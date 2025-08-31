Εγκεφαλικό: Οι 4 παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο

Μια πρόσφατη μελέτη τοποθετεί τέσσερις μεταβολικούς δείκτες στο επίκεντρο της πρόληψης του εγκεφαλικού επεισοδίου: τριγλυκερίδια, σάκχαρο αίματος, σωματικό βάρος και περιφέρεια μέσης.

Αυτοί οι παράγοντες, ενσωματωμένοι στον λεγόμενο δείκτη TyG-WWI, έχουν αναγνωριστεί ως σχετικοί για την αξιολόγηση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases.

Ο συνδυασμός αυτών των παραμέτρων σε ένα ενιαίο μέτρο στοχεύει στη βελτίωση της έγκαιρης ανίχνευσης και πρόληψης αυτής της σοβαρής κατάστασης.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο, μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, αντιπροσωπεύει μια αυξανόμενη απειλή στο πλαίσιο της παγκόσμιας αύξησης της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου. Ένας από τους βασικούς μηχανισμούς πίσω από τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη, μια κατάσταση στην οποία το σώμα είναι λιγότερο ευαίσθητο στη δράση αυτής της ορμόνης, καθιστώντας δύσκολη την απορρόφηση της γλυκόζης. Η αντίσταση στην ινσουλίνη όχι μόνο ευνοεί την ανάπτυξη διαβήτη και παχυσαρκίας, αλλά επηρεάζει επίσης την υποτροπή και τη χειρότερη ανάκαμψη μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, αυξάνοντας την πρόκληση για τα συστήματα υγείας.

Σε αυτό το σενάριο, είχαν προταθεί δείκτες όπως ο δείκτης τριγλυκεριδίων και γλυκόζης (TyG), που σχετίζεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, και ο σταθμισμένος δείκτης μέσης (WWI), ο οποίος μετρά την κατανομή του σωματικού λίπους. Η καινοτομία της πρόσφατης μελέτης ήταν να συνδυάσει και τους δύο δείκτες σε έναν ενιαίο σύνθετο δείκτη, τον TyG-WWI, για να αναλύσει με μεγαλύτερη ακρίβεια πώς η αλληλεπίδραση όλων αυτών των μεταβολικών παραγόντων επηρεάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου στον γενικό πληθυσμό και όχι μόνο σε άτομα με προδιαβήτη.

Η ανάλυση βασίστηκε στην Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής των ΗΠΑ (NHANES), μια μελέτη αναφοράς για το εύρος και την αντιπροσωπευτικότητά της. Μέσω αυτού του έργου, οι επιστήμονες ανέλυσαν πληροφορίες που συλλέχθηκαν μεταξύ 1999 και 2018, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 22.615 ενήλικες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποκαλύπτουν μια σαφή και άμεση σχέση μεταξύ των τιμών του δείκτη TyG-WWI και της πιθανότητας εγκεφαλικού επεισοδίου.

Συγκεκριμένα, καθώς η αξία του TyG-WWI αυξήθηκε, αυξήθηκε και ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου. Στην αρχική ανάλυση, κάθε αύξηση του δείκτη συσχετίστηκε με αύξηση του κινδύνου κατά 65%. Κατά την προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία και το φύλο, το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 24%, και κατά την εξέταση όλων των σχετικών μεταβλητών, ανήλθε στο 15%. Για να κατανοήσουν καλύτερα το μέγεθος της σχέσης, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με τις τιμές τους: εκείνοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες αντιμετώπισαν 38% υψηλότερο κίνδυνο από εκείνους με τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Η σχέση ήταν ιδιαίτερα αξιοσημείωτη στους νέους και σε εκείνους που δεν έπασχαν από στεφανιαία νόσο, ενώ παράγοντες όπως το φύλο, η εθνοτική ομάδα, το μορφωτικό επίπεδο ή συνήθειες όπως ο καπνός ή η κατανάλωση αλκοόλ ελάχιστα άλλαξαν τη σχέση μεταξύ του δείκτη TyG-WWI και του εγκεφαλικού επεισοδίου.

Παρά τη στατιστική ισχύ των ευρημάτων, οι συγγραφείς της μελέτης προειδοποιούν για ορισμένους περιορισμούς. Δεδομένου ότι τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε ένα μόνο χρονικό σημείο, δεν είναι δυνατόν να πούμε με βεβαιότητα ότι η αύξηση του TyG-WWI προκαλεί άμεσα εγκεφαλικά επεισόδια. Μόνο υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση. Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχουν άλλοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Για τον γενικό πληθυσμό, τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν τη σημασία της παρακολούθησης και του ελέγχου βασικών μεταβολικών παραμέτρων. Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους, η μείωση των επιπέδων σακχάρου και τριγλυκεριδίων στο αίμα και η παρακολούθηση της συσσώρευσης λίπους στην κοιλιά είναι όλες τεκμηριωμένες συστάσεις.

