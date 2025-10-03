Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Η Novo Nordisk Hellas δίνει βάρος στην καρδιαγγειακή υγεία

Η Novo Nordisk Hellas, ηγέτιδα εταιρεία στο χώρο της φαρμακευτικής έρευνας, τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, μια ημέρα-υπενθύμιση σε όλους να δώσουμε βάρος σε ό,τι πολυτιμότερο έχουμε – την υγεία μας!

Newsbomb

παγκόσμια ημέρα καρδιάς
AP
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς εορτάζεται από το 1999 και έχει ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την καρδιαγγειακή νόσο (CVD), τους κινδύνους αλλά και τις επιπτώσεις που έχει για την παγκόσμια υγεία. Ο εορτασμός της θεσπίστηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Καρδιάς (WHF) με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), ο οποίος σε πρόσφατη έρευνά του χαρακτήρισε την καρδιαγγειακή νόσο ως τη μεγαλύτερη αιτία θανάτων παγκοσμίως, κοστίζοντας τη ζωή σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως. Στην Ελλάδα, οι θάνατοι από καρδιαγγειακή νόσο αγγίζουν τους 500 κατά μέσο όρο ανά 100.000 κατοίκους.

Η καρδιαγγειακή νόσος προκαλείται από πολλές αιτίες, μεταξύ των οποίων ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία, παθήσεις για τις οποίες η Novo Nordisk ενισχύει συνεχώς την έρευνα για νέες θεραπείες. Στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα (55% των ενηλίκων) είναι αυξημένα σε σχέση με τον ήδη υψηλό ευρωπαϊκό μέσο όρο (51%), διογκώνοντας έτσι τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και των προβλημάτων που προκαλεί.

Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία επηρεάζει σημαντικό αριθμό παραγόντων πρόκλησης της καρδιαγγειακής νόσου, όπως ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη, δυσλειτουργία του λιπώδους ιστού και άλλους, οι οποίοι με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και οι θρομβοεμβολές. Παράλληλα, συνήθειες που χαρακτηρίζουν τον μοντέρνο τρόπο ζωής – κυρίως στα αστικά κέντρα – όπως η καθιστική ζωή, η μη ισορροπημένη διατροφή και τα άγχη της καθημερινότητας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας και στη δημιουργία των παραγόντων κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου.

Από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, η Novo Nordisk Hellas παραμένει προσηλωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού με την καρδιαγγειακή νόσο αλλά και τα νοσήματα με τα οποία σχετίζεται, όπως η παχυσαρκία και ο σακχαρώδης διαβήτης.

Έχοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, η Novo Nordisk Hellas προωθεί μια ολιστική προσέγγιση, δείχνοντας έμπρακτα την αφοσίωσή της στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, μέσα από την συνεχή υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και πρόληψης.

novo nordisk hellas

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:46ΚΟΣΜΟΣ

Το καταφύγιο που αντέχει 1.000 φορές ισχυρότερη βόμβα από της Χιροσίμα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Μάντεστερ: Από σφαίρα αστυνομικού σκοτώθηκε το ένα θύμα της επίθεσης - Στο σημείο της τραγωδίας ο Στάρμερ

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα στην Κοζάνη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

13:51ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς 2025: Η Novo Nordisk Hellas δίνει βάρος στην καρδιαγγειακή υγεία

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

13:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τι Τζέι Σορτς στο ΟΠΑΠ Game Time: «Θα κάνουμε αχτύπητο δίδυμο με τον Κέντρικ Ναν»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Εξετάστηκε στο Κρατικό Νίκαιας - Έχει χάσει 10 κιλά

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: 1,8 εκατ. θάνατοι στην ΕΕ από καρδιαγγειακά – Ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο πρόληψης

13:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Taylor Swift κυκλοφόρησε το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» - Πώς το υποδέχθηκαν τα ΜΜΕ

13:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα της ΚΑΕ για την Μπαρτσελόνα - «Στηρίξτε όπως μόνο εσείς ξέρετε»

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον αντιπρόεδρο της Google: Μας απασχολεί η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

13:48ΕΛΛΑΔΑ

Δραματική προειδοποίηση: Μειώθηκε κατά 58.449 ο πληθυσμός της Ελλάδας μέσα σε έναν χρόνο

12:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Έρχεται άμεσα πρώιμος χειμερινός κυκλώνας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα, πέφτει κατακόρυφα η θερμοκρασία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

14:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Συλλέκτης μεταλλίων ο Στέφανος Ντούσκος! Μετά το χρυσό πήρε και ασημένιο στο Παγκόσμιο της Σαγκάης

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Robbie Williαms αφιέρωσε στη Χάιδω από τη Θεσσαλονίκη το «She’s the one»

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Συλλήψεις 13 Τούρκων με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες στο Σουφλί

11:23ΚΟΣΜΟΣ

«Σβήνουν» οι ελπίδες για τον εξαφανισμένο 4χρονο στην Αυστραλία: Φόβοι ότι δεν κατάφερε να επιβιώσει, διάσπαρτα ορυχεία και πηγάδια στην περιοχή

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ πήγαινε στο ΚΑΠΗ να πάρει φαγητό

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα η νέα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρυ για πρώτη φορά στην ιστορία - Θα ηγείται 85 εκατ. πιστών

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «johatsu»: Γιατί οι Γιαπωνέζοι πληρώνουν για να εξαφανιστούν

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν η καλύτερή μου φίλη: Σπαράζει η μητέρα της 17χρονης Ελληνίδας που δολοφονήθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ

13:17LIFESTYLE

Η σειρά «Να με λες μαμά» καθήλωσε και πάλι – Τι έγινε με τα υπόλοιπα σίριαλ

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια: Καρέ-καρέ η επίθεση σε Αφγανό - Διέφυγε ο δράστης

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση της 4ης φρεγάτας Belharra - Με ευρεία συναίνεση 243 ψήφων

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Μία λωρίδα Γης «θαμμένη« κάτω από 54 εκατ. τόνους συντρίμμια - Τι έχει απομείνει μετά από 2 χρόνια πολέμου

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας - Τρία ακόμα περιστατικά μέσα σε δέκα ημέρες

16:11LIFESTYLE

Να με λες μαμά: Απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς που καθήλωσε

23:15WHAT THE FACT

Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούν οι κλέφτες αυτοκινήτων και πρέπει να ξέρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ