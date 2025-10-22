Αγαπηδάκη: Πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και όχι στη συγκράτηση δαπανών εις βάρος των πολιτών

Η πρόληψη πέρα από ζήτημα υγείας, είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη 

Newsbomb

Ειρήνη Αγαπηδάκη
Η Ειρήνη Αγαπηδάκη στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών
Υπ. Υγ.
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για την πρόληψη ως τη «μεγάλη πρόκληση της Δημόσιας Υγείας» μίλησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου.

Για πολλά χρόνια στη χώρα μας η πρόληψη ταυτιζόταν αποκλειστικά με τον εμβολιασμό, όμως πλέον η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή, στην οποία οι πολιτικές επεκτείνονται και στη δευτερογενή πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων. Όπως σημείωσε η κυρία Αγαπηδάκη, «πρέπει να συστηματοποιήσουμε και να ενισχύσουμε και τις δύο προσπάθειες — τόσο τον εμβολιασμό όσο και τη δευτερογενή πρόληψη».

Ενίσχυση του εμβολιασμού ενηλίκων

Αναφερόμενη στον εμβολιασμό, επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πληρέστερα προγράμματα στην Ευρώπη, με πολλά εμβόλια που αποζημιώνονται πλήρως για παιδιά και ενήλικες. «Σε συνεργασία με την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, καθηγήτρια Μαρία Θεοδωρίδου και την Ένωση Ασθενών Ελλάδος, εξετάζονται τρόποι ενίσχυσης του εμβολιασμού των ενηλίκων, ενώ αναπτύσσονται νέες ψηφιακές εφαρμογές που θα ενημερώνουν και θα υπενθυμίζουν τα εμβόλια που χρειάζεται κάθε πολίτης. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούνται άνθρωποι από νοσήματα που μπορούν να προληφθούν», σημείωσε.

Η κυρία Αγαπηδάκη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», για όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Επισήμανε ότι το πρόγραμμα ενσωματώνει πλήρως τον ψηφιακό μηχανισμό για την έκδοση και την παρακολούθηση των εξετάσεων, χωρίς συνταγογράφηση και γραφειοκρατία, και καλύπτει περισσότερες από μία εξετάσεις για κάθε νόσημα.

4,4 εκατομμύρια εξετάσεις

«Για παράδειγμα, για τον καρκίνο του μαστού εντάξαμε όχι μόνο τη μαστογραφία αλλά και το υπερηχογράφημα και την κλινική εξέταση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα μέτρα λαμβάνονται και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας.

Όπως σημείωσε, μέσω του προγράμματος έχουν ήδη εντοπιστεί χιλιάδες άνθρωποι με υπέρταση και άλλα νοσήματα που δεν γνώριζαν ότι πάσχουν, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 4,4 εκατομμύρια εξετάσεις σε σύνολο 6 εκατομμυρίων δικαιούχων. «Καλύψαμε ένα κενό 40 ετών στην πρόληψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη να σπάσουν τα κοινωνικά στερεότυπα γύρω από τις εξετάσεις, ιδιαίτερα μεταξύ ανδρών που θεωρούν ότι «οι άντρες αντέχουν», αλλά και γυναικών που νιώθουν αμηχανία να υποβληθούν σε προληπτικούς ελέγχους. «Η πρόληψη αφορά τη ζωή μας και πρέπει να μιλάμε ανοιχτά γι’ αυτήν», είπε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ελλάδα κάνει πράξη μια πολιτική πρόληψης που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και οικονομικά βιώσιμη: «Η πρόληψη είναι win–win πολιτική: βελτιώνει την υγεία, μειώνει τη δαπάνη και κάνει τα συστήματα πιο δίκαια και βιώσιμα. Αν θέλουμε μια κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη, πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη και όχι στη συγκράτηση δαπανών εις βάρος των πολιτών».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:20ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: Τη μέρα που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής γύρισε από το Παρίσι

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «πράσινο» χόμπι που σώζει τα πεσμένα δένδρα - Πώς μετατρέπονται σε κανάτες και κουτάλια

17:18ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν καινοτόμο βιολογική κόλλα για να αντικαταστήσουν τα ράμματα

17:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Περιμένω η ομάδα να βγάλει αντίδραση» - Ο Λιούμπισιτς στη λίστα αντί του Ζίνι

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι άντρες μετά τα 40 αφήνουν τις γυναίκες τους για νεότερες συντρόφους

17:11LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Ο εφιάλτης των διατροφικών διαταραχών, το body shaming και η στήριξη του Ντέιβιντ

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σάρωσαν οι καταιγίδες τη δυτική Ελλάδα - Πάνω από 60 χιλιοστά βροχής στη Ζάκυνθο

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα και με Παπανικολάου - Τα δεδομένα ενόψει Μπάγερν

16:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον και Οζντόεφ στη Γαλλία, διαθέσιμος ο Παβλένκα

16:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI λανσάρει δικό της browser για να ανταγωνιστεί το Chrome της Google

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμπιν Φαν Πέρσι: «Ένας αγώνας που η Φέγενορντ πρέπει να νικήσει»

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Τέλος εποχής για τη ΣΕΤΤΗΛ στον Πύργο: Τελευταία υποστολή σημαίας για την ιστορική μονάδα

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Σαββόπουλο: Τολμηρός στη δημιουργία και εκφραστικά ασυμβίβαστος

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Οικτρή και αξιοθρήνητη προσπάθεια ενός μίζερου πρωθυπουργού να αντιμετωπίσει τον αγώνα για Δικαιοσύνη

16:42ΥΓΕΙΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τον Καρκίνο του Μαστού στη ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά

16:42ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Προτεραιότητά μας το τουρνουά να παραμείνει στην Αθήνα»

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Τι φοβούνται στη φυλακή; Γιατί θα έχει μόνιμη αστυνομική προστασία

16:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas: Ολοκληρώθηκε το έργο βιώσιμης διαχείρισης νερού στον Δήμο Τανάγρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

21:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ψίθυροι Καρδιάς»: Η ιστορία του τραγουδιού που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και οι νέοι το επιλέγουν στους γάμους τους

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Εγκληματική οργάνωση με ιεραρχία, ρόλους και λειτουργία μέχρι σήμερα - Πώς δρούσε

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν θα πατήσουν πόδι τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε τον «Φραπέ» με περιουσία €2,5 εκατ. και Jaguar που δεν μπορεί να δικαιολογήσει

10:09WHAT THE FACT

Ούτε τρέξιμο, ούτε περπάτημα: Αυτή τη δραστηριότητα συνιστούν οι ειδικοί για άτομα άνω των 55 ετών

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στο Περιστέρι: Τραυματίστηκαν μητέρα και δίχρονο παιδί σε σοβαρή σύγκρουση

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί έξω από τη σερβική Βουλή: Πρώην υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών ο δράστης - Βίντεο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: Νέο περιστατικό «Γρίβα» - Είπαν σε γυναίκα «πάρτε το λεωφορείο» όταν ζήτησε περιπολικό για συνοδεία

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1: Τα highlights από τη βαριά ήττα στη Βαρκελώνη

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

13:23MEETING POINT

Ο Δημήτρης Μαύρος στο Meeting Point: Τα «κρυμμένα» μηνύματα των δημοσκοπήσεων - Η τάση που δύσκολα ανατρέπεται

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που Ρώσος χειριστής drone σκοτώνει συστρατιώτη του που πήγαινε να παραδοθεί - Δείτε βίντεο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Αυτός είναι ο πιλότος που θα πετάξει στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης– Για πρώτη φορά με F-16 Viper

17:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σάρωσαν οι καταιγίδες τη δυτική Ελλάδα - Πάνω από 60 χιλιοστά βροχής στη Ζάκυνθο

15:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον δημοφιλή λυράρη μετά το «Όχι» του Αρείου Πάγου

17:11LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Ο εφιάλτης των διατροφικών διαταραχών, το body shaming και η στήριξη του Ντέιβιντ

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που όρκες επιτίθενται σε ιστιοπλοϊκό στην Πορτογαλία - Πώς τις απέκρουσαν και διέσωσαν το σκάφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ