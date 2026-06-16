Είναι κακό να τρίβετε τα μάτια σας; Τι απαντούν οφθαλμίατροι

Αίσθημα φαγούρας στα μάτια: Γιατί το τρίψιμο μπορεί να χειροτερέψει τα πράγματα.

Newsbomb

Είναι κακό να τρίβετε τα μάτια σας; Τι απαντούν οφθαλμίατροι
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
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Το περιστασιακό τρίψιμο των ματιών είναι απίθανο να προκαλέσει σοβαρή βλάβη, αλλά το συχνό ή δυνατό τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει την επιφάνεια του οφθαλμού, να μεταδώσει λοίμωξη και, σε ορισμένα άτομα, να συμβάλει σε βλάβη του κερατοειδούς. Οι οφθαλμίατροι συμβουλεύουν τη θεραπεία της αιτίας πίσω από τον κνησμό αντί να βασίζεστε στο τρίψιμο για ανακούφιση.

Η επιθυμία συνήθως ξεκινά με δυσφορία: κνησμός, ξηρότητα, κόπωση των ματιών, αλλεργίες ή την αίσθηση ότι κάτι έχει κολλήσει στο μάτι. Το τρίψιμο μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε καλά για λίγο, αλλά μπορεί να επιδεινώσει τη φλεγμονή και να δημιουργήσει έναν κύκλο μεγαλύτερου ερεθισμού.

Γιατί τρίβουμε τα μάτια μας;

Η πιο συνηθισμένη αιτία είναι ο κνησμός, συχνά από αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Αυτό συμβαίνει όταν αλλεργιογόνα όπως η γύρη, η σκόνη ή το τρίχωμα των κατοικίδιων ζώων προκαλούν φλεγμονή στον επιπεφυκότα, τη διαφανή μεμβράνη που καλύπτει το λευκό του ματιού και το εσωτερικό βλέφαρο. Η αλλεργική επιπεφυκίτιδα μπορεί να προκαλέσει έντονο κνησμό, δακρύρροια, ερυθρότητα και πρήξιμο.

Η ξηροφθαλμία είναι μια άλλη συχνή αιτία. Όταν η δακρυϊκή μεμβράνη είναι ασταθής, τα μάτια μπορεί να τσούζουν, να νιώθετε ότι καίνε ή ότι έχει μπει κόκκος άμμου μέσα ή να έχετε δακρύρροια ως απόκριση σε ερεθισμό. Η χρήση οθόνης, ο ξηρός αέρας, οι φακοί επαφής και ορισμένα φάρμακα μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Ο ερεθισμός των βλεφάρων μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Παθήσεις όπως η βλεφαρίτιδα μπορεί να προκαλέσουν κνησμό, ξεφλούδισμα ή φλεγμονή, δημιουργώντας την ίδια παρόρμηση για τρίψιμο των ματιών.

Τι μπορεί να συμβεί αν τρίβετε τα μάτια σας πάρα πολύ

Το κύριο πρόβλημα είναι η πίεση και η τριβή. Το τρίψιμο μπορεί να ωθήσει αλλεργιογόνα, βακτήρια ή υπολείμματα βαθύτερα στην επιφάνεια του οφθαλμού και μπορεί να γρατσουνίσει τον κερατοειδή, το διαφανές μπροστινό στρώμα του ματιού. Η τριβή του κερατοειδούς μπορεί να είναι επώδυνη και μπορεί να προκαλέσει δακρύρροια, ευαισθησία στο φως, θολή όραση και την αίσθηση ότι κάτι έχει κολλήσει στο μάτι.

Το τρίψιμο μπορεί επίσης να μεταδώσει ιογενή ή βακτηριακή επιπεφυκίτιδα, ειδικά εάν τα χέρια δεν είναι καθαρά. Η επιπεφυκίτιδα μπορεί να είναι μεταδοτική και η επαφή χέρι με μάτι είναι ένας τρόπος με τον οποίο τα μικρόβια μετακινούνται από επιφάνειες ή από άλλο άτομο στο μάτι.

Η πιο σοβαρή ανησυχία με τη χρόνια, έντονη τριβή είναι ο κερατόκωνος. Πρόκειται για μια πάθηση κατά την οποία ο κερατοειδής γίνεται λεπτότερος και διογκώνεται σε κωνικό σχήμα, παραμορφώνοντας την όραση. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τα άτομα με κερατόκωνο να μην τρίβουν τα μάτια τους, επειδή αυτό μπορεί να βλάψει τον ήδη λεπτό κερατοειδή ιστό.

ματι οφθαλμος

Ανατομία του ανθρώπινου ματιού. (Cornea = κερατοειδής)

Bigstock®

Τι να κάνετε αντί να τρίβετε τα μάτια σας

Η σωστή λύση εξαρτάται από την αιτία, αλλά το πρώτο βήμα είναι να αποφεύγετε να αγγίζετε τα μάτια σας με άπλυτα χέρια. Για ήπιο ερεθισμό, οι ασφαλέστερες επιλογές περιλαμβάνουν:

  • Τεχνητά δάκρυα για λίπανση του ματιού και έκπλυση αλλεργιογόνων
  • Μια δροσερή κομπρέσα για κνησμό ή πρήξιμο λόγω αλλεργιών
  • Τακτικά διαλείμματα από τη χρήση οθόνης και συχνότερο ανοιγοκλείσιμο των ματιών
  • Γυαλιά ηλίου σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια ημερών με υψηλή γύρη ή αέρα
  • Αποφυγή καπνού από τσιγάρα, ξηρού αέρα και άμεσης ροής αέρα από ανεμιστήρες ή κλιματιστικά

Εάν το πρόβλημα είναι οι αλλεργίες, οι οφθαλμικές σταγόνες για αλλεργίες μπορεί να βοηθήσουν. Οι σταγόνες που διατίθενται στο εμπόριο μόνο για να «εξαφανίσουν το κοκκίνισμα στα μάτια» πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, επειδή μπορεί να μην αντιμετωπίζουν την αιτία και μερικές φορές μπορούν να επιδεινώσουν την ερυθρότητα όταν χρησιμοποιούνται υπερβολικά.

Πότε πρέπει να… δείτε οφθαλμίατρο;

Επισκεφθείτε έναν οφθαλμίατρο εάν η επιθυμία για τρίψιμο συνεχίζει να επιστρέφει, ειδικά εάν τα συμπτώματα δεν βελτιωθούν με τεχνητά δάκρυα, δροσερές κομπρέσες ή θεραπεία για αλλεργίες. Θα πρέπει επίσης να αναζητήσετε επειγόντως φροντίδα για:

  • πόνο στα μάτια
  • ευαισθησία στο φως
  • θολή όραση
  • τραυματισμό
  • ερυθρότητα που σχετίζεται με φακούς επαφής
  • παχύρρευστη έκκριση
  • αίσθηση ότι κάτι έχει κολλήσει στο μάτι

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη, τριβή του κερατοειδούς ή άλλο πρόβλημα που χρήζει επαγγελματικής εξέτασης.

τριψιμο ματια

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το τρίψιμο των ματιών να προκαλέσει ρυτίδες γύρω από τα μάτια;

Το επαναλαμβανόμενο τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα γύρω από τα μάτια και να συμβάλει σε πρήξιμο ή σπασμένα μικρά αιμοφόρα αγγεία, αλλά η μεγαλύτερη ιατρική ανησυχία είναι η βλάβη στην επιφάνεια του ματιού, όχι οι ρυτίδες.

Είναι κακό να τρίβω τα μάτια μου όταν ξυπνάω;

Το απαλό άγγιγμα συνήθως δεν είναι επικίνδυνο, αλλά το δυνατό τρίψιμο μπορεί να ερεθίσει τα ξηρά μάτια. Εάν τα μάτια σας αισθάνονται κολλημένα, με άμμο ή κρούστα το πρωί, χρησιμοποιήστε καθαρό νερό, τεχνητά δάκρυα ή μια ζεστή κομπρέσα.

Συμπέρασμα

Το τρίψιμο των ματιών μπορεί να σας δώσει μια αίσθηση ικανοποίησης προσωρινά, αλλά συχνά αντιμετωπίζει το σύμπτωμα ενώ επιδεινώνει την αιτία. Ο κνησμός, η ξηρότητα, οι αλλεργίες και ο ερεθισμός των βλεφάρων συνήθως αντιμετωπίζονται καλύτερα με λίπανση, δροσερές κομπρέσες, θεραπεία για την αλλεργία και καλύτερη υγιεινή των ματιών.

Εάν το τρίψιμο γίνει συχνό ή τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, θολή όραση ή ευαισθησία στο φως, ένας οφθαλμίατρος θα πρέπει να αξιολογήσει το πρόβλημα.

Πηγές:
theconversation.com
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
aao.org (1)
aao.org (2)

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