«Influencers υγείας» συνιστούν σκόρδο στην μύτη για το μπούκωμα – Τραβάνε τα μαλλιά τους οι γιατροί

Σκόρδο στην μύτη για τη ρινική συμφόρηση: Κίνδυνοι, μύθοι και ασφαλέστερες εναλλακτικές.

Η τοποθέτηση σκελίδων σκόρδου στα ρουθούνια σας μπορεί να φαίνεται πειστική στο… TikTok, ειδικά όταν η βλέννα αρχίζει να τρέχει μετά και να καθαρίζει η μύτη.

Αλλά οι γιατροί προειδοποιούν ότι αυτό δεν είναι «καθαρισμός» των ιγμορείων: είναι ερεθισμός!

Καθαρίζει το σκόρδο στην μύτη τη ρινική συμφόρηση;

Όχι! Δεν υπάρχουν κλινικά στοιχεία ότι η τοποθέτηση ωμού σκόρδου στην μύτη ανακουφίζει από τη συμφόρηση, ανοίγει τα ιγμόρεια ή «θεραπεύει» ένα κρυολόγημα.

Η βλέννα που εμφανίζεται μετά την αφαίρεση του σκόρδου είναι παραπλανητική. Το σκόρδο μπορεί να φράξει το ρουθούνι ενώ βρίσκεται μέσα, και στη συνέχεια να ερεθίσει το ρινικό τοίχωμα. Όταν αφαιρεθεί η σκελίδα, η παγιδευμένη βλέννα και η έκκριση που σχετίζεται με τον ερεθισμό μπορεί να βγουν γρήγορα, κάνοντας να φαίνεται ότι η θεραπεία λειτούργησε.

Στην πραγματικότητα, το υποκείμενο πρήξιμο ή η λοίμωξη δεν έχουν αντιμετωπιστεί!

Γιατί μπορεί το σκόρδο να ερεθίσει την μύτη;

Το ωμό σκόρδο περιέχει ενώσεις με θείο, οι οποίες είναι σκληρές για τους ευαίσθητους ιστούς. Το εσωτερικό της μύτης είναι επενδυμένο με λεπτή βλεννογόνο μεμβράνη, όχι δέρμα σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει άμεσο χημικό ερεθισμό.

Η τοποθέτηση σκόρδου εκεί μπορεί να προκαλέσει:

  • Κάψιμο ή τσούξιμο
  • Περισσότερη φλεγμονή
  • Αυξημένη παραγωγή βλέννας
  • Ρινορραγίες
  • Ερεθισμό των ιστών ή μικρό τραυματισμό
  • Κόλλημα κομματιού σκόρδου
  • Υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης

Γι' αυτό οι γιατροί συμβουλεύουν να ΜΗΝ τοποθετείτε σκόρδο, έλαια ή άλλα τρόφιμα μέσα στην μύτη σας.

σκορδο μυτη

Πηγή: tiktok.com

Μπορεί το σκόρδο να επιδεινώσει τη συμφόρηση;

Ναι. Η συμφόρηση συμβαίνει όταν οι ρινικοί ιστοί πρήζονται και φλεγμαίνουν. Ο ερεθισμός αυτών των ιστών μπορεί να επιδεινώσει το πρήξιμο, όχι να το βελτιώσει.

Εάν η συμφόρησή σας προκαλείται από κρυολόγημα, αλλεργίες ή φλεγμονή των ιγμορείων, το σκόρδο δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία. Μπορεί μόνο να προσθέσει έναν ακόμη ερεθιστικό παράγοντα σε μια ήδη φλεγμονώδη ρινική επένδυση.

Τι βοηθάει πραγματικά με τη ρινική συμφόρηση;

Οι ασφαλέστερες επιλογές εξαρτώνται από την αιτία, αλλά τα συνηθισμένα τεκμηριωμένα βήματα περιλαμβάνουν:

  • Ρινικό σπρέι ή διάλυμα έκπλυσης με αλατούχο διάλυμα
  • Πόση επαρκών υγρών
  • Χρήση υγραντήρα ή ατμοποιητή ψυχρής ομίχλης
  • Εισπνοή ζεστών ατμών από ντους
  • Ζεστές κομπρέσες πάνω από την μύτη και το μέτωπο
  • Θεραπεία αλλεργίας (εάν οι αλλεργίες είναι η αιτία)
  • Βραχυπρόθεσμα ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι, όταν είναι απαραίτητο

Τα αποσυμφορητικά σπρέι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για πολλές συνεχόμενες ημέρες, επειδή η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει υποτροπή της συμφόρησης.

Πότε πρέπει να δείτε γιατρό

Οι περισσότερες περιπτώσεις συμφόρησης από ένα κοινό κρυολόγημα βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου και την υποστηρικτική φροντίδα. Η ιατρική συμβουλή είναι σημαντική εάν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, διαρκούν περισσότερο από 10 ημέρες, βελτιώνονται και στη συνέχεια επιδεινώνονται ξαφνικά ή συνοδεύονται από υψηλό πυρετό, πόνο στο πρόσωπο, παχύρρευστη αποχρωματισμένη έκκριση, δύσπνοια ή επαναλαμβανόμενες ρινορραγίες.

Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε επείγουσα βοήθεια εάν κάτι κολλήσει στην μύτη σας ή εάν το σκόρδο προκαλεί σημαντικό κάψιμο, αιμορραγία ή πρήξιμο.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η κατανάλωση σκόρδου να βοηθήσει με το κρυολόγημα;

Το σκόρδο περιέχει ενώσεις που έχουν μελετηθεί για πιθανές ανοσολογικές επιδράσεις, αλλά η κατανάλωση σκόρδου δεν αποτελεί αποδεδειγμένη θεραπεία για τη συμφόρηση ή τα κρυολογήματα.

Είναι το σκόρδο ασφαλέστερο αν τυλιχθεί σε χαρτομάντιλο πριν το βάλω στην μύτη μου;

Όχι. Εξακολουθεί να εισάγει ένα ξένο αντικείμενο και μπορεί να ερεθίσει ή να σφηνώσει.

Συμπέρασμα

Το σκόρδο στην μύτη είναι μια ακόμα viral τάση υγείας στο TikTok, που φαίνεται εντυπωσιακή, αλλά είναι επικίνδυνη. Η αποστράγγιση της βλέννας που βλέπουν όσοι το δοκιμάζουν είναι πιθανότατα μια αντίδραση στην απόφραξη και τον ερεθισμό παρά στην πραγματική ανακούφιση των ιγμορείων.

Πηγές:
healthline.com
clevelandclinic.org
cdc.gov
mayoclinic.org

