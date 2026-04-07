Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

Kεντρικό μήνυμα του συνεδρίου «Επιστήμη - Καθημερινότητα - Ευθύνη»

Φαρμακοποιοί, στελέχη της φαρμακευτικής αγοράς, βοηθοί φαρμακοποιών και φοιτητές Φαρμακευτικής έδωσαν το «παρών» στο φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση Hellas PHARM, που διοργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, στις 4 και 5 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do, ενώ την άρτια οργάνωσή του είχε αναλάβει για ακόμα μία χρονιά η εταιρεία Noufio Communication Services.

Με κεντρικό μήνυμα «Επιστήμη - Καθημερινότητα - Ευθύνη», στόχος του συνεδρίου ήταν, μέσα από ομιλίες που προκαλούν προβληματισμό, να δοθεί αφορμή για συζήτηση σχετικά με θέματα της καθημερινότητας και κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του Hellas PHARM 2026, πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Ηλία Βασιλαδιώτη, με θέμα «Το φαρμακείο σε σταυροδρόμι: Οι αποφάσεις για την επόμενη μέρα». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Βασιλαδιώτης επισήμανε ότι: «Το φαρμακείο σήμερα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι, στο οποίο πρέπει να σκεφτούμε πού είμαστε και να επιλέξουμε πού θέλουμε να πάμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουμε μια μεγάλη δύναμη. Έχουμε το πιο πυκνό δίκτυο φαρμακείων σε όλο τον κόσμο. Τα φαρμακεία μας, ο Έλληνας επιστήμονας φαρμακοποιός, είναι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε νησί, και αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο αξιόπιστους πυλώνες της δημόσιας υγείας. Αυτό το έχουμε πετύχει με το μοντέλο του φαρμακείου που έχουμε στη χώρα μας. Το ανεξάρτητο, ιδιόκτητο από φαρμακοποιό φαρμακείο, που εξασφαλίζει την επιστημονική ευθύνη. Ο Έλληνας φαρμακοποιός έχει δημιουργήσει μία σχέση με τον ασθενή, μία σχέση με την κοινωνία μοναδική. Ο ασθενής εμπιστεύεται τον φαρμακοποιό της γειτονιάς του, και αυτό για εμένα είναι τίτλος τιμής».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του φαρμακείου, ο Πρόεδρος του ΦΣΑ αναφέρθηκε σε «εισβολή» των funds στον χώρο του φαρμακείου και υπογράμμισε πως «διάφορα funds, διάφορα επενδυτικά κεφάλαια αποφασίσανε να επενδύσουνε στα φαρμακεία. Λες και τα φαρμακεία είναι μετοχές. Έτσι αντιμετωπίζουμε το φαρμακείο; Φυσικά και όχι. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Το φαρμακείο πρέπει να παραμείνει στα χέρια των φαρμακοποιών. Το φάρμακο είναι ένα κοινωνικό αγαθό και η στενή σχέση φαρμακοποιού - ασθενή δεν θα πρέπει να διαταραχθεί».

Κλείνοντας, ο κ. Βασιλαδιώτης τόνισε πως «ο τρόπος που στηρίζει το φαρμακείο την ελληνική κοινωνία είναι πολύπλευρος. Αλλά για να τη στηρίξει, πρέπει να στηριχτεί και αυτό από την Πολιτεία. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αποτελεί διαχρονικά την αιχμή του δόρατος των διεκδικήσεων του κλάδου. Και θα συνεχίσει να την αποτελεί. Σημασία όμως έχει, όλοι οι φαρμακευτικοί σύλλογοι και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενωμένοι, με μία φωνή, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τόσο το ιδιοκτησιακό όσο και το θέμα της βιωσιμότητας του φαρμακείου, διεκδικώντας αυτά που μας αξίζουν και μας αναλογούν. Με σχέδιο και με όραμα όλοι οι φαρμακοποιοί ενωμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Το φαρμακείο έχει αποδείξει την αξία του. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τι προσφέρουμε. Τώρα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα πάει στο μέλλον δυνατό, δυναμικό και σε αυτό το σταυροδρόμι, που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου, θα πάμε συντεταγμένα όλοι μαζί στον σωστό δρόμο».

Χαιρετισμό απηύθυναν o πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιος Αυγερινός, ο Σύμβουλος για θέματα Φαρμακευτικής Πολιτικής του Υπουργού Υγείας Χαράλαμπος Καραθάνος, ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας και πρώην Γενικός Επιθεωρητής Σταύρος Ευαγγελάτος, ο Πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ Ιωάννης Καραγιάννης, ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΠΦΣ Παναγιώτης Φράγκος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας Βασίλης Πενταφράγκας, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΕΦΕΧ Σπύρος Μπόκιας, ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ Βασίλης Μπιρλιράκης, η Α’ Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Δρ Ράνια Μπελτέ, η Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Εταιρείας Πολιτικών και Οικονομικών Υγείας Όλγα Οικονόμου και η Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου Δώρα Μανωλάκου. Το «παρών» έδωσε και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια Παίδων Πεντέλης Φωτεινή Θειακού.

Hellas Pharm - Κωνσταντίνος Λουράντος

Ξεχωριστή στιγμή της έναρξης, συγκινησιακά φορτισμένη, ήταν η απονομή τιμητικής διάκρισης στον Κωνσταντίνο Λουράντο για την μακρόχρονη προσφορά του στον ΦΣΑ από τη θέση του Προέδρου, καθώς και τη συμβολή του στην εξέλιξη του φαρμακευτικού κλάδου.

Επιπλέον, το πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα περιλάμβανε:

• 3 στρογγυλά τραπέζια

- «Επαναπατρισμός ΦΥΚ και ιδιοκτησιακό καθεστώς φαρμακείων: Προκλήσεις, προοπτικές και επόμενα βήματα» στο οποίο συμμετείχαν οι κ.κ. Μπάμπης Καραθάνος, Φαρμακοποιός, Ειδικός Σύμβουλος Φαρμακευτικής Πολιτικής Υπουργού Υγείας, Απόστολος Βαλτάς, Πρόεδρος Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Σεραφείμ Ζήκας, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΔΕΕΑΦ, Α’ αντιπρόεδρος Δ.Σ. Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αθανάσιος Κουτσούκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Ιωάννης Δαγρές, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής. Τη συζήτηση συντόνισες ο Γραμματέας Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής Στέλιος Καλογερόπουλος.

- «Ελλείψεις φαρμάκων» με συντονιστή τον κ. Στέλιο Καλογερόπουλο, Γραμματέα Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής, και συμμετέχοντες (αλφαβητικά) τους κ.κ. Ανδρέα Αντωνίου, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Ρεθύμνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΦΣ, Βασιλική Ραφαέλα Βακουφτσή, Β’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Ηλία Βασιλαδιώτη, Πρόεδρο Δ.Σ. ΦΣΑ, Ελευθέριο Μαρίνο, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΟΣΦΕ, Γραμματέα ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ, και Χαράλαμπο Σαρδέλη, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΣΘ, Μέλος Δ.Σ. ΠΦΣ. Τοποθέτηση στο θέμα έκανε ο κ. Αλέξανδρος Αγγέλου, Φαρμακοποιός MSc.

- «Σπάνια Νοσήματα και εργαστήριο φαρμακείου» με συντονιστή τον κ. Ιωάννη Δαγρέ, Αντιπρόεδρο Δ.Σ. Φ.Σ. Αττικής, και συμμετέχοντες τους κ.κ. Ηλία Κατσόγιαννη, Φαρμακοποιό, Συγγραφέα, MSc, PhDc Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., Δρα Αναστασία Σκούμα, Παιδίατρο Ενδογενών Διαταραχών του Μεταβολισμού Και Νεογνικού Screening, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, και Φώτη Καρζή, γονέα τέκνου με σπάνιο μεταβολικό νόσημα

• Ενότητα «Η Φαρμακευτική Φροντίδα στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας» με ομιλίες των κ.κ. Θεόδωρου Κωνσταντινίδη, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ., Διευθυντή του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. και Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας Δ.Π.Θ., Μαρίας Βερτζώνη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας στο Τμήμα Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, Φραντζέσκας Νιμέε, PhD, μεταδιδακτορικής ερευνήτριας Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., και Μάριου Σπανάκη, PharmD, PhD, Academic Researcher, Department of Social Medicine, School of Medicine, University of Crete (UoC).

Στη συζήτηση που ακολούθησε, με συντονιστή τον κ. Στέλιο Καλογερόπουλο, Γραμματέα Δ.Σ. ΦΣΑ, συμμετείχαν οι κ.κ. Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Νοτίου Τομέα Β’ Αθήνας ΠΑΣΟΚ, Ηλίας Βασιλαδιώτης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, και Αριστοτέλης Σκουντάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

• Ενημέρωση για τις Α΄ Βοήθειες στην ψυχική υγεία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

• 15 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

• 2 workshops.

Μεγάλοι Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. - ΒΙΑΝ Α.Ε., χορηγοί επικοινωνίας Ο Κόσμος του Φαρμακείου, Larissanet, Health Today, HealthMag, Healthupdate.gr, Iatro.gr, Iatronet, Onmed, toavriotiygeias.gr, Farmakopoioi, PharmaTeam, Pharmacorner.gr και την Οργάνωση-Παραγωγή είχε η Noufio Communication Services.

12:21ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Ποιοι αναλαμβάνουν τις εργασίες - Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Βίντεο από κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από το νησί Κεσμ

12:12ΦΑΡΜΑΚΟ

Hellas PHARM 2026: 3.830 επισκέπτες και 119 εταιρείες-χορηγοί στο συνέδριο-έκθεση του ΦΣΑ

12:09ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε την Ειρήνη Μουρτζούκου 10 μήνες μετά τη σύλληψή της - Ενώπιων της Ανακρίτριας για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο ισραηλινός στρατός χτύπησε συστήματα αεράμυνας στο Ιράν και γέφυρα στον Λίβανο - Βίντεο

12:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Άρειο Πάγο ο Μυλωνάκης κατά δημοσιεύματος: Ουδεμία απολύτως σχέση έχει με την πραγματικότητα

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Στον «αέρα» ο ρουκετοπόλεμος - Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες, πλήθος κόσμου για συμπαράσταση

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι ταινίες και οι σειρές της Μεγάλης Βδομάδας

12:00ANNOUNCEMENTS

Στοιχεία ΔΕΣΦΑ για την κατανάλωση φυσικού αερίου το α’ τρίμηνο του 2026

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μηταράκης για άρση ασυλίας: «Θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση να καθαρίσω το όνομά μου»

11:33ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβουλεύει όλους μας ο ΕΦΕΤ για το πασχαλινό τραπέζι

11:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κλοπές ηλεκτρικών πατινιών και ρούχων - Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

11:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τρίτη: Η παραβολή των Δέκα παρθένων - Η σημασία της ευαγγελικής περικοπής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη αγριογούρουνων κάνει βόλτες ανενόχλητη έξω από σπίτια στο Πανόραμα

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:00ΥΓΕΙΑ

ECMO: Η θεραπεία υποστήριξης ζωής που φέρεται ότι θα εφαρμοστεί στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο δήμος Μεσολογγίου για τον ασπασμό του πίνακα του Βρυζάκη από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα εγκρίθηκε από την επιτροπή δεοντολογίας η άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Αγωνία για τον τραγουδιστή - Τα τελευταία νέα της υγείας του

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «Ατλαντική πύλη» στα μέσα Απριλίου - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «ΕΛΛΗ» έβαλε πλώρη για την Κύπρο εξοπλισμένη με το σύστημα «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»

10:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ισχύει για όσους λαμβάνουν το μήνυμα «μη δικαιούχος» - Ποια άλλα προβλήματα έχουν καταγραφεί

11:24LIFESTYLE

Σάλος με πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια - Πρώην σύντροφός της διακινούσε γυμνές φωτογραφίες της

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο νοσοκομείο Ρόδου: Εξαφανίστηκε βρέφος 4 μηνών - Επέστρεψε σε κρίσιμη κατάσταση

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρή 22χρονη που κατέρρευσε στο σπίτι της

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε γνωστό εστιατόριο της Γλυφάδας - Επί τόπου η Πυροσβεστική

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Ντροπιαστική η εικόνα του λιμανιού- Τρομακτική η σκέψη για το τι υπάρχει στο νερό»

10:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Το Ισραήλ προειδοποιεί το Ιράν για χτύπημα στα τρένα - Αγωνία για το τελεσίγραφο Τραμπ - Πού έχουν φτάσει οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν

10:47ΚΑΙΡΟΣ

Το καλοκαίρι που δεν ήρθε ποτέ: Η χρονιά που πάγωσε ο κόσμος και προκάλεσε λιμό

06:42ΚΟΣΜΟΣ

Times: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «σε κώμα»

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε νεκρός ο ανιψιός του μουσικοσυνθέτη Γιώργου Μανισαλή που αγνοούνταν

21:42LIFESTYLE

Πασχάλης Τερζής: Ακούστε το νέο τραγούδι του - Τι λένε οι δημιουργοί του «Θέλω να ’σαι πάντα εκεί»

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Aλέξης Τσικόπουλος: 4 μήνες αγνοούμενος ο 33χρονος γιατρός – Η επόμενη φάση των ερευνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ