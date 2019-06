AbbVie: Στην πρώτη τετράδα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη

Η διάκριση αυτή, από το Great Place to Work®, αποτελεί αναγνώριση στη δέσμευση της AbbVie να εδραιώσει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο στηρίζεται στο πνεύμα συνεργασίας, στον αμοιβαίο σεβασμό και τον ενθουσιασμό. Η AbbVie είναι πρωτοπόρος σε πολλά προγράμματα που καλλιεργούν ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζομένους της, όπως τα παγκόσμια προγράμματα ευεξίας AbbVie Vitality και AbbVie in Motion, το πρόγραμμα εθελοντισμού Week of Possibilities αλλά και πολύ σημαντικά και ουσιαστικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των ασθενών.

«Στην AbbVie πιστεύουμε ότι τα εξαιρετικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνο εφόσον οι εργαζόμενοί μας απολαμβάνουν ουσιαστικές ευκαιρίες προσωπικής εξέλιξης. Από την πρώτη ημέρα δημιουργίας της AbbVie το 2013, έχουμε θέσει την εταιρική κουλτούρα ως στρατηγική μας προτεραιότητα, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι, σε όποιο επίπεδο ευθύνης ή θέση εργασίας, να παίζουν το δικό τους σημαντικό ρόλο στην πορεία της εταιρείας. Θέλουμε όσοι εργάζονται στην AbbVie, να αισθάνονται την εργασία τους ως μια μοναδική επαγγελματική και προσωπική ευκαιρία που συμβάλλει θετικά στη ζωή των συνανθρώπων μας και των ασθενών» δήλωσε ο κ. Πασχάλης Αποστολίδης, Γενικός Διευθυντής της AbbVie.

Ο κ. Θωμάς Κούγκουλος, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της AbbVie, πρόσθεσε: «Κάθε μέρα τα τελευταία χρόνια θέτουμε ψηλά τον πήχη, ώστε να είμαστε σήμερα περήφανοι γι’ αυτό που πρεσβεύει η AbbVie, την καινοτομία, τις ίσες ευκαιρίες, τη συνεργασία, τις προοπτικές εξέλιξης. Είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε καταφέρει να μοιραζόμαστε όλοι έναν κοινό στόχο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μέσω καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων που όλοι μαζί δημιουργούμε».

Η AbbVie έχει ήδη αναγνωριστεί για το εργασιακό περιβάλλον της και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ολλανδία, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην Ελλάδα ειδικότερα, από το 2015 έως σήμερα, η βιοφαρμακευτική εταιρεία AbbVie, βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες στην έρευνα του Great Place to Work®, κατακτώντας φέτος τη 2η θέση στην κατηγορία των 50 - 250 εργαζομένων. Με τη διάκριση αυτή, η AbbVie είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που για 5 συνεχόμενα χρόνια κατατάσσεται στην πρώτη τριάδα των νικητών της ετήσιας έρευνας Best Workplaces σε όλες τις κατηγορίες των ελληνικών επιχειρήσεων, 1η το 2015, 2η το 2016, 1η το 2017, 3η το 2018.