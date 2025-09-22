Ουρολοίμωξη: Το υποτιμημένο πρόβλημα υγείας που έγινε η δεύτερη συχνότερη λοίμωξη στην Ευρώπη

Οι ουρολοιμώξεις κατατάσσονται δεύτερες σε συχνότητα μετά τις αναπνευστικές λοιμώξεις και εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες

Newsbomb

Ουρολοίμωξη: Το υποτιμημένο πρόβλημα υγείας που έγινε η δεύτερη συχνότερη λοίμωξη στην Ευρώπη
Unsplash
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με κεντρικό μήνυμα «ένα "καυτό" ζήτημα… οι ουρολοιμώξεις» ξεκίκησε φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας (22-26 Σεπτεμβρίου) με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για το κομμάτι των ουρολοιμώξεων.

Οι ουρολοιμώξεις κατατάσσονται δεύτερες σε συχνότητα μετά τις αναπνευστικές λοιμώξεις και εμφανίζονται σημαντικά συχνότερα στις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες. Υπολογίζεται ότι περίπου το 50%-60% των γυναικών θα παρουσιάσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο ουρολοίμωξης στη διάρκεια της ζωής του.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία (ΕΟΕ), συμμετέχει ενεργά στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία (EAU), καθώς αναδύεται η ανάγκη να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα ένα από τα πιο συχνά αλλά και υποτιμημένα προβλήματα υγείας με την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και θεραπείας.

Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε φέτος σε περίπου 3.000 άτομα από χώρες όπως Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, με σκοπό να αξιολογηθεί η γνώση του κοινού για τις ουρολοιμώξεις, προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και πολλά ταμπού γύρω από τα συμπτώματα, τη διάγνωση και την πρόληψη των ουρολοιμώξεων, γεγονός που συχνά καθυστερεί την κατάλληλη αντιμετώπιση.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, Χαράλαμπος Θωμάς, υπογραμμίζει: «Οι ουρολοιμώξεις είναι ένα συχνό, αλλά συχνά υποτιμημένο πρόβλημα υγείας. Στόχος μας φέτος, μέσα από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ουρολογίας είναι να ενημερώσουμε τους πολίτες ώστε να αναγνωρίζουν έγκαιρα τα συμπτώματα, να ζητούν ιατρική συμβουλή χωρίς καθυστέρηση και να ακολουθούν τις επιστημονικές οδηγίες. Παράλληλα, θέλουμε να αναδείξουμε τη σημασία της ορθής χρήσης των αντιβιοτικών, καθώς η μικροβιακή αντοχή αποτελεί μια σιωπηλή απειλή για την κοινωνία. Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη, τη διάγνωση και την ενημέρωση για όλες τις ουρολογικές παθήσεις».

Οι ουρολοιμώξεις επηρεάζουν παγκοσμίως, εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και αποτελούν μία από τις συχνότερες αιτίες αναζήτησης ιατρικής φροντίδας. Αντιστοιχούν δε περίπου στο 1%-5% των επισκέψεων στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, οι ουρολοιμώξεις είναι ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας λόγω της υψηλής τους επίπτωσης και της νοσηρότητας που προκαλούν. Το οικονομικό τους βάρος είναι επίσης τεράστιο, καθώς οι ουρολοιμώξεις κοστίζουν ετησίως δισεκατομμύρια ευρώ στα συστήματα υγείας.

Επιτακτική είναι συνεπώς η ανάγκη για υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών και για εφαρμογή των πλέον πρόσφατων επιστημονικών οδηγιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι κατευθυντήριες οδηγίες της EAU για το 2025 παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές. Εισάγεται μια νέα ταξινόμηση των ουρολοιμώξεων, η οποία μετακινείται από το παραδοσιακό σχήμα «απλές /επιπλεγμένες» στην κατηγοριοποίηση «εντοπισμένες /συστηματικές». Η έννοια των επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων είχε καθιερωθεί ήδη από το 1963 και αναθεωρήθηκε το 1992 από την Infectious Diseases Society of America (IDSA) και την European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID).

Σήμερα, η νέα διάκριση σε εντοπισμένες και συστηματικές λοιμώξεις αντανακλά με μεγαλύτερη σαφήνεια την κλινική εικόνα, διευκολύνοντας τόσο τη διάγνωση όσο και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Παράλληλα, προστέθηκαν νέες κατευθύνσεις για μη αντιβιοτικές θεραπείες στην κυστίτιδα, για την ανοσοτροποποιητική προφύλαξη σε περιπτώσεις υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων, καθώς και για λοιμώξεις του προστάτη, της ουρήθρας και την οξεία επιδιδυμίτιδα, ενώ αναθεωρήθηκαν οι δοσολογίες αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής.

Η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των ουρολοιμώξεων - όπως το αίσθημα καψίματος κατά την ούρηση, η συχνουρία, η επιτακτική ανάγκη για ούρηση, ο πόνος χαμηλά στην κοιλιά ή στη μέση, καθώς και τα θολά ή δύσοσμα ούρα -και να επισκέπτονται έγκαιρα τον ουρολόγο τους όταν αυτά εμφανίζονται. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπεία είναι καθοριστικές για την αποφυγή επιπλοκών. Η πρόληψη, η σωστή ενημέρωση και η υπεύθυνη ιατρική πρακτική αποτελούν το «κλειδί» για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του τόσο διαδεδομένου προβλήματος υγείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:20ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: «Μέχρι να γυρίσω, να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» – Απείλησε και χτύπησε τη γυναίκα του

19:16LIFESTYLE

Δέσποινα Μοιραράκη μετά τον θάνατο του συζύγου της: Είμαι καλά, έχω αρχίσει και βρίσκω τον εαυτό μου

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ Ισραήλ: Δεν θα επιτρέψουμε την είσοδο του στολίσκου - Οργανώθηκε από τη Χαμάς

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία για τους ωκεανούς: Τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη για την Προστασία των Ανοιχτών Θαλασσών

19:11LIFESTYLE

Πρισίλα Πρίσλεϊ: «Η ζωή μου ήταν η δική του ζωή» - Η εξομολόγηση για τις απιστίες του Έλβις και πώς επηρέασαν τον γάμο τους

19:04LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Μετά τον Σήφη, έρχεται νέα δολοφονία – Ποια ηρωίδα πέφτει νεκρή

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας - Σε εξέλιξη η αναζήτηση του

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

18:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Έρχονται τέσσερις αυξήσεις στους μισθούς - Τον Οκτώβριο η πρώτη κατά €145 - Παραδείγματα

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

18:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κουβαλάμε τις αξίες, μένουμε πιστοί στην κληρονομιά του Παύλου Γιαννακόπουλου»

18:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύσκεψη υπό την προεδρία Χατζηδάκη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Βροχή» οι καταγγελίες για τον γιατρό της κατασκήνωσης που ασελγούσε σε παιδιά

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα καταδίκη για τον «πατομπούκαλο»: Κοκαΐνη σε λάμπες LED και στον φούρνο του σπιτιού του

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα: Είναι φίδια που πρέπει να τους κοπούν τα κεφάλια

18:25ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Δεν νομιμοποιούνται αυθαίρετα σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών χωρίς ομοφωνία

18:18LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της - Η ανάρτηση στα social media

18:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αίτημα για επανεκκίνηση της ανάκρισης στα Τέμπη από 80 συγγενείς θυμάτων

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΗΠΑ: Η ώρα της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν - Ποιοι συμμετέχουν

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο εκτροχιασμός της ελληνικής οικονομίας με ντοκουμέντα: Ολυμπιακή, ΟΣΕ και άλλα σκάνδαλα στο Δημόσιο - Αποκαλύψεις στο νέο βιβλίο Κασκαρέλη

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Βίντεο ντοκουμέντο από τον άγριο ξυλοδαρμό του 16χρονου – «Του έλιωσαν το κεφάλι»

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

18:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ενίσχυσης - Πότε θα γίνει η καταβολή

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκιδική: Αυτός είναι ο δραπέτης των φυλακών Κασσάνδρας - Σε εξέλιξη η αναζήτηση του

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ και τα 10.000 δολάρια μόνο για επίδειξη στήθους

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ασφυκτικός ο θάνατος του βρέφους –  Φέρεται να το καταπλάκωσαν οι γονείς του

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφανισμένο ψάρι επέστρεψε σε ποτάμι σκορπώντας ενθουσιασμό

17:52ΕΛΛΑΔΑ

«Θόλωσα, μου μίλησε άσχημα επειδή πάτησα με τις κάλτσες εκεί που είχα αφήσει τα παπούτσια και μου επιτέθηκε για ένα σχαράκι στην τουαλέτα»: Η απολογία του 50χρονου αδελφοκτόνου

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

07:56WHAT THE FACT

Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

18:18LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Σταμάτησε αυτοκίνητο στον δρόμο για να την πάει στον προορισμό της - Η ανάρτηση στα social media

14:20LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου λείπει όσο δεν πάει» - Η αδερφή του Μαρία μιλάει πρώτη φορά για τη σχέση τους και λυγίζει

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Οι κρίσιμες ώρες στο νοσοκομείο και τα μηνύματα σε φίλη της - «Ακόμα δεν μπορούν να καθορίσουν τι είναι»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ