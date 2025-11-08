Επιστήμονες βρήκαν τρόπο να βοηθήσουν την ανθρώπινη καρδιά να θεραπεύει τον εαυτό της

Για πρώτη φορά στην ιστορία, επιστήμονες κατάφεραν να «αναγεννήσουν» ανθρώπινα κύτταρα μιας καρδιάς, ένα σημαντικό επίτευγμα που θα μπορούσε μια μέρα να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους με καρδιακά προβλήματα.

Σε αντίθεση με άλλα όργανα, η ανθρώπινη καρδιά δεν είναι σε θέση να θεραπεύει τον εαυτό της από τραυματισμούς, όπως εκείνους που προκαλούνται κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής. Ωστόσο, αυτό ίσως πρόκειται να αλλάξει σύντομα. Αυτή την εβδομάδα, επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι βρήκαν έναν τρόπο να θέσουν ξανά σε λειτουργία ένα γονίδιο που δημιουργεί νέα καρδιακά κύτταρα, το οποίο κανονικά «απενεργοποιείται» μετά τη γέννηση.

Η έρευνα διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή Icahn στο Mount Sinai της Νέας Υόρκης, στις ΗΠΑ.

«Οι καρδιακές παθήσεις είναι η κύρια αιτία θανάτων παγκοσμίως, καθώς τα κύτταρα του καρδιακού μυός των ενήλικων ανθρώπων σταματούν να διαιρούνται μετά τη γέννηση», δήλωσε η Dr. Hina Chaudhry, διευθύντρια της καρδιαγγειακής αναγεννητικής ιατρικής του Icahn.

«Μια παλαιότερη έρευνά μας ήταν η πρώτη που έδειξε ότι μπορούμε να επαναφέρουμε και να βοηθήσουμε την καρδιά των χοίρων να επανακάμψει μετά από κάποιον τραυματισμό, και τώρα έχουμε προχωρήσει περαιτέρω στον τομέα αυτό, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα καρδιακά κύτταρα ενήλικων ανθρώπων μέσης ηλικίας – τα οποία για πολύ καιρό θεωρούνταν ανίκανα να διαιρούνται – μπορούν να "πειστούν" να δημιουργήσουν ξανά νέα, λειτουργικά κύτταρα», σημείωσε η Dr. Chaudhry.

«Αυτό αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε, καθώς πλέον από την απλή αντιμετώπιση των προβλημάτων μιας καρδιάς, θα μπορούμε πλέον να την αποκαταστήσουμε στο αρχικό της», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Positive.News

