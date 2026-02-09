Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σπάνε τα μετάλλια κατά τους πανηγυρισμούς - Ψάχνουν τον λόγο

Η Αμερικανίδα Breezy Johnson δείχνει το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε στο αγώνισμα κατάβασης γυναικών στο αλπικό σκι, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στην Κορτίνα ντ' Αμπέτσο της Ιταλία

Σαν σε επανάληψη, προβλήματα εμφανίζουν και τα μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο - Κορτίνα, τα οποία, για άγνωστο λόγο, πέφτουν από τις κορδέλες τους και σπάνε, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων ερευνούν με «μέγιστη προσοχή» το περιστατικό μετά την πτώση μεταλλίων από τις κορδέλες τους κατά τη διάρκεια των εορτασμών το Σαββατοκύριακο έναρξης των Αγώνων.

«Θύματα» σπασμένων μεταλλίων η χρυσή Ολυμπιονίκης στο γυναικείο σκι κατάβασης Μπρίζι Τζόνσον Τζόνσον μετά τη νίκη της την Κυριακή. «Χοροπηδούσα από ενθουσιασμό και έσπασε», είπε και πρόσθεσε: «Είμαι σίγουρη ότι κάποιος θα το φτιάξει. Δεν είναι εντελώς σπασμένο, αλλά λίγο».

Τηλεοπτικά πλάνα που μεταδόθηκαν στη Γερμανία κατέγραψαν τη στιγμή που ο διαθλητής Γιούστους Στρέλοου συνειδητοποίησε ότι το χάλκινο μετάλλιο στη μικτή σκυταλοδρομία που είχε κερδίσει την Κυριακή είχε φύγει από την κορδέλα γύρω από τον λαιμό του και είχε πέσει στο πάτωμα καθώς χόρευε μαζί με τους συμπαίκτες του.

Bei den Feierlichkeiten der deutschen Mixedstaffel beschädigte Biathlet Justus Strelow seine Bronze-Medaille, als sie sich vom Band löste und zu Boden fiel. Sie erlitt nur einen kleinen Kratzer, doch kurz dachte er über einen Umtausch nach, wie Teamkollege Philipp Horn…

Ενώ προσπαθούσε να επανατοποθετήσει το μετάλλιο, συνειδητοποίησε ότι ένα μικρότερο κομμάτι, φαινομενικά το κούμπωμα, είχε σπάσει και ήταν ακόμα στο πάτωμα.

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Αλίσα Λιού, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα απόσπασμα από το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο ομαδικό αγώνισμα, το οποίο είχε αποκολληθεί από την κορδέλα του.

«Το μετάλλιό μου δεν χρειάζεται την κορδέλα», έγραψε η Λιού.

alysa liu receiving her gold medal for the team event??

(Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στην Αλίσα Λιού)

Ο Αντρέα Φραντσίσι, επικεφαλής λειτουργιών αγώνων της οργανωτικής επιτροπής του Μιλάνου Κορτίνα, δήλωσε ότι η ομάδα έχει γνώση και εργάζεται για μια λύση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ποιότητα των Ολυμπιακών μεταλλίων τίθεται υπό έλεγχο.

Μετά τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, ορισμένα μετάλλια έπρεπε να αντικατασταθούν, αφού οι αθλητές παραπονέθηκαν ότι άρχιζαν να θαμπώνουν ή να διαβρώνονται, δίνοντάς τους μια κηλιδωτή εμφάνιση που έμοιαζε με δέρμα κροκοδείλου.