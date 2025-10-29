Τι συμβαίνει αν δεν πίνετε νερό - Πόσα ποτήρια την ημέρα χρειάζεστε

Το να μην πίνετε νερό ή να υπερκαταναλώνετε είναι τα δύο άκρα για την υγεία σας. Υπάρχει ένα σημείο ισορροπία για το ανθρώπινο σώμα και ένας γιατρός προτρέπει τους ανθρώπους να το βρουν, και να λαμβάνουν τόσο όσο χρειάζεται, χωρίς υπερβολές.

Ο Marjan Moghaddam, D.O., γιατρός στο Henry Ford Health, εξήγησε: «Αποτελούμαστε από νερό περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αυτό που συνιστάται είναι να πίνετε έξι έως οκτώ ποτήρια νερό καθημερινά. Έξι είναι μια χαρά για τους περισσότερους ανθρώπους, οκτώ αν είσαι πιο δραστήριος».

Όσον αφορά στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η έλλειψη νερού στο σώμα, είναι δραματικές.

Επίμονοι πονοκέφαλοι

Ο γιατρός εξήγησε πώς η έλλειψη H2O θα μπορούσε να οδηγήσει σε «επίμονους πονοκεφάλους», οι οποίοι μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα της αφυδάτωσης. Ωστόσο, ένα ή δύο ποτήρια νερό θα πρέπει να το λύσει αυτό.

Προβλήματα του εντέρου

Προβλήματα με τα έντερά σας μπορεί επίσης να προκύψουν ως αποτέλεσμα της έλλειψης νερού, όπως εξήγησε ο Δρ Moghaddam: «Υπάρχουν υποδοχείς νερού στο παχύ έντερο και τραβούν νερό από το σώμα για να κάνουν τα κόπρανα πιο μαλακά.

«Εάν δεν λαμβάνετε αρκετό νερό, τα σκληρά κόπρανα και η δυσκοιλιότητα μπορεί να είναι συχνές παρενέργειες, μαζί με κοιλιακό άλγος και κράμπες».

Βάρος

Ένας λιγότερο γνωστός αντίκτυπος της μη κατανάλωσης αρκετού νερού είναι στην πραγματικότητα η αύξηση του βάρους, με τον Δρ Moghaddam να προσθέτει: «Μερικές φορές οι άνθρωποι μπερδεύουν τη δίψα με την πείνα και τρώνε περισσότερο, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει απλώς να πίνουν περισσότερο.

«Μερικές φορές, αν πιεις ένα ποτήρι νερό, τα σημάδια πείνας θα φύγουν».

Αλλαγές στην εμφάνιση και τη διάθεση

Η κόπωση, η ξηροστομία και το θαμπό δέρμα μπορεί επίσης να προκύψουν ως αποτέλεσμα της μη κατανάλωσης επαρκούς ποσότητας νερού, αν και αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν αυξάνοντας την πρόσληψη υγρών.

Ενώ η τυπική συμβουλή είναι έξι έως οκτώ ποτήρια, η διαιτολόγος και συγγραφέας Amy Goodson εξήγησε στη New York Post, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ιδανική ποσότητα νερού σε έναν οργανισμό, όπως η ηλικία, το φύλο, η δραστηριότητα αλλά και η συνολική υγεία.