Σκηνή «βγαλμένη από παραμύθι»: Μία πεταλούδα εμφανίστηκε «απρόσκλητη» σε γάμο στην Ουκρανία - Βίντεο
Μία μοναδική στιγμή καταγράφηκε σε γάμο στην Ουκρανία
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένας απρόσκλητος καλεσμένος διέκοψε έναν γάμο στην Ουκρανία, δίνοντας στη τελετή μια «παραμυθένια» στιγμή.
Η μοναδική εικόνα που καταγράφηκε σε βίντεο δείχνει την πεταλούδα να πετάει γύρω από τη Yelyzaveta Subachova και τον Mykola Subachov κατά τη διάρκεια του γάμου τους στο Khmelnytskyi. Η μικρή πεταλούδα προσγειώθηκε πάνω στη γυναίκα και τον άνδρα, και δεν έφευγε από το σημείο, με τους παρευρισκόμενους να αναρωτιούνται αν είναι «σημάδι» για το νεόνυμφο ζευγάρι.
Δείτε το βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Ποιο είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν;
09:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα
04:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σίφνος: Θρήνος για τον ξαφνικό χαμό 14χρονου αθλητή
07:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ