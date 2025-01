Δύο εκατομμύρια ναυτικοί πέθαναν από σκορβούτο μέχρι που ανακαλύφθηκε μια απλή θεραπεία

Η ιστορία των εσπεριδοειδών χρονολογείται από τους προϊστορικούς χρόνους, όταν η υπερήπειρος Gondwanan χωρίστηκε πριν από περισσότερα από 100 εκατομμύρια χρόνια. Εμφανίζονται παντού, από την αρχαία Ρώμη και την Αναγέννηση μέχρι τη ναυτική εξερεύνηση και τις φημισμένες ρομαντικές προσπάθειες του Καζανόβα.

Ωστόσο, η χαρτογράφηση του οικογενειακού δέντρου των εσπεριδοειδών, με τις πολλές διασταυρώσεις του, είναι δύσκολη χάρη σε ένα ελάχιστο αρχείο απολιθωμάτων.

«Τα φρούτα δεν κάνουν καλά απολιθώματα. Υπάρχουν αποτυπώματα φύλλων και ξύλου, αλλά, δυστυχώς, η ερμηνεία αυτών των πραγμάτων είναι πολύ, πολύ δύσκολη, επειδή θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν αρκετά διαφορετικά πράγματα», λέει ο καθηγητής Mabberley.

Τα πιο κοινά εσπεριδοειδή που γνωρίζουμε σήμερα - πορτοκάλια, λεμόνια, λάιμ και γκρέιπφρουτ - είναι υβρίδια τριών κύριων ειδών: μανταρινιών, pomelos και citrons.

Τα εσπεριδοειδή έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ναυτική εξερεύνηση.

Το σκορβούτο, μια κατάσταση που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης C, πιστεύεται ότι σκότωσε δύο εκατομμύρια ναυτικούς μεταξύ 1500 και 1800, την περίοδο γνωστή ως Εποχή της Εξερεύνησης.

Εκείνοι που προσβλήθηκαν από την ασθένεια υπέστησαν εξουθενωτικά συμπτώματα, όπως λήθαργο, πόνο στα οστά και σήψη των ούλων. Οι ναυτικές αποστολές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν ποσοστό θνησιμότητας 50%.

«Μέρος της ρητορικής στο διάσημο ποίημα, The Rime of the Ancient Mariner, είναι στην πραγματικότητα από την υστερική κατάσταση του νου που είχαν οι άνθρωποι μόλις νοσούσαν από αυτή την ασθένεια», λέει ο καθηγητής Mabberley.

Ενώ το σκορβούτο παρέμεινε ελάχιστα κατανοητό για αιώνες, μερικοί έκαναν τη σύνδεση μεταξύ της νόσου και των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ιδιαίτερα των εσπεριδοειδών.

Για παράδειγμα, Πορτογάλοι ναυτικοί φύτεψαν οπωρώνες εσπεριδοειδών στο νησί της Αγίας Ελένης στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα για να παρέχουν φρέσκα φρούτα στα διερχόμενα πλοία.

Οι φαρμακευτικές ιδιότητες των εσπεριδοειδών έγιναν ευρύτερα αναγνωρισμένες το 1747, όταν ο Σκωτσέζος γιατρός James Lind αντιμετώπισε αποτελεσματικά το σκορβούτο με πορτοκάλια και λεμόνια σε μια κλινική δοκιμή.

Ωστόσο, χρειάστηκαν περίπου 50 χρόνια για το Βασιλικό Ναυτικό να αρχίσει να παρέχει χυμό λεμονιού στα πλοία του ως μέτρο για την πρόληψη του σκορβούτου, σύμφωνα με μια πολιτική που υιοθετήθηκε το 1795.

Μέχρι τον 19ο αιώνα, οι Βρετανοί ναυτικοί είχαν κερδίσει το ψευδώνυμο "limeys" χάρη στην εισαγωγή συμπυκνωμένου χυμού ασβέστη στις μερίδες τους.

Τα εσπεριδοειδή έχουν εκτιμηθεί για άλλες αντιληπτές φαρμακευτικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια των αιώνων.

Χάρη στις εντομοκτόνες ενώσεις που βρίσκονται στη φλούδα, έχει χρησιμοποιηθεί από καιρό για να απωθήσει τους σκώρους.

Και ο χυμός εσπεριδοειδών έχει χρησιμεύσει ακόμη και ως αντισυλληπτικό, πιο διάσημο από τον Ιταλό τυχοδιώκτη και συγγραφέα του 18ου αιώνα Τζιάκομο Καζανόβα.

«Ο μεγαλύτερος εραστής του κόσμου όπως λένε, χρησιμοποίησε χυμό πορτοκαλιού ως σπερματοκτόνο και παρόλο που γύρισε όλο τον κόσμο πιθανώς μεταδίδοντας αφροδίσιο νόσημα σε διάφορους ανθρώπους, έζησε μέχρι τα βαθιά γεράματα», λέει ο καθηγητής Μάμπερλεϊ.

