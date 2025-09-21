Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας

Μερικοί προτιμούν να κάνουν ντους το πρωί, άλλοι το βράδυ. Ποιος το κάνει σωστά;

Είναι καλύτερο να κάνουμε ντους το πρωί ή το βράδυ; - Ο αντίκτυπος στην υγεία μας

Απολαμβάνετε να κάνετε ντους το πρωί με το που ξυπνάτε ή το βράδυ πριν κοιμηθείτε; Ή μήπως ανήκετε στο 34% του αμερικανικού πληθυσμού που δεν κάνει ντους καθημερινά; Όποια και αν είναι η επιλογή σας, ίσως αναρωτιέστε τι αντίκτυπο έχει αυτή στην υγεία σας.

Για πολλούς από εμάς, μετά το πρωινό ξύπνημα με θολωμένα μάτια, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να κάνουμε ντους. Οι φαν του πρωινού ντους συχνά υποστηρίζουν ότι το να στέκονται για 10 λεπτά κάτω από ένα χείμαρρο ζεστού νερού τους βοηθά να ξυπνήσουν και να νιώσουν φρέσκοι και έτοιμοι να ξεκινήσουν τη μέρα τους.

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του βραδινού ντους λένε ότι το ντους πριν τον ύπνο τους βοηθά να «ξεπλύνουν» την κούραση της ημέρας πριν γλιστρήσουν κάτω από τα σκεπάσματα και παραδοθούν σε έναν χαλαρό ύπνο.

Ποιο είναι πραγματικά πιο ευεργετικό για εμάς; Η επιστήμη απαντά.

Το ντους βοηθά να απομακρύνουμε την δυσοσμία και τον ιδρώτα, που μπορούν να συσσωρευτούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, μαζί με ρύπους, σκόνη και γύρη από το περιβάλλον στο σώμα μας. Αν δεν κάνετε ντους πριν τον ύπνο, αυτά τα υπολείμματα καταλήγουν στα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες σας.

«Θα συνεχίσετε να δημιουργείτε ένα είδος ιδρωμένου μικροπεριβάλλοντος, το οποίο τα βακτήρια του δέρματός σας θα τρώνε και θα παράγουν ένα μικρό επίπεδο σωματικής οσμής. Έτσι, όταν ξυπνάτε το πρωί μετά το ντους το βράδυ, εξακολουθείτε να μυρίζετε ελαφρώς», λέει ο Freestone.

ντους

Unsplash

Τα οφέλη του νυχτερινού ντους ισχύουν επίσης μόνο αν πλένετε τακτικά τα κλινοσκεπάσματά σας. Τα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν σε παπλώματα, σεντόνια και μαξιλάρια για εβδομάδες.

Τα ακάρεα της σκόνης μπορούν επίσης να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου, όπως και οι μύκητες, ειδικά σε υγρές περιοχές όπως τα μαξιλάρια σας. Ενώ τα άτομα με πλήρως λειτουργικό ανοσοποιητικό σύστημα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή τη μικροβιακή επίθεση, έως και το 76% των ατόμων με σοβαρό άσθμα είναι αλλεργικά σε τουλάχιστον ένα είδος μύκητα.

Η έκθεση στο A.fumigatus μπορεί να προκαλέσει χρόνια πνευμονική νόσο σε άτομα που πάσχουν από φυματίωση ή πνευμονική νόσο που σχετίζεται με το κάπνισμα.

«Πιθανώς είναι πιο σημαντικό να καθαρίζετε τα σεντόνια σας παρά να κάνετε ντους το βράδυ», λέει η Holly Wilkinson, ανώτερη λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Hull του Ηνωμένου Βασιλείου. «Γιατί αν πηγαίνετε για ύπνο αφού έχετε κάνει ντους, αλλά αφήνετε τα σεντόνια σας για ένα μήνα, τότε θα συσσωρευτούν βακτήρια, βρωμιά και ακάρεα σκόνης».

Αυτό είναι ένα πρόβλημα, καθώς η μακροχρόνια έκθεση στα περιττώματα των ακάρεων σκόνης αυξάνει τον κίνδυνο αλλεργιών. Αν είστε ήδη ευαίσθητοι σε αλλεργιογόνα όπως η γύρη, τότε το να μην πλένετε τα σεντόνια σας πιθανότατα θα επιδεινώσει τα συμπτώματά σας. Είναι επίσης πιθανό το να κοιμάστε τακτικά σε βρώμικα σεντόνια να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικών λοιμώξεων – αν και τα στοιχεία για αυτό δεν είναι αποδεικτικά.

Οφέλη του ύπνου

Ορισμένοι υποστηρικτές του νυχτερινού ντους λένε ότι τους βοηθά να κοιμούνται καλύτερα, και υπάρχουν στοιχεία που το υποστηρίζουν. Για παράδειγμα, μια μετα-ανάλυση που συνέκρινε τα αποτελέσματα 13 μελετών διαπίστωσε ότι ένα ζεστό ντους ή μπάνιο 10 λεπτών μία ή δύο ώρες πριν τον ύπνο μείωνε σημαντικά το χρόνο που χρειαζόταν για να κοιμηθεί κανείς. Είναι πιθανό η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πριν από την εκ νέου ψύξη του να λειτουργεί ως κιρκαδικό σήμα που λέει στο σώμα μας να προετοιμαστεί για ύπνο, αν και και πάλι χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθεί αυτό.

Πού μας οδηγεί λοιπόν αυτό στην απάντηση του ερωτήματος: είναι καλύτερο το πρωινό ή το βραδινό ντους; Ο Freestone προτιμά το πρωινό ντους, καθώς αυτό απομακρύνει μεγάλο μέρος του ιδρώτα και των μικροβίων που συσσωρεύονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κρεβάτι, επιτρέποντάς σας να ξεκινήσετε τη μέρα σας πιο φρέσκοι και καθαροί.

Ωστόσο, είναι πιθανό η απόφασή σας να έχει ελάχιστη επίδραση στην υγεία σας – είναι περισσότερο θέμα προτίμησης, αν προτιμάτε να είστε φρέσκοι και καθαροί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας.

«Αν κάνετε ντους μία φορά την ημέρα, πιθανότατα δεν έχει σημασία την ώρα της ημέρας που το κάνετε», λέει ο Wilkinson.

Στην πραγματικότητα, αρκεί να πλένετε καθημερινά τα βασικά σημεία του σώματος, ενώ ένα ντους ή ένα μπάνιο δύο φορές την εβδομάδα είναι πιθανώς αρκετό για να διατηρήσετε την υγεία και την υγιεινή σας.

«Ωστόσο, εξαρτάται από το είδος της εργασίας που κάνετε, οπότε αν είστε αγρότης, για παράδειγμα, πιθανώς θα θέλετε να πλυθείτε όταν επιστρέφετε στο σπίτι στο τέλος της ημέρας, αλλά νομίζω ότι η διατήρηση ενός καθαρού κρεβατιού είναι πιθανώς πιο σημαντική συνολικά», λέει ο Wilkinson.

