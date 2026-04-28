Αυτισμός, άνοια, Alzheimer: 40 νέες μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα

Οι νέες μονάδες Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας θα παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες προς τους πολίτες

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών ψυχικής υγείας, πρόκειται να δημιουργηθεί στη χώρα, για να προσφέρει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους.

Το δίκτυο θα αποτελείται από σαράντα νέες Μονάδες Ολικής Φροντίδας Ψυχικής Υγείας σε όλη την επικράτεια, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ. Την προκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 56.000.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021–2027, υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι νέες Μονάδες αποτελούν δομές σύγχρονου τύπου, οι οποίες θα παρέχουν:

  • υπηρεσίες Κέντρου Ημέρας με διευρυμένη λειτουργία,
  • κατ’ οίκον φροντίδα μέσω Κινητών Κλιμακίων,
  • ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα.

Οι Μονάδες σχεδιάζονται για την κάλυψη δύο ιδιαίτερα ευάλωτων και αυξανόμενων πληθυσμιακών ομάδων: των ατόμων με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές και των ατόμων με άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές

Στόχος είναι η παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στην κοινότητα, η στήριξη των οικογενειών και των φροντιστών, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης των ωφελούμενων.

«Η ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του υπουργείου Υγείας όσο και της κυβέρνησης. Με την ανάπτυξη των νέων Μονάδων Ψυχικής Υγείας, επενδύουμε σε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό μοντέλο φροντίδας, που φέρνει τις υπηρεσίες πιο κοντά στον πολίτη και διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει πίσω. Για πρώτη φορά, δημιουργείται ένα εκτεταμένο δίκτυο δομών που παρέχει ολοκληρωμένες, δωρεάν υπηρεσίες σε άτομα με αυτισμό και άνοια, αλλά και ουσιαστική στήριξη στις οικογένειές τους. Η ψυχική υγεία είναι δημόσιο αγαθό και η Πολιτεία οφείλει να την προστατεύει και να την ενισχύει με πράξεις» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι 21 Μονάδες για άτομα με Αυτισμό και Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

  • Σερρών (Κεντρική Μακεδονία)
  • Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)
  • Ξάνθης (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)
  • Κοζάνης (Δυτική Μακεδονία)
  • Γρεβενών (Δυτική Μακεδονία)
  • Άρτας (Ήπειρος)
  • Λάρισας (Θεσσαλία)
  • Τρικάλων (Θεσσαλία)
  • Φθιώτιδας (Στερεά Ελλάδα)
  • Εύβοιας (Στερεά Ελλάδα)
  • Ηλείας (Δυτική Ελλάδα)
  • Αχαΐας (Δυτική Ελλάδα)
  • Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αττική)
  • Βορείου Τομέα Αθηνών (Αττική)
  • Ανατολικής Αττικής (Αττική)
  • Δυτικής Αττικής (Αττική)
  • Κέρκυρας (Ιόνια Νησιά)
  • Αργολίδας (Πελοπόννησος)
  • Χίου (Βόρειο Αιγαίο)
  • Σύρου (Νότιο Αιγαίο)
  • Ρεθύμνου (Κρήτη).

Οι 19 Μονάδες για άτομα με Άνοια/Alzheimer και συναφείς διαταραχές θα αναπτυχθούν στις εξής Περιφερειακές Ενότητες:

  • Πέλλας (Κεντρική Μακεδονία)
  • Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)
  • Καβάλας (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη)
  • Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία)
  • Πρέβεζας (Ήπειρος)
  • Μαγνησίας (Θεσσαλία)
  • Ευρυτανίας (Στερεά Ελλάδα)
  • Φωκίδας (Στερεά Ελλάδα)
  • Αιτωλοακαρνανίας (Δυτική Ελλάδα)
  • Δυτικού Τομέα Αθηνών (Αττική)
  • Δυτικής Αττικής (Αττική)
  • Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Αττική)
  • Ανατολικής Αττικής (Αττική)
  • Λευκάδας (Ιόνια Νησιά)
  • Αρκαδίας (Πελοπόννησος)
  • Κορινθίας (Πελοπόννησος)
  • Λέσβου (Βόρειο Αιγαίο)
  • Κω (Νότιο Αιγαίο)
  • Λασιθίου (Κρήτη).

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πώς συνελήφθη ο κορυφαίος αρχηγός ισχυρού καρτέλ, «El Jardinero», διάδοχος του «El Mencho»

12:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Ευχάριστα νέα για Μάνταλο | Στη διάθεση του Νίκολιτς ενόψει αθηναϊκού ντέρμπι

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Μετά το Ορμούζ, τα Στενά της Μαλάκα: Ανησυχία για τη νέα «αχίλλειο πτέρνα» της διεθνούς ναυσιπλοϊας

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζιο» ρήγμα για το επιτελικό κράτος - Οι «5» της ΝΔ που αμφισβητούν ανοιχτά το μοντέλο Μαξίμου

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: 89χρονος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, διένυσε 4 χιλιόμετρα με ταξί και πυροβολούσε ανενόχλητος με καραμπίνα στο Εφετείο - 5 τραυματίες

12:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ - Φωτογραφίες: Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο - Ντοκουμέντο κι από την καραμπίνα με την οποία πυροβολούσε

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ», είπε ο 89χρονος αφού άφησε την καραμπίνα που πυροβόλησε 4 στα δικαστήρια

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στο Εφετείο: «Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

12:07ANNOUNCEMENTS

Έρευνα Ιδρύματος Vodafone: 3 στους 4 εφήβους στην Ελλάδα δυσκολεύονται να διαχειριστούν τον χρόνο τους online

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Είναι δυνατόν να ανάβουν οι μηχανές στις κλούβες όταν κάνουμε δηλώσεις;»

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη ο αδελφός του «Salt Bae» για «διαμεσολάβηση σε πορνεία ανηλίκου»

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστρια ναρκωτικών, λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της - «Δεν έχουμε στα χέρια μας το επίσημο πόρισμα»

11:56ΚΟΣΜΟΣ

BP: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν εκτόξευσε τις τιμές του πετρελαίου

11:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας» - Η επίσημη ενημέρωση για Σλούκα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής ΕΦΚΑ: «Πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι - Έχασε πολύ αίμα»

11:44ANNOUNCEMENTS

«Δίχως Ηλικία»: Τα Public επενδύουν στην ηλικιακή συμπερίληψη

11:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Τα πέντε διδάγματα που πρέπει να πάρει η Ευρώπη από την Ελλάδα

11:30ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Σκληρό πόκερ ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ - Οι όροι των δύο πλευρών

11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Εφετείο: Πυροβολισμοί με τραυματίες από τον 89χρονο ένοπλο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Συνολικά τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης

11:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα έργα ανάπλασης στη Βασιλίσσης Όλγας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τρόμος στο Εφετείο: Πυροβολισμοί με τραυματίες από τον 89χρονο ένοπλο που άνοιξε πυρ με καραμπίνα και στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού - Συνολικά τέσσερις τραυματίες - Ασύλληπτος ο δράστης

12:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο - «Για να δείτε ποιος είμαι εγώ», είπε ο 89χρονος αφού άφησε την καραμπίνα που πυροβόλησε 4 στα δικαστήρια

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο θα διαρκέσει η ψυχρή εισβολή - Η ημερομηνία που επιστρέφει η άνοιξη

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ρωσικός χιονιάς φτάνει στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά η μεταβολή από άνοιξη σε... χειμώνα

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής ΕΦΚΑ: «Πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι - Έχασε πολύ αίμα»

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Επιστήμονας της NASA πριν χάσει τη ζωή της - «Μου έριξαν κάτι στο ποτό...»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΚΑ - Φωτογραφίες: Αυτός είναι ο 89χρονος που έσπειρε τον τρόμο

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Έξαλλη η Ζωή κι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος: «Είναι δυνατόν να ανάβουν οι μηχανές στις κλούβες όταν κάνουμε δηλώσεις;»

18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: «Θα κοιμηθούμε με άνοιξη, θα ξυπνήσουμε με χειμώνα» - Η πρόγνωση Καλλιάνου

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Ρόδο: Άνδρας προσπάθησε να ρίξει στο γκρεμό την εν διαστάσει σύζυγό του και το παιδί τους

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της άνανδρης επίθεσης, που ξυλοκόπησε την 22χρονη οδηγό και της έσπασε το πόδι

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Συμβαίνει τώρα: Άγνωστος πυροβόλησε με καραμπίνα στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

19:12LIFESTYLE

Μπλε ώρες: «Κλείδωσε» το δυνατό καστ της νέας σειράς του ΣΚΑΪ

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η Μυρτώ δεν ήταν χρήστρια ναρκωτικών, λέει ο δικηγόρος της οικογένειάς της - «Δεν έχουμε στα χέρια μας το επίσημο πόρισμα»

12:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επίθεση στο Εφετείο: «Ακούσαμε τρεις πυροβολισμούς, όλα έγιναν πολύ γρήγορα»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Περιφέρεια Αττικής: Τα Προσφυγικά στην Αλεξάνδρας δεν κατεδαφίζονται

10:47LIFESTYLE

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ – Αποχώρησε ο Βασίλης Παπαδρόσος

12:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας: 89χρονος άνοιξε πυρ στον ΕΦΚΑ, διένυσε 4 χιλιόμετρα με ταξί και πυροβολούσε ανενόχλητος με καραμπίνα στο Εφετείο - 5 τραυματίες

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιατρός του ΕΣΥ από τα Τζουμέρκα που ψέλνει heavy metal σε μοναστήρια και ασθενείς

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Στις ΗΠΑ ο Βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα: Το λαμπερό garden party, η συνάντηση με το ζεύγος Τραμπ και η ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ