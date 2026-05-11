Συρρίκνωση όζων θυρεοειδούς με μικροκύματα - Για πρώτη φορά στο ΕΣΥ η ελάχιστα επεμβατική μέθοδος

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού, κάνει το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά», εφαρμόζοντας την καινοτόμο μέθοδο θερμικής κατάλυσης (ablation) καλοήθους θυρεοειδικού όζου με χρήση μικροκυμάτων (Microwave Ablation - MWA), για πρώτη φορά στο ΕΣΥ.

Η πρώτη επέμβαση πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες σε άνδρα 41 ετών, ελεύθερου ατομικού ιστορικού, με μονήρη θυρεοειδικό όζο διαμέτρου 3 εκατοστών, με καλοήθη υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά και δύο αρνητικές παρακεντήσεις.

Ο ασθενής υποβλήθηκε, υπό γενική αναισθησία και υπερηχογραφική καθοδήγηση, σε θερμική κατάλυση του όζου με μικροκύματα. Την επόμενη ημέρα έλαβε εξιτήριο χωρίς να χρειαστεί παυσίπονη αγωγή ή ορμονική υποκατάσταση, χωρίς ουλή και έχοντας διατηρήσει πλήρως τον θυρεοειδή αδένα του.

Την επέμβαση πραγματοποίησε ο Διευθυντής της ΩΡΛ Κλινικής του νοσοκομείου, Παύλος Σταμπούλογλου με την ομάδα του, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

«Η πρώτη εφαρμογή θερμικής κατάλυσης θυρεοειδικών όζων με μικροκύματα σε δημόσιο νοσοκομείο της χώρας αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού και καινοτομίας για το Νοσοκομείο Μεταξά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας», δήλωσε ο Διοικητής του νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος. Πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο επενδύει σταθερά σε σύγχρονες, ελάχιστα επεμβατικές θεραπείες που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών και προσφέρουν υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα. «Στο Νοσοκομείο Μεταξά συνεχίζουμε να πρωτοπορούμε, εισάγοντας τεχνολογίες αιχμής και νέες θεραπευτικές δυνατότητες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν διαθέσιμες μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού ή του εγχώριου ιδιωτικού τομέα. Η καινοτομία, η επιστημονική εξέλιξη και ο σεβασμός στον ασθενή αποτελούν σταθερές προτεραιότητές μας», κατέληξε ο κ. Ευσταθόπουλος.

Η μέθοδος

Η ηλεκτροκαυτηρίαση θυρεοειδικών όζων αποτελεί μία καινοτόμο, ελάχιστα επεμβατική θεραπευτική μέθοδο, η οποία επιτρέπει τη συρρίκνωση καλοήθων όζων του θυρεοειδούς χωρίς την ανάγκη ολικής θυρεοειδεκτομής.

Η τεχνική εφαρμόζεται υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση, με χρήση ραδιοσυχνοτήτων (Radiofrequency Ablation - RFA) ή μικροκυμάτων (Microwave Ablation - MWA). Μέσω ειδικής βελόνας, διοχετεύεται θερμική ενέργεια στον όζο, προκαλώντας στοχευμένη καταστροφή του παθολογικού ιστού, ενώ ο υπόλοιπος θυρεοειδής αδένας διατηρείται.

Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγεται σε πολλές περιπτώσεις η αφαίρεση ολόκληρου του θυρεοειδούς, μειώνεται η ανάγκη μακροχρόνιας ορμονικής υποκατάστασης και ελαχιστοποιούνται οι πιθανές επιπλοκές. Επίσης, δεν υπάρχει χειρουργική ουλή ή εμφανές σημάδι και, τέλος, εξασφαλίζεται ταχύτατη αποκατάσταση και άμεση επιστροφή του ασθενούς στην καθημερινότητά του.

