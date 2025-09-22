Πνίγεσαι από άγχος μετά τις διακοπές; Πέντε τρόποι για να το αντιμετωπίσεις

Το καλοκαίρι έχει περάσει, οι διακοπές μοιάζουν με μακρινή ανάμνηση και ο ρυθμός της καθημερινότητας έχει επιστρέψει με ορμή. Αυτή η αλλαγή συχνά κάνει πολλούς να νιώθουν πιεσμένοι.

Το άγχος, σε μικρές δόσεις, κρατά τον άνθρωπο σε εγρήγορση. Όμως, όταν επιμένει και ξεπερνά τα όρια, διαβρώνει την υγεία, τη διάθεση και τις σχέσεις μας.

Φυσικά, το ζητούμενο δεν είναι να εξαλείψουμε την κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», αλλά να τη διατηρήσουμε σε ισορροπία.

Ακολουθούν πέντε απλές, επιστημονικά τεκμηριωμένες μέθοδοι για να επανακτήσετε τον έλεγχο.

– Μην αγχώνεστε για το… άγχος

Η ειρωνεία είναι πως όσο περισσότερο ανησυχούμε για τις συνέπειες του στρες, τόσο το εντείνουμε. Αντί να πανικοβάλλεστε, αποδεχθείτε ότι θα περάσει.

– Δώστε έμφαση στη σωματική άσκηση

Η άσκηση μιμείται τις φυσιολογικές αντιδράσεις του στρες, ανεβάζοντας παλμούς, πίεση και επίπεδα κορτιζόλης. Το σώμα, επομένως, μαθαίνει να τις διαχειρίζεται καλύτερα. Δεν χρειάζεται γυμναστήριο ή έντονο πρόγραμμα, ακόμη κι ένας περίπατος αρκεί.

– Να κοιμάστε ήρεμα και όσο το δυνατόν με σταθερά ωράρια

Σταθερό ωράριο ύπνου βοηθά τον οργανισμό να βρει ρυθμό. Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, θυμηθείτε ότι περιστασιακή αϋπνία δεν είναι καταστροφική. Το σώμα προσαρμόζεται.

– Να επικεντρωθείτε στον εαυτό σας

Η διαχείριση στρες δεν είναι μόνο αποφυγή αρνητικών, αλλά και ενίσχυση θετικών συνηθειών: Σωστή διατροφή, χρόνος για χαλάρωση, βόλτες με φίλους και εποικοδομητικά χόμπι.

– Μοιραστείτε τις σκέψεις σας

Τα άγχη για δουλειά, χρήματα ή οικογένεια διογκώνονται όταν τα κρατάμε μέσα μας. Η συζήτηση με κάποιο άτομο εμπιστοσύνης, ακόμη και χωρίς να προκύψει κάποια λύση, ανακουφίζει.