Πώς ξεκινούν τα παραμύθια στην Κορέα αντί για «Μια φορά και έναν καιρό»

Σε όλον τον κόσμο, όταν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα παραμύθι, λέμε πάντοτε την φράση «Μια φορά κι έναν καιρό...». Αυτό, όμως, δεν ισχύει για την Κορέα.

Αντί λοιπόν για την γνωστή -σε όλους μας- φράση, η Κορέα χρησιμοποιεί στα λαϊκά της παραμύθια την φράση: «Όταν οι τίγρεις κάπνιζαν...».

Τι σημαίνει όμως αυτό;

Σύμφωνα με το βιβλίο του Χέντρικ Χάμελ «Hamel’s Journal and a Description of the Kingdom of Korea, 1653–1666», η φράση υποδηλώνει ένα μυθικό ή αρχαίο παρελθόν, στο οποίο «όλα ήταν καλύτερα».

In Korean folk tales, instead of stories beginning with "Once upon a time..." They often begin with "Back when tigers used to smoke..." #FolkloreThursday pic.twitter.com/xkFPJU7mQh — Alex Eccleston (@AventuraObscura) December 3, 2020

Αυτό συμβαίνει καθώς, κάποτε το κάπνισμα ήταν μια συνήθης πρακτική μεταξύ όλων των ανθρώπων στην Κορέα, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την κοινωνική τάξη.

Ωστόσο, καθώς οι κοινωνικές ιεραρχίες εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της Δυναστεία των Τζοσόν, το κάπνισμα έγινε ένα προνόμιο που προοριζόταν αποκλειστικά και μόνο για τους αριστοκρατικούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να απαγορευτεί το κάπνισμα για τους κοινούς πολίτες και ειδικά μπροστά στους ευγενείς, με τις περίτεχνες πίπες να έγιναν σύμβολα της ελίτ.

Έτσι, η φράση άρχισε να αναφέρεται με νοσταλγία σε μια εποχή μεγαλύτερης κοινωνικής ισότητας, όταν ακόμη και οι...τίγρεις μπορούσαν να καπνίζουν.

Διαβάστε επίσης