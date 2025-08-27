FY και Αλεξία Κεφαλά: «Θέλαμε ο γάμος μας να αποπνέει ρομαντισμό»

Παντρεύτηκαν ο τράπερ FY και η σύντροφός του, Αλεξία Κεφαλά, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ.

Μιλώντας στο περιοδικό «OK» η Αλεξία Κεφαλά αναφέρθηκε στον γάμο της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θέλαμε ο γάμος μας να είναι κλασικός και να αποπνέει ρομαντισμό».

Στο Instagram το ζευγάρι δημοσίευσε μερικά πλάνα από τον γάμο του και τη δεξίωση που ακολούθησε. Μάλιστα, η Αλεξία Κεφαλά έγραφε πάνω στο πέπλο τα αρχικά του ζευγαριού και την ημερομηνία του γάμου τους.

Η Αλεξία Κεφαλά ήταν άκρως εντυπωσιακή και τράβηξε όλα τα βλέμματα, καθώς το νυφικό της ήταν φτιαγμένο όλο από δαντέλα, ενώ, ο γαμπρός φόρεσε ένα στιλάτο, κλασικό, μαύρο κουστούμι με ασορτί παπιγιόν.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους ήταν ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος και αρκετά στελέχη της εταιρείας, καθώς η Αλεξία Κεφαλά συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες ήταν και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, η Natasha Kay και η Cinderella, που έδωσαν ευχές στους νεόνυμφους.