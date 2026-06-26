Ειδική ομάδα νοσηλευτών αγγειακής πρόσβασης στο ΠΑΓΝΗ - Μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς

Snapshot Το ΠΑΓΝΗ δημιούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα Ομάδα Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης για την τοποθέτηση ενδοφλέβιων γραμμών με υπερηχογραφική καθοδήγηση, που μέχρι τώρα γινόταν αποκλειστικά από γιατρούς.

Η Ομάδα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου αναμονής και των επιπλοκών όπως λοιμώξεις και θρομβώσεις, βελτιώνοντας την ασφάλεια και τη νοσηλεία των ασθενών.

Η διεπιστημονική συνεργασία και το νέο αυτό μοντέλο λειτουργίας στο ΠΑΓΝΗ μπορεί να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλα νοσοκομεία της χώρας. Snapshot powered by AI

Μια κατάλληλα εκπαιδευμένη Ομάδα Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης (Vascular Access Team) για τη χρήση περιφερικών φλεβικών καθετήρων (Μidline και Long Peripheral) με καθοδήγηση υπερήχων, δημιούργησε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η δημιουργία της Ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη διαχείριση των ενδοφλέβιων θεραπειών, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα σύγχρονων νοσοκομείων του εξωτερικού.

Η διοίκηση του ΠΑΓΝΗ με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας, προχώρησε σε εκπαίδευση νοσηλευτών σχετικά με τη διαχείριση και τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών με υπερηχογραφική καθοδήγηση, πράξη η οποία μέχρι πρότινος πραγματοποιούνταν αποκλειστικά από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου.

Η επιλογή και η ορθή τοποθέτηση του κατάλληλου φλεβοκαθετήρα αποτελούν μια από τις συχνότερες επεμβατικές πράξεις στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Ωστόσο στην καθημερινή κλινική πρακτική, η χρήση των φλεβικών καθετήρων συνοδεύεται από σημαντικές προκλήσεις καθώς ο κίνδυνος επιπλοκών, όπως λοιμώξεις και θρομβώσεις, επιβαρύνει τόσο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσο και την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Η Ομάδα Νοσηλευτών Αγγειακής Πρόσβασης αναμένεται να συμβάλει στην ασφαλή φλεβική πρόσβαση ενώ ο χρόνος αναμονής για την τοποθέτηση καθετήρων μειώνεται σημαντικά. Παράλληλα, αποτρέπονται επώδυνα επεισόδια λόγω επαναλαμβανόμενων προσπαθειών φλεβοκέντησης και μειώνονται οι επιπλοκές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της νοσηλείας των ασθενών.

Σε επίπεδο λειτουργίας του ΠΑΓΝΗ, η νέα αυτή πρακτική βοηθά ώστε οι ασθενείς να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι νοσηλευτές αποκτούν επιπλέον εξειδικευμένες δεξιότητες και μπορούν να αναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις με ασφάλεια και επάρκεια, ενισχύοντας την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου και των διαθέσιμων πόρων του συστήματος υγείας.

«Η εκπαίδευση των νοσηλευτών στην τοποθέτηση φλεβικών καθετήρων με υπερηχογραφική καθοδήγηση είναι μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών μας. Η μέχρι σήμερα εμπειρία μας, με περισσότερες από 2.500 επιτυχημένες τοποθετήσεις, επιβεβαιώνει πόσο αποτελεσματική μπορεί να αποδειχθεί η διεπιστημονική συνεργασία. Ευελπιστούμε πως αυτό το καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας θα αποτελέσει παράδειγμα και για άλλα νοσοκομεία της χώρας, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων του συστήματος υγείας» δήλωσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Επεμβατικής Ακτινολογίας ΠΑΓΝΗ, Ηλίας Κεχαγιάς.

Εκ μέρους των νοσηλευτών, η Αγγελική Πρινάρη, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ και η Στυλιανή Ανυφαντάκη, Νοσηλεύτρια, PhD, Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ ανέφεραν πως «είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το έργο της Ομάδας Αγγειακής Πρόσβασης, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό και καινοτόμο βήμα για την εξέλιξη της νοσηλευτικής πρακτικής στη χώρα μας». Παράλληλα επεσήμαναν ότι «η ομάδα δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση καθετήρων επί κλίνης, αλλά βασικός της ρόλος είναι η προώθηση της ορθής επιλογής συσκευών αγγειακής προσπέλασης και η εκπαίδευση του προσωπικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μια οργανωμένη και εξειδικευμένη νοσηλευτική παρέμβαση μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή κλινική πρακτική, αναβαθμίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συμβάλλοντας στην ορθολογική αξιοποίηση των πόρων».