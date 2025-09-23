Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Σύγχρονη απάντηση στην οστεοαρθρίτιδα με σημαντικά πλεονεκτήματα

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρθρίτιδας στο γόνατο είναι η ρευματοειδής, η μετατραυματική και κυρίως η οστεοαρθρίτιδα

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Σύγχρονη απάντηση στην οστεοαρθρίτιδα με σημαντικά πλεονεκτήματα
Η αρθρίτιδα είναι μία από τις συχνότερες παθήσεις των αρθρώσεων, που χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή καταστροφή των αρθρικών χόνδρων, των μηνίσκων και των οστών. Ιδιαίτερα τα γόνατα επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό, καθώς δέχονται καθημερινά έντονη καταπόνηση, ενώ οι τραυματισμοί σε αυτά είναι αρκετά συχνοί.

Οι πιο συνηθισμένοι τύποι αρθρίτιδας στο γόνατο είναι η ρευματοειδής, η μετατραυματική και κυρίως η οστεοαρθρίτιδα. Οι ασθενείς που πάσχουν, συνήθως αναφέρουν πόνο, πρήξιμο και δυσκαμψία, ακόμη και στη διάρκεια του ύπνου.

Σύμφωνα με τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Μιχάλη Κουγιάλη, η πιο εξελιγμένη και αποτελεσματική λύση σήμερα για την αρθρίτιδα στο γόνατο είναι η Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ηλικία ή το στάδιο της νόσου, με στόχο την απαλλαγή από τον πόνο και την ταχεία επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ρομποτική Αρθροπλαστική Γόνατος: Τι περιλαμβάνει η διαδικασία και τα εμφυτεύματα

Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μικρής τομής στην πρόσθια επιφάνεια του γονάτου, αποφεύγοντας τραυματισμούς στα μαλακά μόρια και στον τένοντα του τετρακεφάλου. Με τη βοήθεια εξατομικευμένου προεγχειρητικού σχεδιασμού, ο ιατρός επιλέγει τα κατάλληλα εμφυτεύματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της άρθρωσης κάθε ασθενούς.

Ο χειρουργός υπό την καθοδήγηση του ρομποτικού συστήματος τοποθετεί τα εμφυτεύματα με εξαιρετική ακρίβεια, μειώνοντας την πιθανότητα αστοχίας υλικών. Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από βιοσυμβατά υλικά που δεν προκαλούν αντιδράσεις ή απόρριψη από τον οργανισμό.

Η χρήση του ρομποτικού συστήματος διασφαλίζει άριστη ανατομική και συνδεσμική αποκατάσταση, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ανθρωπίνου λάθους. Η σωστή ευθυγράμμιση του άξονα της άρθρωσης συμβάλλει στη μακροχρόνια αντοχή των εμφυτευμάτων και μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νέας επέμβασης.

Γιατί να επιλέξει κανείς τη ρομποτική αρθροπλαστική γόνατος;

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι:

  • Ελάχιστα επεμβατική διαδικασία διάρκειας 40-60 λεπτών
  • Ταχεία και ανώδυνη μετεγχειρητική ανάρρωση
  • Αυτόνομη βάδιση από την πρώτη ημέρα
  • Νοσηλεία έως και 24 ώρες
  • Δεν απαιτείται μετεγχειρητική φυσικοθεραπεία

Μετά την έξοδο, ο ασθενής μπορεί να κινηθεί χωρίς βοηθήματα και να αυτοεξυπηρετηθεί άμεσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες επανέρχεται στην καθημερινότητά του, όπως οδήγηση και ανεβοκατέβασμα σκάλας.

Η σημασία της εξειδίκευσης του χειρουργού

Η επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό, ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός Μιχάλης Θ. Κουγιάλης έχει εκπαιδευθεί στην Ελάχιστα Επεμβατική Ρομποτική Αρθροπλαστική Ταχείας Αποκατάστασης στο Royal Orthopaedic Hospital της Αγγλίας και διαθέτει πολυετή εμπειρία από το 2005 με πλήθος επιτυχημένων περιστατικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.athensorthocenter.gr ή επικοινωνήστε με τον κ. Κουγιάλη Μιχαήλ, Ορθοπαιδικός Χειρουργός τηλ.: 2106837010, 2119904330 & 693 709 3980.

