και να επιλέξουμε πού θέλουμε να πάμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων σε όλο τον κόσμο. Τα φαρμακεία μας, ο Έλληνας επιστήμονας φαρμακοποιός, είναι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, και αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες της δημόσιας υγείας. Αυτό το έχουμε πετύχει με το μοντέλο του φαρμακείου που έχουμε στη χώρα μας. Το ανεξάρτητο, ιδιόκτητο από φαρμακοποιό φαρμακείο, που εξασφαλίζει την επιστημονική ευθύνη. Ο Έλληνας φαρμακοποιός έχει δημιουργήσει μία σχέση με τον ασθενή, μία σχέση με την κοινωνία μοναδική. Ο ασθενής εμπιστεύεται τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, και αυτό για εμένα είναι τίτλος τιμής».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, ο Πρόεδρος του ΦΣΑ αναφέρθηκε σε «εισβολή» των funds στον χώρο του φαρμακείου και υπογράμμισε πως «διάφορα funds, διάφορα επενδυτικά κεφάλαια αποφασίσανε να επενδύσουνε στα φαρμακεία. Λες και τα φαρμακεία είναι μετοχές. Έτσι αντιμετωπίζουμε το φαρμακείο; Φυσικά και όχι. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει στα χέρια των φαρμακοποιών. Το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η στενή σχέση φαρμακοποιού - ασθενή δεν θα πρέπει να διαταραχθεί».

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλαδιώτης τόνισε πως «ο τρόπος που στηρίζει το φαρμακείο την ελληνική κοινωνία είναι πολύπλευρος. Αλλά για να τη στηρίξει, πρέπει να στηριχτεί και αυτό από την Πολιτεία. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αποτελεί διαχρονικά την αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων του κλάδου. Και θα συνεχίσει να την αποτελεί. Σημασία όμως έχει, όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενωμένοι, με μία φωνή, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τόσο το ιδιοκτησιακό όσο και το θέμα της βιωσιμότητας του φαρμακείου, διεκδικώντας αυτά που μας αξίζουν και μας αναλογούν. Με σχέδιο και με όραμα όλοι οι φαρμακοποιοί ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Το φαρμακείο έχει αποδείξει την αξία του. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι προσφέρουμε. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πάει στο μέλλον δυνατό, δυναμικό και σε αυτό το σταυροδρόμι, που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου, θα πάμε συντεταγμένα όλοι μαζί στον σωστό δρόμο».

Χαιρετισμό απηύθυναν o πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Σύμβουλος για θέματα Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας Χαράλαμπος Καραθάνος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας και πρώην Γενικός Επιθεωρητής Σταύρος Ευαγγελάτος, ο Πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ Ιωάννης Καραγιάννης, ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΠΦΣ Παναγιώτης Φράγκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Βασίλης Πενταφράγκας, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΕΦΕΧ Σπύρος Μπόκιας, ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ Βασίλης Μπιρλιράκης, η Α’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Δρ Ράνια Μπελτέ, η Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Πολιτικών και Οικονομικών Υγείας Όλγα Οικονόμου και η Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου Δώρα Μανωλάκου. Το «παρών» έδωσε και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Παίδων Πεντέλης Φωτεινή Θειακού.

Ξεχωριστή στιγμή της έναρξης, συγκινησιακά φορτισμένη, ήταν η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Κωνσταντίνο Λουράντο για την μακρόχρονη προσφορά του στον ΦΣΑ από τη θέση του Προέδρου, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη του φαρμακευτικού κλάδου.

Επιπλέον, το πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα περιλάμβανε:

• 3 στρογγυλά τραπέζια

- «Επαναπατρισμός ΦΥΚ και ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων: Προκλήσεις, προοπτικές και επόμενα βήματα» στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Μπάμπης Καραθάνος, Φαρμακοποιός, Ειδικός Σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής Υπουργού Υγείας, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Σεραφείμ Ζήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Α’ αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αθανάσιος Κουτσούκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Ιωάννης Δαγρές, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής. Τη συζήτηση συντόνισες ο Γραμματέας Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής Στέλιος Καλογερόπουλος.

- «Ελλείψεις φαρμάκων» με συντονιστή τον κ. Στέλιο Καλογερόπουλο, Γραμματέα Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής, και συμμετέχοντες (αλφαβητικά) τους κ.κ. Ανδρέα Αντωνίου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Ρεθύμνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΦΣ, Βασιλική Ραφαέλα Βακουφτσή, Β’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Ηλία Βασιλαδιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ. ΦΣΑ, Ελευθέριο Μαρίνο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΟΣΦΕ, Γραμματέα ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, και Χαράλαμπο Σαρδέλη, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΣΘ, Μέλος Δ.Σ. ΠΦΣ. Τοποθέτηση στο θέμα έκανε ο κ. Αλέξανδρος Αγγέλου, Φαρμακοποιός MSc.

- «Σπάνια Νοσήματα και εργαστήριο φαρμακείου» με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Δαγρέ, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής, και συμμετέχοντες τους κ.κ. Ηλία Κατσόγιαννη, Φαρμακοποιό, Συγγραφέα, MSc, PhDc Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Δρα Αναστασία Σκούμα, Παιδίατρο Ενδογενών Διαταραχών του Μεταβολισμού Και Νεογνικού Screening, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, και Φώτη Καρζή, γονέα τέκνου με σπάνιο μεταβολικό νόσημα

• Ενότητα «Η Φαρμακευτική Φροντίδα στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας» με ομιλίες των κ.κ. Θεόδωρου Κωνσταντινίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., Διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. και Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Μαρίας Βερτζώνη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Φραντζέσκας Νιμέε, PhD, μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., και Μάριου Σπανάκη, PharmD, PhD, Academic Researcher, Department of Social Medicine, School of Medicine, University of Crete (UoC).

Στη συζήτηση που ακολούθησε, με συντονιστή τον κ. Στέλιο Καλογερόπουλο, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΣΑ, συμμετείχαν οι κ.κ. Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθήνας ΠΑΣΟΚ, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

• Ενημέρωση για τις Α΄ Βοήθειες στην ψυχική υγεία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

• 15 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

• 2 workshops.

