Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

Ένα βίντεο προσομοίωσης από το κανάλι Health is Wealth αποκαλύπτει πώς αντιδρά ο οργανισμός όταν σταματάμε την πρόσθετη ζάχαρη για έναν μήνα – και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Το βίντεο περιγράφει αναλυτικά τα στάδια που περνά ο οργανισμός, από τα πρώτα συμπτώματα στέρησης μέχρι την αλλαγή της γεύσης και τη μείωση του κοιλιακού λίπους.

Οι πρώτες μέρες χωρίς ζάχαρη

Σύμφωνα με το Health is Wealth, από την πρώτη έως την τρίτη μέρα εμφανίζονται έντονες λιγούρες, πονοκέφαλοι και εναλλαγές διάθεσης – συμπτώματα που θυμίζουν στερητικό σύνδρομο, καθώς ο εγκέφαλος «ζητάει τη δόση του».

Μετά την πρώτη εβδομάδα

Έπειτα από επτά μέρες χωρίς ζάχαρη, τα επίπεδα ενέργειας σταθεροποιούνται και εξαφανίζονται οι γνωστές «καταρρεύσεις» μετά τα γεύματα.

Δύο εβδομάδες μετά

Στη δεύτερη εβδομάδα αρχίζουν να φαίνονται οι αλλαγές στο δέρμα, που γίνεται πιο καθαρό και φωτεινό. «Σπυράκια και θαμπάδα, τέλος», αναφέρει το κανάλι.

Στις τρεις εβδομάδες

Μετά την τρίτη εβδομάδα ξεκινά η μείωση του κοιλιακού λίπους, καθώς η ινσουλίνη εξισορροπείται και το σώμα αρχίζει να καίει το αποθηκευμένο λίπος.

Στις τέσσερις εβδομάδες

Στο τέλος του μήνα, οι γευστικοί κάλυκες «μηδενίζουν» και ακόμη και τα φρούτα φαίνονται πλέον γλυκά. «Θα αναρωτηθείτε γιατί χρειαζόσασταν ποτέ τα γλυκά», αναφέρει το Health is Wealth, προσθέτοντας ότι τα 30 μέρες χωρίς ζάχαρη δεν αλλάζουν μόνο το σώμα, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος.

Πρακτικές εναλλακτικές λύσεις

Όσοι θέλουν να το δοκιμάσουν, καλό είναι να συμβουλευτούν πρώτα τον γιατρό τους. Στη συνέχεια, μπορούν να στραφούν σε πιο υγιεινές επιλογές: νερό, γάλα χαμηλών λιπαρών ή ροφήματα χωρίς ζάχαρη αντί για αναψυκτικά, δημητριακά ολικής άλεσης και κουάκερ αντί για ζαχαρούχα πρωινά, γιαούρτια με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, απλά ρυζογκοφρέτες ή φρέσκα φρούτα αντί για μπισκότα και σοκολάτες.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

Η NHS προτείνει οι ενήλικες να μην ξεπερνούν τα 30 γραμμάρια πρόσθετης ζάχαρης την ημέρα – περίπου επτά κουταλάκια του γλυκού. «Οι ελεύθερες ζάχαρες περιλαμβάνουν εκείνες που προστίθενται στα τρόφιμα και τα ροφήματα, καθώς και αυτές που υπάρχουν φυσικά στο μέλι, τα σιρόπια και τους χυμούς φρούτων. Η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει τον κίνδυνο παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 και τερηδόνας», τονίζεται.