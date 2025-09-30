«Έκρηξη» μυωπίας: Πώς οι οθόνες απειλούν την όραση - Ειδικός προτείνει λύσεις και ασκήσεις

Η ραγδαία αύξηση της μυωπίας και η μείωση της οπτικής οξύτητας που συνδέεται με την ηλικία, προκαλούν έντονη ανησυχία στους ειδικούς παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Μυωπίας, ήδη το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από αυτή την πάθηση, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 50% έως το 2050.

Ο Δρ. Bryce Appelbaum, νευρο-οπτομέτρης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε στους «The Times» ότι τόσο η γενετική όσο και το περιβάλλον επηρεάζουν την εξέλιξη παθήσεων όπως η μυωπία. Ωστόσο, τόνισε πως το περιβάλλον έχει καταστεί η κύρια αιτία της επιταχυνόμενης αύξησης αυτής της πάθησης.

Οι «εχθροί» της όρασης στην ψηφιακή εποχή

Μεταξύ των παραγόντων κινδύνου, ο δρ. Appelbaum αναγνώρισε την έλλειψη χρόνου σε εξωτερικούς χώρους και την πολύωρη εργασία μπροστά σε οθόνες κοντινή απόσταση. Αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την ανάπτυξη και την αντοχή των οφθαλμικών μυών.

Ο ειδικός έκανε μια σημαντική διάκριση μεταξύ «όρασης» και «θέασης». Η θέαση αναφέρεται στην ικανότητα εστίασης του φωτός και καθαρής απεικόνισης, ενώ η όραση περιλαμβάνει την επεξεργασία, οργάνωση και αποθήκευση των οπτικών πληροφοριών από τον εγκέφαλο. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η κατάλληλη οπτική διέγερση επηρεάζει άμεσα τη γνωστική επεξεργασία, την προσοχή και την ψυχική υγεία.

Ο δρ. Appelbaum προειδοποίησε για σημάδια υπερφόρτωσης του οπτικού συστήματος, όπως κόπωση των ματιών, θολή όραση, χαμηλή παραγωγικότητα, νοητική σύγχυση και στρες. Αυτά τα συμπτώματα προέρχονται από την εντατική χρήση οθονών και ερεθίσματα που δυσχεραίνουν τη σύνδεση μεταξύ ματιών και εγκεφάλου.

Ασκήσεις για την καθυστέρηση της εξάρτησης από γυαλιά

Για την πρεσβυωπία, την προοδευτική απώλεια της κοντινής όρασης, ο δρ. Appelbaum συνέκρινε την άμεση χρήση γυαλιών ανάγνωσης με τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου λόγω χτυπημένου γονάτου. Συνιστά την οπτική εκπαίδευση πριν από την εξάρτηση από διορθωτικούς φακούς.

Προτείνει τον κανόνα 20-20-20: διαλείμματα 20 δευτερολέπτων κάθε 20 λεπτά για να εστιάσουμε σε ένα αντικείμενο έξι μέτρα μακριά, κατά προτίμηση σε εξωτερικό χώρο. Επίσης, συνιστά ασκήσεις κάμψης των ματιών: καλύπτουμε το ένα μάτι, εστιάζουμε σε ένα κοντινό δάχτυλο για πέντε δευτερόλεπτα και μετά κοιτάζουμε μακριά, επαναλαμβάνοντας με το άλλο μάτι.

Αν και οι μυωπικές περιπτώσεις απαιτούν διορθωτικούς φακούς, ο Appelbaum υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ευελιξία και η αντοχή των συστημάτων οπτικής εστίασης, επιβραδύνοντας την εξέλιξη της μυωπίας και την ανάγκη για μεγαλύτερη διόρθωση. Διευκρίνισε ότι αυτές οι ασκήσεις δεν εγγυώνται την αποφυγή των γυαλιών, αλλά η εξάσκηση της όρασης βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας των οπτικών πληροφοριών στον εγκέφαλο.

Οθόνες, φυσικό φως και ύπνος

Ο ειδικός προειδοποίησε ότι η έκθεση στις οθόνες στις αρχικές και τελικές στιγμές της ημέρας διαταράσσει τον κιρκάδιο ρυθμό και την έκκριση μελατονίνης, επηρεάζοντας την ποιότητα του ύπνου. «Η χρήση οθονών στην αρχή της ημέρας και πριν τον ύπνο στέλνει λανθασμένα σήματα για την ώρα της ημέρας και το περιβάλλον, διαταράσσοντας την απελευθέρωση και την ποσότητα της μελατονίνης», εξήγησε στο βρετανικό μέσο.

Πρότεινε την έκθεση σε φυσικό φως κατά το ξύπνημα και το σούρουπο για την αποκατάσταση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, καθώς και τον περιορισμό της χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών το βράδυ. Η αντικατάσταση της ψηφιακής ανάγνωσης με έντυπα βιβλία ευνοεί επίσης την οπτική και εγκεφαλική υγεία, καθώς η ανάγνωση σε χαρτί απαιτεί πιο σύνθετες οπτικές δεξιότητες και μειώνει την κόπωση που προκαλείται από τη λάμψη, τις αντανακλάσεις και τις συνεχείς κινήσεις των ματιών στις οθόνες.

Κίνηση, συντονισμός και ισορροπία

Το περπάτημα και η παρατήρηση του ορίζοντα διεγείρουν την πανοραμική όραση, ανακουφίζουν από την οπτική κόπωση και ενεργοποιούν το νευρικό σύστημα, προκαλώντας χαλάρωση. Αυτές οι πρακτικές ενισχύουν επίσης τον συντονισμό μεταξύ ματιών και εγκεφάλου, επιτρέποντας καλύτερη ισορροπία και κινητικό έλεγχο στη μέση ηλικία και μετά.

Απλές ασκήσεις, όπως η μετατόπιση του βλέμματος προς το ταβάνι, το πάτωμα και τα πλάγια, καθώς και δραστηριότητες για τη διεύρυνση της περιφερικής αντίληψης, ενισχύουν τους οφθαλμικούς μύες και την ενσωμάτωση των οπτικών πληροφοριών, διευκολύνοντας την ακρίβεια στις κινήσεις και μειώνοντας την αστάθεια στο περπάτημα.

Διατροφή και οφθαλμική υγεία

Ο ειδικός τόνισε τη σχέση μεταξύ εγκεφαλικής και οφθαλμικής υγείας. Συνέστησε την κατανάλωση λουτεΐνης και ζεαξανθίνης, που βρίσκονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τον κρόκο του αυγού, καθώς και αντιοξειδωτικών (βιταμίνες A, C και E) που προστατεύουν τον αμφιβληστροειδή και μειώνουν τον κίνδυνο εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Το β-καροτένιο από τα πορτοκαλί λαχανικά και τα ωμέγα-3 λιπαρά από τα ψάρια συμβάλλουν επίσης στη διατήρηση της οπτικής και εγκεφαλικής λειτουργίας.

Αποδεδειγμένα αποτελέσματα

Ο δρ. Rangan Chatterjee, Βρετανός γιατρός, συμμετείχε σε ένα πενθήμερο πρόγραμμα οπτικής εκπαίδευσης που διεξήγαγε ο Appelbaum στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν την εκπαίδευση, μπορούσε να δει μόνο το γράμμα Ε στην επάνω σειρά του οπτομετρικού πίνακα χωρίς γυαλιά. Μετά την ολοκλήρωση, κατάφερε να διαβάσει μέχρι την τέταρτη γραμμή. Ο Appelbaum απέδωσε αυτή τη βελτίωση στην αυξημένη αντοχή και ευελιξία των εσωτερικών μυών των ματιών, κάτι που επέτρεψε πιο αποτελεσματική εστίαση και καθαρή όραση σε οποιαδήποτε απόσταση.

*Με πληροφορίες από infobae

Διαβάστε επίσης