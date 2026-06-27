Ρούχα εγκεκριμένα από δερματολόγους για προστασία του δέρματος από τις ακτίνες UV

Τι να φοράτε για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο.

Newsbomb

Ρούχα εγκεκριμένα από δερματολόγους για προστασία του δέρματος από τις ακτίνες UV
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
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Η καλύτερη αντηλιακή ενδυμασία καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερο δέρμα με πυκνό ύφασμα, σκούρα ή φωτεινά χρώματα, ένα καπέλο με πλατύ γείσο, γυαλιά ηλίου με φίλτρα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου και παπούτσια που καλύπτουν τα πέλματα. Οι δερματολόγοι συνιστούν επίσης αντηλιακό σε οποιοδήποτε μέρος δέρματος, που δεν καλύπτουν τα ρούχα.

Τα ρούχα έχουν σημασία επειδή παρέχουν σταθερή προστασία χωρίς να χρειάζεται εκ νέου εφαρμογή, όπως με το αντηλιακό. Αλλά δεν μπλοκάρουν όλα τα ρούχα την υπεριώδη ακτινοβολία εξίσου, επομένως το ύφασμα, το χρώμα και η εφαρμογή κάνουν τη διαφορά.

Επιλέξτε ρούχα που καλύπτουν περισσότερο δέρμα

Τα μακριά μανίκια, παντελόνια και φούστες προσφέρουν καλύτερη προστασία από τα κοντά, ανοιχτά ρούχα. Τα ελαφριά υφάσματα μπορούν να είναι άνετα στη ζέστη εάν είναι από υλικό «που αναπνέει», αλλά με σφιχτή ύφανση.

Όταν επιλέγετε ρούχα για την παραλία ή για υπαίθριες δραστηριότητες, αποφύγετε τα χαλαρά ανοιχτά υφάσματα, τα υφάσματα που μοιάζουν με πλέγμα ή τα υλικά σε στυλ δαντέλας που αφήνουν το ηλιακό φως να περάσει. Μια γρήγορη δοκιμή βοηθάει: κρατήστε το ύφασμα σε δυνατό φως. Εάν μπορείτε εύκολα να δείτε μέσα από αυτό, οι ακτίνες UV πιθανότατα μπορούν να φτάσουν στο δέρμα σας πιο εύκολα.

Αναζητήστε την ένδειξη UPF όταν είναι δυνατόν

UPF σημαίνει παράγοντας προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (ultraviolet protection factor). Σας λέει πόση ακτινοβολία UVA και UVB μπορεί να περάσει από το ύφασμα. Τα ρούχα με σήμανση UPF είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις ημέρες στην παραλία, τη βαρκάδα, την πεζοπορία, την εργασία σε εξωτερικούς χώρους και τα παιδικά ρούχα.

Ένα ύφασμα με UPF 50 μπλοκάρει περίπου το 98% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Τα ρούχα με UPF από 30 έως 49 θεωρούνται γενικά πολύ καλής προστασίας, ενώ ο UPF 50+ είναι εξαιρετικός.

Τα σκούρα, πυκνής ύφανσης και στεγνά ρούχα προστατεύουν καλύτερα

Το χρώμα και η δομή του υφάσματος έχουν σημασία. Τα σκούρα ή φωτεινά χρώματα συνήθως προστατεύουν καλύτερα από τα ανοιχτά χρώματα, επειδή απορροφούν περισσότερη υπεριώδη ακτινοβολία. Τα πυκνά υφάσματα όπως το τζιν, το καμβά και πολλά συνθετικά αθλητικά υφάσματα συνήθως προστατεύουν καλύτερα από τα λεπτά, διαφανή ή χαλαρά υφασμένα υφάσματα.

Τα βρεγμένα ρούχα προστατεύουν λιγότερο από τα στεγνά ρούχα. Αυτό είναι σημαντικό στην παραλία ή την πισίνα, όπου ένα βρεγμένο λευκό μπλουζάκι μπορεί να προσφέρει πολύ λιγότερη προστασία από ό,τι υποθέτουν οι περισσότεροι.

Μην ξεχνάτε καπέλα, γυαλιά ηλίου και πόδια

Ένα καπέλο με πλατύ γείσο προστατεύει περισσότερο από ένα καπέλο του μπέιζμπολ, επειδή σκιάζει το πρόσωπο, τα αυτιά, το τριχωτό της κεφαλής, τον λαιμό και μέρη των ώμων. Αποφύγετε τα χαλαρή ύφανσης ψάθινα καπέλα με ορατές τρύπες.

Τα γυαλιά ηλίου πρέπει να αναγράφουν UV400 ή 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι σκούροι φακοί από μόνοι τους δεν επαρκούν: το σκούρο χρώμα των φακών δεν αποδεικνύει προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Οι μεγάλοι ή οι περιμετρικοί σκελετοί παρέχουν μεγαλύτερη κάλυψη γύρω από τα μάτια.

Επίσης, φορέστε παπούτσια ή σανδάλια που καλύπτουν περισσότερο δέρμα στα πέλματα. Εάν φοράτε σαγιονάρες ή περπατάτε ξυπόλυτοι, εφαρμόστε αντηλιακό στο επάνω μέρος του πέλματος και των δακτύλων των ποδιών.

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Το αντηλιακό εξακολουθεί να έχει σημασία

Τα ρούχα μειώνουν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά δεν αντικαθιστούν το αντηλιακό παντού. Εφαρμόστε ευρέος φάσματος, ανθεκτικό στο νερό αντηλιακό με SPF 30 και πάνω στο εκτεθειμένο δέρμα, συμπεριλαμβανομένου του προσώπου, των αυτιών, του λαιμού, των χεριών και των ποδιών.

Η βέλτιστη προστασία επιτυγχάνεται με στρώσεις: σκιά, ρούχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου και αντηλιακό μαζί.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι ένα κανονικό μπλουζάκι αρκετή προστασία από τον ήλιο;

Όχι πάντα. Ένα στεγνό, σκούρο, σφιχτή ύφανσης πουκάμισο μπορεί να βοηθήσει, αλλά ένα λεπτό λευκό ή βρεγμένο μπλουζάκι παρέχει πολύ λιγότερη προστασία από την αναμενόμενη.

Είναι τα ακριβά γυαλιά ηλίου πιο προστατευτικά;

Όχι απαραίτητα. Η ετικέτα έχει μεγαλύτερη σημασία από την τιμή. Αναζητήστε προστασία UV400 ή 100% προστασία UV.

Χρειάζονται και οι πιο σκούροι τόνοι δέρματος ρούχα με UPF;

Ναι. Η περισσότερη μελανίνη παρέχει κάποια φυσική προστασία, αλλά μπορεί να προκληθεί βλάβη από την υπεριώδη ακτινοβολία, ηλιακό έγκαυμα, σκούρες κηλίδες και καρκίνος του δέρματος.

Συμπέρασμα

Για να προστατεύσετε το δέρμα σας από τον ήλιο, φορέστε μακριά, ελαφριά ρούχα με πυκνή ύφανση και ετικέτα UPF και προσθέστε καπέλο με φαρδύ γείσο, γυαλιά ηλίου, παπούτσια και αντηλιακό στο εκτεθειμένο δέρμα.

Η ασφάλεια από την ηλιακή ακτινοβολία δεν έχει να κάνει μόνο με την έντονη κάλυψη, αλλά με την επιλογή σωστών υφασμάτων και αξεσουάρ, που μειώνουν την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, διατηρώντας παράλληλα την άνεσή σας.

Πηγές:
aad.org
cdc.gov
fda.gov
skincancer.org

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