Ανακάλυψη επιστημόνων: Αυτή η τροφή μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση

Νέα επιστημονική έρευνα δείχνει ότι μια φυσική ένωση που περιέχεται στο ώριμο σκόρδο ενδέχεται να συμβάλλει στη μείωση της μυϊκής αδυναμίας που σχετίζεται με τη γήρανση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Metabolism, επικεντρώνεται στην ουσία S1PC, η οποία βρίσκεται στο ώριμο σκόρδο και φαίνεται να ενισχύει τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης.

Ενισχύει την επικοινωνία μυών και εγκεφάλου

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η S1PC ενεργοποιεί βιολογικούς μηχανισμούς που ενισχύουν την επικοινωνία μεταξύ λιπώδους ιστού, μυών και εγκεφάλου. Η διαδικασία αυτή συνδέεται με την αυξημένη παραγωγή του NAD+, ενός μορίου που παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων, την παραγωγή ενέργειας και την επιδιόρθωση του DNA.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέσω αυτών των λειτουργιών μπορεί να υποστηρίζεται καλύτερα η μυϊκή λειτουργία κατά τη γήρανση.

Θετικά αποτελέσματα σε πειραματικές δοκιμές

Ο ερευνητής Kiyoshi Yoshioka δήλωσε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νέας γενιάς διατροφικών συμπληρωμάτων για ηλικιωμένους ανθρώπους.

Σε πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, τα ζώα που έλαβαν S1PC παρουσίασαν αυξημένη μυϊκή δύναμη και λιγότερα σημάδια μυϊκής αδυναμίας σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες.

Αισιοδοξία αλλά και επιφυλάξεις

Παρότι το ώριμο σκόρδο καταναλώνεται εδώ και πολλά χρόνια με ασφάλεια, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτούνται περισσότερες κλινικές μελέτες ώστε να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης ουσίας και στον άνθρωπο.

Η έρευνα πάντως θεωρείται ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, καθώς η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την τρίτη ηλικία.