Η αντιφλεγμονώδης διατροφή είναι η καλύτερη τροφή κατά της γήρανσης του δέρματος

Η πιο αποτελεσματική θεραπεία για άψογο, λαμπερό δέρμα είναι η διατροφή. Αυτό που τρώμε και πίνουμε καθημερινά επηρεάζει αναπόφευκτα την εμφάνισή μας.

Η διατροφή έχει επίσης μακροπρόθεσμη επίδραση στο δέρμα. Πολλές τροφές μπορούν να επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος, ενώ άλλες μπορούν να την επιβραδύνουν, λέει ο διατροφολόγος Dr. Matthias Riedl. Κατά τον ίδιο «μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα είναι η καλύτερη τροφή κατά της πρόωρης γήρανσης του δέρματος».

«Η γήρανση συνδέεται πολύ έντονα με τη σιωπηλή φλεγμονή και αυτός είναι ένας από τους μοχλούς με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε τη γήρανση», λέει ο Riedl.

Η σιωπηλή φλεγμονή δεν είναι τόσο αισθητή όσο η οξεία φλεγμονή επειδή προκαλεί μη ειδικά συμπτώματα. Η αυξημένη ευαισθησία σε λοιμώξεις, χρόνια κόπωση ή προβλήματα συγκέντρωσης, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να εντοπιστεί σε μια αιτία. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο η φλεγμονή μπορεί να παραμείνει απαρατήρητη για χρόνια. Αυτό μπορεί να αποτελέσει το έδαφος αναπαραγωγής για καρκίνο, αλλά μπορεί επίσης να προωθήσει τη γήρανση του δέρματος, όπως εξηγεί ο Δρ Riedl.

Βλέπει τη μεγαλύτερη αιτία σιωπηλής φλεγμονής σε μια ανθυγιεινή διατροφή. Μια μετα-μελέτη από το 2017, για παράδειγμα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια ανισορροπία στο μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να είναι υπεύθυνη για τη φλεγμονή.

Η λύση στα δερματικά προβλήματα και την πρόωρη γήρανση του δέρματος; Για τον Riedl, είναι η αντιφλεγμονώδης δίαιτα. Οι συστάσεις του είναι επίσης σύμφωνες με τα επιστημονικά ευρήματα: Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2021 από Γερμανο-Ισπανούς ερευνητές αναφέρει ότι μια δίαιτα που βασίζεται σε αντιφλεγμονώδεις τροφές έχει θετική επίδραση στη διαδικασία γήρανσης.

Αυτές οι τροφές έχουν αντιφλεγμονώδη δράση

Με μια φυτική και φυσική διατροφή, μπορεί κανείς να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες. Οι ξηροί καρποί από μόνοι τους περιέχουν όλα όσα χρειάζεται το σώμα, λέει ο Δρ Riedl. Συμβουλεύει επίσης λαχανικά, μούρα, όσπρια, ψάρια και φυτικά έλαια.

Αντιφλεγμονώδεις τροφές

Όλα τα είδη λαχανικών

Σκούρα μούρα (π.χ. βατόμουρα ή βατόμουρα)

Αβοκάντο

Όσπρια

Αυγα

Ψάρι

Κακάο

Ξηροί καρποί και πυρήνες

Φυτικά έλαια (π.χ. ελαιόλαδο, λινέλαιο)

Έλαιο φυκιών

(Μεσογειακά) βότανα

Σύμφωνα με τον διατροφολόγο, μια αυστηρή χορτοφαγική ή vegan διατροφή δεν είναι καθόλου απαραίτητη, μπορεί ακόμη και να είναι αντιπαραγωγική. Όσοι παραλείπουν εντελώς τα ζωικά προϊόντα μπορούν γρήγορα να αναπτύξουν ελλείψεις. Πολλές ζωικές τροφές είναι πολύτιμες πηγές θρεπτικών συστατικών: Τα ψάρια είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και τα αυγά περιέχουν πολλή βιταμίνη Α. Γι' αυτό είναι κατάλληλα ως μέρος μιας αντιφλεγμονώδους δίαιτας.

Μια vegan διατροφή συχνά στερείται τα δύο ωμέγα-3 λιπαρά οξέα EPA και DHA, τα οποία βρίσκονται μόνο στα ψάρια και τα φύκια. Επομένως, τα συμπληρώματα διατροφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν έχει διαγνωστεί υποπροσφορά. Οι κάψουλες ωμέγα-3 με έλαιο φυκιών μπορούν να αποτρέψουν μια ανεπάρκεια.