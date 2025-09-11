Έντονο στρες: 4+1 έξυπνοι τρόποι για να το τιθασεύσετε

Το καλοκαίρι τελείωσε, οι διακοπές μοιάζουν μακρινή ανάμνηση και ξαφνικά ο κόσμος επέστρεψε στους κανονικούς του ρυθμούς.

Και αυτή η ενέργεια της επιστροφής μπορεί να κάνει πολλούς από εμάς να νιώθουμε εξαντλημένοι.

Το άγχος, σε μικρές δόσεις, μπορεί να μας βοηθήσει να παραμείνουμε σε εγρήγορση, αλλά αν δεν το ελέγξουμε, μπορεί να υπονομεύσει την υγεία, τη διάθεσή μας και τις σχέσεις μας.

Η κορτιζόλη, που συχνά χαρακτηρίζεται ως η ορμόνη του στρες, έχει γίνει μια λέξη-κλειδί στον τομέα της ευεξίας, αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι δεν είναι εχθρός - είναι αυτό που μας βοηθά να ξυπνάμε, να παραμένουμε σε εγρήγορση και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις.

Το μυστικό είναι να τη διατηρούμε σε ισορροπία, όχι να την εξαλείφουμε.

Ακολουθούν πέντε απλοί, επιστημονικά τεκμηριωμένοι τρόποι για να διαχειριστείτε το στρες και να ανακτήσετε τον έλεγχο.

1. Σταματήστε να αγχώνεστε για αυτό

Παραδόξως, το να ανησυχείτε για τις επιπτώσεις του στρες μπορεί να το επιδεινώσει.

Όσο περισσότερο μιλάμε για το πόσο βλαβερό είναι το στρες, τόσο αρχίζουμε να σκεφτόμαστε «αχ, τώρα είμαι αγχωμένος και ξέρω ότι μου κάνει πολύ κακό», οπότε προσπαθήστε να μην ανησυχείτε για το πώς αισθάνεστε.

Το άγχος είναι ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής και είναι αναπόφευκτο, ειδικά κατά τη διάρκεια σημαντικών προκλήσεων, όπως η θλίψη, η φροντίδα αγαπημένων προσώπων, η φροντίδα μικρών παιδιών ή η αντιμετώπιση αβεβαιοτήτων στην εργασία.

Αντί να πανικοβάλλεστε για το άγχος, αποδεχτείτε ότι συμβαίνει και υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι δεν θα διαρκέσει για πάντα.

2. Κινήστε το σώμα σας

Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε σωματικά το άγχος είναι η άσκηση.

Η άσκηση έχει την ίδια επίδραση στο σώμα σας με το άγχος - αυξάνει τον καρδιακό σας ρυθμό, ανεβάζει την αρτηριακή σας πίεση, σας κάνει να αναπνέετε πιο γρήγορα και απελευθερώνει αδρεναλίνη και κορτιζόλη.

Με την άσκηση, το σώμα σας μαθαίνει να διαχειρίζεται τις αυξήσεις της κορτιζόλης και να αντιμετωπίζει αυτές τις αυξήσεις, ώστε να είστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να διαχειριστείτε τα μεγαλύτερα άγχη της ζωής.

Αν σας αγχώνει το να σκεφτείτε τι άσκηση θα κάνετε ή σε ποιο γυμναστήριο θα γραφτείτε, θυμηθείτε ότι οποιαδήποτε μορφή άσκησης είναι εξαιρετική.

Δεν χρειάζεται να είναι κάτι που απαιτεί πολύ χρόνο ή είναι πολύ απαιτητικό - ένα απλό περπάτημα, τρέξιμο ή οποιαδήποτε δραστηριότητα που σας αρέσει θα κάνει τη δουλειά.

3. Δώστε προτεραιότητα στον ύπνο

Προσπαθήστε να κοιμάστε νωρίτερα και να ξυπνάτε περίπου την ίδια ώρα το πρωί, ώστε το σώμα σας να συνηθίσει μια ρουτίνα.

Αν διαπιστώσετε ότι το βράδυ αναπολείτε και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μην ανησυχείτε.

Το σώμα σας μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερο ύπνο περιστασιακά και με την πάροδο του χρόνου οι φυσικοί σας ρυθμοί θα επαναρυθμιστούν.

4. Εστιάστε στον εαυτό σας

Η διαχείριση του στρες δεν αφορά μόνο την αποφυγή των αρνητικών, αλλά και την ενεργή ενδυνάμωση του εαυτού σας.

Φροντίστε να τρώτε καλά, με πολλά φρούτα, λαχανικά, ολόκληρα τρόφιμα και πρωτεΐνες καλής ποιότητας για να τροφοδοτήσετε το σώμα σας.

Προσπαθήστε επίσης να αφιερώσετε λίγο ποιοτικό χρόνο στον εαυτό σας, όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να αναζωογονηθείτε.

Η ενσυνειδητότητα μπορεί επίσης να βοηθήσει - δεν έχει να κάνει με τη χρήση μιας εφαρμογής διαλογισμού ή το να κάθεστε σε σιωπή, αλλά με το να είστε σκόπιμοι στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τη ζωή σας.

Αφιερώστε λίγα λεπτά για να σκεφτείτε την ημέρα ή την εβδομάδα που έχετε μπροστά σας, τι μπορεί να είναι δύσκολο και πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον ρυθμό σας.

5. Συζητήστε το

Η ανησυχία για τα χρήματα, την δουλειά και την οικογένεια κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας.

Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε σπιράλ όταν τις κρατάς μέσα σου, οπότε το να μοιράζεσαι τις ανησυχίες σου με κάποιον που εμπιστεύεσαι ελαφρύνει το βάρος και σου δίνει προοπτική, ακόμα και αν δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημά σου.

Μερικές φορές, το να το πεις φωναχτά κάνει το πρόβλημα να φαίνεται πιο διαχειρίσιμο.

