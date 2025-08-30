Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Βίντεο

Μία μοναδική στιγμή καταγράφηκε σε γάμο στην Ουκρανία

Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Βίντεο
Ένας απρόσκλητος καλεσμένος διέκοψε έναν γάμο στην Ουκρανία, δίνοντας στη τελετή μια «παραμυθένια» στιγμή.

Η μοναδική εικόνα που καταγράφηκε σε βίντεο δείχνει την πεταλούδα να πετάει γύρω από τη Yelyzaveta Subachova και τον Mykola Subachov κατά τη διάρκεια του γάμου τους στο Khmelnytskyi. Η μικρή πεταλούδα προσγειώθηκε πάνω στη γυναίκα και τον άνδρα, και δεν έφευγε από το σημείο, με τους παρευρισκόμενους να αναρωτιούνται αν είναι «σημάδι» για το νεόνυμφο ζευγάρι.

Δείτε το βίντεο:

