Γιατί τα δάχτυλά σας είναι πρησμένα και τι μπορεί να σημαίνει

Τα πρησμένα δάχτυλα συνήθως προκαλούνται από κατακράτηση υγρών, θερμότητα, τραυματισμό, λοίμωξη ή φλεγμονή των αρθρώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρήξιμο είναι προσωρινό, αλλά το επίμονο, επώδυνο, μονόπλευρο ή ξαφνικό πρήξιμο μπορεί να υποδηλώνει ένα σημαντικό πρόβλημα που χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.

Η αιτία συχνά εξαρτάται από το αν το ένα δάχτυλο είναι πρησμένο, αν έχουν προσβληθεί πολλά δάχτυλα ή αν και τα δύο χέρια είναι πρησμένα.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες πρησμένων δακτύλων;

Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προέρχονται από τοπικά προβλήματα στο χέρι ή από αλλαγές υγρών σε ολόκληρο το σώμα. Ο παρακάτω πίνακας ομαδοποιεί τις κύριες αιτίες ανά πρότυπο.

Αιτία Πώς φαίνεται συνήθως Τι μπορεί να συμβαίνει 1 Ζέστη και άσκηση “Φουσκωμένα” δάχτυλα κατά το περπάτημα, το τρέξιμο ή σε ζεστό καιρό Τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται και το υγρό μεταφέρεται στα χέρια 2 Υπερβολικό αλάτι Και τα δύο χέρια είναι πρησμένα, συχνά μετά από αλμυρά γεύματα Το σώμα συγκρατεί επιπλέον νερό για να φέρει σε ισορροπία το νάτριο 3 Πολύωρη καθιστή ή στάση ύπνου Προσωρινό πρήξιμο μετά από ταξίδι ή ξύπνημα Η μειωμένη κίνηση επιβραδύνει την επιστροφή υγρών 4 Τραυματισμός ή υπερβολική χρήση Το ένα δάχτυλο ή χέρι είναι πρησμένο, επώδυνο ή μελανιασμένο Διάστρεμμα, κάταγμα, ερεθισμός τένοντα ή τραύμα μαλακών ιστών 5 Λοίμωξη Κόκκινο, ζεστό, επώδυνο πρήξιμο, μερικές φορές με πύον Βακτηριακή λοίμωξη γύρω από το νύχι, το δέρμα ή το έλυτρο τένοντα 6 Αρθρίτιδα Πρησμένες, δύσκαμπτες ή επώδυνες αρθρώσεις Φλεγμονή των αρθρώσεων από οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα 7 Ουρική αρθρίτιδα Ξαφνικός έντονος πόνος, ερυθρότητα και πρήξιμο Κρύσταλλοι ουρικού οξέος φλεγμαίνουν μια άρθρωση 8 Εγκυμοσύνη ή ορμόνες Πρησμένα χέρια, ειδικά αργότερα στην εγκυμοσύνη ή πριν από την περίοδο Κατακράτηση υγρών από ορμονικές διαταραχές και αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος 9 Παρενέργειες φαρμάκων Σταδιακό πρήξιμο και στα δύο χέρια ή αλλού Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών 10 Νεφρική, καρδιακή και ηπατική νόσος Πρήξιμο στα χέρια και τα πόδια, το πρόσωπο, την κοιλιά ή δύσπνοια Το σώμα δεν εξισορροπεί κανονικά τα υγρά 11 Αλλεργία ή τσίμπημα εντόμου Ξαφνικό πρήξιμο, κνησμός ή εξάνθημα Ανοσολογική αντίδραση. Το σοβαρό πρήξιμο μπορεί να είναι αγγειοοίδημα 12 Προβλήματα λέμφου ή κυκλοφορίας Επίμονο πρήξιμο μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή κακή αποστράγγιση Το υγρό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί σωστά από τους ιστούς

Ποιες ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν πρησμένα δάχτυλα;

Η αρθρίτιδα είναι μια σημαντική αιτία όταν το πρήξιμο επικεντρώνεται στις αρθρώσεις:

Η οστεοαρθρίτιδα συχνά επηρεάζει ηλικιωμένους και μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των οστών και δυσκαμψία

συχνά επηρεάζει ηλικιωμένους και μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των οστών και δυσκαμψία Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει συμμετρικό πρήξιμο, πρωινή δυσκαμψία και πόνο σε αρκετές αρθρώσεις

μπορεί να προκαλέσει συμμετρικό πρήξιμο, πρωινή δυσκαμψία και πόνο σε αρκετές αρθρώσεις Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει δακτυλίτιδα, όπου ένα ολόκληρο δάχτυλο πρήζεται σαν «λουκάνικο»

Άλλες ιατρικές αιτίες:

λύκος

σκληροδερμία

σαρκοείδωση

δρεπανοκυτταρική αναιμία

νεφρική νόσος

καρδιακή ανεπάρκεια

ηπατική νόσος

προβλήματα του θυρεοειδούς

λεμφοίδημα

διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί επίσης να κάνει τα χέρια να αισθάνονται πρησμένα, συχνά με μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή νυχτερινά συμπτώματα.

Μπορούν τα φάρμακα να προκαλέσουν πρήξιμο στα δάχτυλα;

Ναι. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ή πρήξιμο στα χέρια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

ορισμένα φάρμακα για αρτηριακή πίεση

αντιφλεγμονώδη αναλγητικά

στεροειδή

ορμονικές θεραπείες

αντισυλληπτικά χάπια

αντικαταθλιπτικά και

ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε μόνοι σας κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Ρωτήστε έναν γιατρό ή φαρμακοποιό εάν το πρήξιμο ξεκίνησε μετά από ένα νέο φάρμακο ή αλλαγή δόσης.

Πότε πρέπει να ελέγχονται επειγόντως τα πρησμένα δάχτυλα;

Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν το πρήξιμο είναι ξαφνικό, σοβαρό, επώδυνο, επηρεάζει μόνο ένα δάχτυλο μετά από τραυματισμό ή συνοδεύεται από ερυθρότητα, θερμότητα, πυρετό, πύον, μούδιασμα ή απώλεια κίνησης.

Χρειάζεται επίσης επείγουσα φροντίδα εάν το πρήξιμο συνοδεύεται από:

πόνο στο στήθος

δύσπνοια

πρήξιμο στο πρόσωπο ή τη γλώσσα

σοβαρό πονοκέφαλο

αλλαγές στην όραση

ξαφνικό πρήξιμο των χεριών και του προσώπου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Συμπέρασμα

Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προκληθούν από απλούς παράγοντες όπως η θερμότητα, η άσκηση, το αλάτι και οι ορμόνες, αλλά μπορούν επίσης να υποδηλώνουν λοίμωξη, τραυματισμό, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, επιδράσεις φαρμάκων ή προβλήματα καρδιάς, νεφρών, ήπατος και κυκλοφορίας αίματος.

Εάν το πρήξιμο είναι επίμονο, επώδυνο, ξαφνικό, μονόπλευρο ή σχετίζεται με πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, προειδοποιητικά σημάδια εγκυμοσύνης ή απώλεια κίνησης, θα πρέπει να αξιολογηθεί ιατρικά.

Πηγές:

webmd.com

nhs.uk (1)

clevelandclinic.org

mayoclinic.org (1)

mayoclinic.org (2)

nhs.uk (2)