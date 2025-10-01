Σημαντική μελέτη: Η ομάδα αίματος επηρεάζει τον κίνδυνο πρόωρου εγκεφαλικού επεισοδίου

Τα ευρήματα μίας μελέτης, συνδέουν συγκεκριμένη ομάδα αίματος με τον κίνδυνο εγκεφαλικού στους ανθρώπους άνω των 60.

Η έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Neurology το 2022, αποκάλυψε μια σαφή σχέση μεταξύ του γονιδίου που είναι υπεύθυνο για την υποομάδα αίματος Α1 και του εγκεφαλικού επεισοδίου πρώιμης έναρξης.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 48 γενετικές μελέτες, οι οποίες περιελάμβαναν περίπου 17.000 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο και σχεδόν 600.000 χωρίς. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μεταξύ 18 και 59 ετών.

Στοχευμένη ανάλυση συγκεκριμένων τύπων γονιδίων τύπου αίματος διαπίστωσε ότι τα άτομα των οποίων το γονιδίωμα κωδικοποιούσε μια παραλλαγή της ομάδας Α είχαν 16% περισσότερες πιθανότητες εγκεφαλικού επεισοδίου πριν από την ηλικία των 60 ετών, σε σύγκριση με έναν πληθυσμό άλλων ομάδων αίματος.

Για όσους είχαν γονίδιο για την ομάδα Ο1, ο κίνδυνος ήταν χαμηλότερος κατά 12%.

Οι ερευνητές σημείωσαν, ωστόσο, ότι ο πρόσθετος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου σε άτομα με ομάδα αίματος Α είναι μικρός, επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον επαγρύπνηση ή έλεγχο σε αυτήν την ομάδα.

Αν και τα ευρήματα της μελέτης μπορεί να φαίνονται ανησυχητικά – ότι η ομάδα αίματος θα μπορούσε να αλλάξει τον πρώιμο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου – τα αποτελέσματα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ λίγο λιγότερο από 800.000 άτομα παθαίνουν εγκεφαλικό. Τα περισσότερα από αυτά τα συμβάντα – περίπου τρία στα τέσσερα – συμβαίνουν σε άτομα 65 ετών και άνω, με τους κινδύνους να διπλασιάζονται κάθε δεκαετία μετά την ηλικία των 55 ετών.

Επίσης, τα άτομα που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη ζούσαν στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ιαπωνία, το Πακιστάν και την Αυστραλία, με άτομα μη ευρωπαϊκής καταγωγής να αποτελούν μόνο το 35% των συμμετεχόντων.

Ένα άλλο βασικό εύρημα της μελέτης προήλθε από τη σύγκριση ατόμων που είχαν εγκεφαλικό πριν από την ηλικία των 60 ετών με εκείνους που είχαν εγκεφαλικό μετά την ηλικία των 60 ετών.

Διαπιστώθηκε ότι ο αυξημένος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου στην ομάδα αίματος τύπου Α έγινε ασήμαντος στην ομάδα εγκεφαλικού επεισοδίου όψιμης έναρξης, υποδηλώνοντας ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια που συμβαίνουν νωρίς στη ζωή μπορεί να έχουν διαφορετικό μηχανισμό σε σύγκριση με αυτά που συμβαίνουν αργότερα.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια σε νεότερους ανθρώπους είναι λιγότερο πιθανό να προκληθούν από συσσώρευση λιπών στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση) και πιο πιθανό να προκληθούν από παράγοντες που έχουν να κάνουν με το σχηματισμό θρόμβων, είπαν οι συγγραφείς.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι τα άτομα με ομάδα αίματος Β είχαν περίπου 11% περισσότερες πιθανότητες να πάθουν εγκεφαλικό σε σύγκριση με τους μάρτυρες χωρίς εγκεφαλικό, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Η γενετική αλληλουχία για τους τύπους αίματος Α και Β έχει επίσης συσχετιστεί με ελαφρώς υψηλότερο κίνδυνο θρόμβων αίματος στις φλέβες, που ονομάζεται φλεβική θρόμβωση.