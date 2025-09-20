Παγκόσμια «επιτυχία»: Μειώθηκε ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από χρόνιες ασθένειες

Σύμφωνα με μια μελέτη-ορόσημο, ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν από χρόνιες ασθένειες μειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ 2010 και 2019.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το Imperial College London, αποκάλυψε ότι η πρόοδος στην αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών προσβολών και των εγκεφαλικών επεισοδίων, ήταν ο κύριος παράγοντας της μείωσης των ποσοστών θνησιμότητας. Η μείωση των θανάτων από ορισμένους τύπους καρκίνου – συμπεριλαμβανομένων του καρκίνου του στομάχου, του παχέος εντέρου, του τραχήλου της μήτρας, του μαστού, του πνεύμονα και του προστάτη – συνέβαλε επίσης στη μείωση αυτή.

Οι υπεύθυνοι της έρευνας χαιρέτισαν τα ευρήματα ως μια παγκόσμια «επιτυχία». Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι η πρόοδος επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, εν μέσω της αύξησης των θανάτων από άνοια και άλλους καρκίνους, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος και του ήπατος.

«Ενώ η πλειονότητα των χωρών σε όλο τον κόσμο σημειώνει πρόοδο στη μείωση του κινδύνου θανάτου από χρόνιες ασθένειες, σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, σταματήσει ή ακόμη και αντιστραφεί σε ορισμένες χώρες», δήλωσε ο καθηγητής Majid Ezzati του Imperial.

«Σε πολλές χώρες, αποτελεσματικά προγράμματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως φάρμακα για τον διαβήτη, την υπέρταση και τη χοληστερόλη, καθώς και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και η θεραπεία της καρδιακής προσβολής, ενδέχεται να μην φτάνουν στους ανθρώπους που τα χρειάζονται», κατέληξε ο κ. Ezzati.

Με πληροφορίες από Positive Network

