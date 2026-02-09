ΠΑΟΚ: Νοκ άουτ με Παναθηναϊκό οι Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ - Αγωνία για Μεϊτέ

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να κάνουν θεραπεία και τον Σουαλιό Μεϊτέ ατομικό πρόγραμμα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη κι έμεινε τρεις βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και την κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας όμως ματς λιγότερο.

Πλέον, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου στρέφει την προσοχή της στον επαναληπτικό αγώνα για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να υπερασπιστεί στην Τούμπα το υπέρ της 1-0 από τη Λεωφόρο.

Όπως όλα δείχνουν ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να παραταχθεί χωρίς τους Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεπσόντοφ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Σουαλιό Μεϊτέ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ενημέρωση του Δικέφαλου:

«Το παιχνίδι του “Κλεάνθης Βικελίδης” ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ στρέφει πλέον την απόλυτη προσοχή του στον επαναληπτικό κόντρα στον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούμπας, που θα κρίνει μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, με τον ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα με το 0-1 της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα κόντρα στον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν στον τομέα της φυσικής κατάστασης, έκαναν ασκήσεις τακτικής και έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Ο Δημήτρης Χατσίδης προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα, ο Σουαλιό Μεϊτέ δούλεψε ατομικά, ενώ οι Κωνσταντέλιας , Ντεσπόντοφ και Ιβανούσετς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. O Βούλγαρος θα υποβληθεί αύριο σε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.

Την Τρίτη (10.02) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45».

