Συναγερμός για το τσάι μάτσα: Στο νοσοκομείο γυναίκα από υπερβολική κατανάλωση - Τα συμπτώματα

Το matcha, το πράσινο ρόφημα που έχει κατακτήσει καφέ και social media σε όλο τον κόσμο, βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο – αυτή τη φορά όχι για τα οφέλη του, αλλά για τις πιθανές παρενέργειές του.

Μια γυναίκα από τις ΗΠΑ κατέληξε στο νοσοκομείο, ύστερα από μήνες κατανάλωσης του δημοφιλούς ποτού.

Από το «υγιεινό» trend στην αιφνιδιαστική διάγνωση

Η Lynn Shazeen, 28 ετών από την Ουάσινγκτον, ανακάλυψε το matcha πριν έξι μήνες και άρχισε να το καταναλώνει περίπου μία φορά την εβδομάδα. Όπως είπε, ο γιατρός της είχε προτείνει αλλαγές στη διατροφή της για να μειώσει τη φλεγμονή που αντιμετώπιζε.

«Το matcha και γενικότερα το πράσινο τσάι είναι γνωστά για τις αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές τους, γι’ αυτό και ξεκίνησα να πίνω τακτικά», εξηγεί.

Ωστόσο, μετά από τρεις μήνες κατανάλωσης, άρχισε να εμφανίζει ανησυχητικά συμπτώματα: αίσθημα ψύχους και περιστασιακές ταχυπαλμίες. Όταν επισκέφθηκε το νοσοκομείο, οι εξετάσεις αίματος αποκάλυψαν ότι τα επίπεδα σιδήρου της είχαν πέσει από 23 σε 13 – μια σοβαρή μείωση.

Το matcha και η απορρόφηση σιδήρου

Η Shazeen, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια, κατέληξε στο συμπέρασμα πως το matcha ήταν η αιτία, καθώς δεν είχε αλλάξει κάτι άλλο στη διατροφή ή στη ρουτίνα της.

Η επιστημονική εξήγηση φαίνεται να επιβεβαιώνει τις υποψίες της. Το matcha, όπως και τα πράσινα τσάγια γενικότερα, περιέχει κατεχίνες και τανίνες – ουσίες που, σύμφωνα με το National Institutes of Health, μπορούν να εμποδίσουν την απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό. Για άτομα που έχουν ήδη χαμηλά επίπεδα σιδήρου ή ιστορικό αναιμίας, αυτό μπορεί να αποδειχθεί επιβαρυντικό.

Η Shazeen είχε διαγνωστεί παλαιότερα με αναιμία, γεγονός που έκανε τον οργανισμό της ακόμη πιο ευάλωτο. «Μαζί με τον γιατρό μου εξετάσαμε όλα τα πιθανά σενάρια και καταλήξαμε πως το matcha ήταν η αιτία», είπε.

Η θεραπεία και η επιστροφή στην κανονικότητα

Η 28χρονη μπήκε σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης με ορό και ξεκίνησε συμπληρώματα σιδήρου και βιταμίνης C για να επαναφέρει τα επίπεδά της. Έχει πλέον διακόψει εντελώς την κατανάλωση matcha. «Από τότε που έκανα τον ορό, σταμάτησα να πίνω matcha και περιορίστηκα στο κανονικό τσάι», ανέφερε.

Η περίπτωση της Shazeen λειτουργεί ως προειδοποίηση: ακόμη και τα πιο «υγιεινά» trends μπορεί να κρύβουν κινδύνους, ειδικά για όσους έχουν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.