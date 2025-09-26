Τα οφέλη του να ξυπνάς χωρίς το τηλέφωνό σου

Μελέτες δείχνουν πως ο περιορισμός στη χρήση του κινητού τηλεφώνου έχει θετική επίδραση στη λειτουργία του εγκεφάλου και υπάρχουν τρόποι να τα καταφέρετε

Η καθημερινότητα «τρέχει» και οι περισσότεροι ακολουθούν τους γρήγορυς ρυθμούς της, περιλαμβανομένων και κάποιων συνηθειών, πριν ακόμα σηκωθούν από το κρεβάτι τους το πρωί.

Όπως μία από τις πρώτες κινήσεις, είναι να αναζητήσετε το κινητό σας...που μπορεί να βρίσκεται ακριβώς δίπλα σας.

Αν όμως αποφύγετε αυτή την ενέργεια το πρωί, όσο μη ρεαλιστική μπορεί να σας φαίνεται, ωστόσο έχει ευεργετικά αποτελέσματα στον εγκέφαλό σας...

Ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε smartphone για δύο εβδομάδες — ή ακόμα και τρεις ημέρες — συνδέεται με περισσότερη ντοπαμίνη και σεροτονίνη και βελτιωμένη ευεξία, δείχνουν μελέτες.

Και ο περιορισμός της χρήσης του τηλεφώνου σε δύο ώρες την ημέρα είχε παρόμοια αποτελέσματα.

Αλλά ακόμη και το να κάνετε κάτι άλλο το πρωί πριν κοιτάξετε το τηλέφωνό σας μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο, λέει στο Axios η επιστήμονας συμπεριφοράς Ζελένα Μοντμίνι, συγγραφέας του νέου βιβλίου « Finding Focus ».

«Ο εγκέφαλός σου ξυπνάει σαν υγρό τσιμέντο», λέει η Μοντμίνι, σύμφωνα με την οποία το πρώτο «αποτύπωμα» που αφήνεις μετράει.

Αντί να ελέγχετε τα μηνύματα σας, προτείνει η συγραφέας καλύτερα να αναρωτηθείτε αν είστε ξεκούραστοι ή μπορείτε να θυμηθείτε τα όνειρά σας και προτρέπει να βγείτε έξω και να απολαύσετε τον ήλιο.

Η ανάπτυξη ενός τρόπου αφύπνισης χωρίς οθόνη απαιτεί εξάσκηση, ειδικά επειδή οι άνθρωποι είναι προγραμματισμένοι να λειτουργούν με αυτόματο πιλότο .

Μικρά βήματα για αρχή — δύο λεπτά, και μετά περισσότερο, προτείνει η Μοντμίνι και «θα δείτε, αναμφίβολα, ότι η μέρα σας θα είναι τόσο διαφορετική με τον καλύτερο τρόπο».

Και αν η δύναμη της θέλησης δεν είναι αρκετή: Τότε αναζητήστε προϊόντα και εφαρμογές, που μπλοκάρουν ότι μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή ή να ενθαρρύνει την ακούσια χρήση τηλεφώνου ή ρυθίστε τις παραμέτρους του τηλεφώνου σας που σας επιτρέπουν να περιορίσετε τον χρόνο που περνάτε μπροστά στην οθόνη. Θα σας αποκλείσει από το Facebook ή το Instagram αφού κάνετε scroll για 15 ή 30 λεπτά εκείνη την ημέρα και θα σας ζητήσει να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν θέλετε περισσότερο χρόνο στην εφαρμογή.

