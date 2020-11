Κορονοϊός: Πόσο θα κοστίζουν τα εμβόλια των Pfizer, Moderna και CureVac -Πότε θα έρθουν στην Ελλάδα

Με δεδομένο πως είμαστε πολύ κοντά στην κυκλοφορία του εμβολίου για τον κορονοϊό, η συζήτηση μετακινείται σταδιακά στις λεπτομέρειές του, όπως το κόστος αλλά και τον χρόνο της κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε αξιωματούχος, και μεταδίδει το Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να πληρώσει πάνω από 10 δισ. ευρώ για να διασφαλίσει εκατοντάδες εκατομμύρια δόσεων των δύο υποψηφίων εμβολίων.

Ειδικότερα, η ΕΕ έχει συμφωνήσει να πληρώσει 15,50 ευρώ (18,34 δολάρια) ανά δόση. Αυτό σημαίνει μια συνολική τιμή έως 3,1 δισ. ευρώ (3,7 δισ. δολαρίων) για 200 εκατ. δόσεις, που θα αυξηθεί σε 4,65 δισ. ευρώ εάν αγοραστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας και άλλες 100 εκατ. δόσεις, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Αυτό σημαίνει ότι για την περίπτωση της Pfizer, ο εμβολιασμός ενός ατόμου θα κοστίζει 31 ευρώ, μιας και θα πρέπει να κάνει δύο δόσεις.

Την ίδια ώρα, η Moderna Inc σχεδιάζει να τιμολογήσει το εμβόλιό της κατά του κορονοϊού μεταξύ 50 και 60 δολαρίων ανά διπλή δόση εμβολίου, με την τιμή αυτή να είναι τουλάχιστον κατά 11 δολάρια ακριβότερη από το εμβόλιο των Pfizer Inc και BioNTech, όπως ανέφερε σε δημοσίευμά της η εφημερίδα The Financial Times, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Αντίστοιχα η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία με την CureVac αυτήν την εβδομάδα για να εξασφαλίσει την προμήθεια έως 405 εκατ. δόσεων, από τις οποίες οι 180 εκατ. είναι προαιρετικές.

Κατά τον ευρωπαίο αξιωματούχο, η CureVac έχει δεσμευτεί να αρχίσει τις παραδόσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου. Είναι ασαφές αν οι επιπλέον 180 εκατ. δόσεις θα κοστίζουν 10 ευρώ ή 12 ευρώ η κάθε μία.

Εκπρόσωπος της Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει τους όρους των συμφωνιών και την τιμολόγηση των εμβολίων, ενώ οι BioNTech και CureVac επίσης αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, υποστήριξε στην ενημέρωση για την πορεία του κορονοϊού στην Ελλάδα, πως εφόσον τα εμβόλια λάβουν άδεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τότε η Ελλάδα θα είναι σε θέση να ξεκινήσει εμβολιασμούς από τον Ιανουάριο.

Διαφορές και ομοιότητες Pfizer - Moderna

Η τεχνολογία του εμβολίου της Moderna βασίζεται στην έγχυση γενετικού κώδικα του κορονoϊού στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι, ξεκινάει μια διαδικασία παραγωγής πρωτεϊνών του ιού από τον οργανισμό, όχι όμως του ίδιου του ιού.

Η ύπαρξη των πρωτεϊνών στο σύστημά μας θα το «εκπαιδεύσει» να αναγνωρίζει και να μάχεται τον ιό, σε περίπτωση μόλυνσή του από αυτόν.

Η προστασία που φαίνεται να παρέχουν, σύμφωνα με τις πρώτες δοκιμές, είναι επίσης περίπου στα ίδια επίπεδα, με το εμβόλιο της Moderna να εμφανίζει μέχρι στιγμής ελαφρύ πλεονέκτημα.

Το εμβόλιο της Moderna, ωστόσο, φαίνεται να είναι ευκολότερο στην συντήρηση, καθώς διατηρείται σε σταθερή κατάσταση στους -20 βαθμούς Κελσίου έως και 6 μήνες, και μπορεί να διατηρηθεί σ’ ένα συμβατικό ψυγείο για έως και έναν μήνα.

Το εμβόλιο της Pfizer, από την άλλη, μακροχρόνια πρέπει να συντηρείται στους -75 βαθμούς Κελσίου, και μπορεί να διατηρηθεί σε απλό ψυγείο έως και 5 ημέρες.

