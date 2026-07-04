Γιατί τα δάχτυλά σας είναι πρησμένα και τι μπορεί να σημαίνει
Πρησμένα δάχτυλα: Συχνές, σοβαρές και συχνά υποτιμημένες αιτίες.
Τα πρησμένα δάχτυλα συνήθως προκαλούνται από κατακράτηση υγρών, θερμότητα, τραυματισμό, λοίμωξη ή φλεγμονή των αρθρώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρήξιμο είναι προσωρινό, αλλά το επίμονο, επώδυνο, μονόπλευρο ή ξαφνικό πρήξιμο μπορεί να υποδηλώνει ένα σημαντικό πρόβλημα που χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.
Η αιτία συχνά εξαρτάται από το αν το ένα δάχτυλο είναι πρησμένο, αν έχουν προσβληθεί πολλά δάχτυλα ή αν και τα δύο χέρια είναι πρησμένα.
Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες πρησμένων δακτύλων;
Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προέρχονται από τοπικά προβλήματα στο χέρι ή από αλλαγές υγρών σε ολόκληρο το σώμα. Ο παρακάτω πίνακας ομαδοποιεί τις κύριες αιτίες ανά πρότυπο.
|Αιτία
|Πώς φαίνεται συνήθως
|Τι μπορεί να συμβαίνει
|1
|Ζέστη και άσκηση
|“Φουσκωμένα” δάχτυλα κατά το περπάτημα, το τρέξιμο ή σε ζεστό καιρό
|Τα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται και το υγρό μεταφέρεται στα χέρια
|2
|Υπερβολικό αλάτι
|Και τα δύο χέρια είναι πρησμένα, συχνά μετά από αλμυρά γεύματα
|Το σώμα συγκρατεί επιπλέον νερό για να φέρει σε ισορροπία το νάτριο
|3
|Πολύωρη καθιστή ή στάση ύπνου
|Προσωρινό πρήξιμο μετά από ταξίδι ή ξύπνημα
|Η μειωμένη κίνηση επιβραδύνει την επιστροφή υγρών
|4
|Τραυματισμός ή υπερβολική χρήση
|Το ένα δάχτυλο ή χέρι είναι πρησμένο, επώδυνο ή μελανιασμένο
|Διάστρεμμα, κάταγμα, ερεθισμός τένοντα ή τραύμα μαλακών ιστών
|5
|Λοίμωξη
|Κόκκινο, ζεστό, επώδυνο πρήξιμο, μερικές φορές με πύον
|Βακτηριακή λοίμωξη γύρω από το νύχι, το δέρμα ή το έλυτρο τένοντα
|6
|Αρθρίτιδα
|Πρησμένες, δύσκαμπτες ή επώδυνες αρθρώσεις
|Φλεγμονή των αρθρώσεων από οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα
|7
|Ουρική αρθρίτιδα
|Ξαφνικός έντονος πόνος, ερυθρότητα και πρήξιμο
|Κρύσταλλοι ουρικού οξέος φλεγμαίνουν μια άρθρωση
|8
|Εγκυμοσύνη ή ορμόνες
|Πρησμένα χέρια, ειδικά αργότερα στην εγκυμοσύνη ή πριν από την περίοδο
|Κατακράτηση υγρών από ορμονικές διαταραχές και αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος
|9
|Παρενέργειες φαρμάκων
|Σταδιακό πρήξιμο και στα δύο χέρια ή αλλού
|Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών
|10
|Νεφρική, καρδιακή και ηπατική νόσος
|Πρήξιμο στα χέρια και τα πόδια, το πρόσωπο, την κοιλιά ή δύσπνοια
|Το σώμα δεν εξισορροπεί κανονικά τα υγρά
|11
|Αλλεργία ή τσίμπημα εντόμου
|Ξαφνικό πρήξιμο, κνησμός ή εξάνθημα
|Ανοσολογική αντίδραση. Το σοβαρό πρήξιμο μπορεί να είναι αγγειοοίδημα
|12
|Προβλήματα λέμφου ή κυκλοφορίας
|Επίμονο πρήξιμο μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή κακή αποστράγγιση
|Το υγρό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί σωστά από τους ιστούς
Ποιες ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν πρησμένα δάχτυλα;
Η αρθρίτιδα είναι μια σημαντική αιτία όταν το πρήξιμο επικεντρώνεται στις αρθρώσεις:
- Η οστεοαρθρίτιδα συχνά επηρεάζει ηλικιωμένους και μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των οστών και δυσκαμψία
- Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει συμμετρικό πρήξιμο, πρωινή δυσκαμψία και πόνο σε αρκετές αρθρώσεις
- Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει δακτυλίτιδα, όπου ένα ολόκληρο δάχτυλο πρήζεται σαν «λουκάνικο»
Άλλες ιατρικές αιτίες:
- λύκος
- σκληροδερμία
- σαρκοείδωση
- δρεπανοκυτταρική αναιμία
- νεφρική νόσος
- καρδιακή ανεπάρκεια
- ηπατική νόσος
- προβλήματα του θυρεοειδούς
- λεμφοίδημα
- διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος
Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί επίσης να κάνει τα χέρια να αισθάνονται πρησμένα, συχνά με μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή νυχτερινά συμπτώματα.
Μπορούν τα φάρμακα να προκαλέσουν πρήξιμο στα δάχτυλα;
Ναι. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ή πρήξιμο στα χέρια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:
- ορισμένα φάρμακα για αρτηριακή πίεση
- αντιφλεγμονώδη αναλγητικά
- στεροειδή
- ορμονικές θεραπείες
- αντισυλληπτικά χάπια
- αντικαταθλιπτικά και
- ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε μόνοι σας κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Ρωτήστε έναν γιατρό ή φαρμακοποιό εάν το πρήξιμο ξεκίνησε μετά από ένα νέο φάρμακο ή αλλαγή δόσης.
Πότε πρέπει να ελέγχονται επειγόντως τα πρησμένα δάχτυλα;
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν το πρήξιμο είναι ξαφνικό, σοβαρό, επώδυνο, επηρεάζει μόνο ένα δάχτυλο μετά από τραυματισμό ή συνοδεύεται από ερυθρότητα, θερμότητα, πυρετό, πύον, μούδιασμα ή απώλεια κίνησης.
Χρειάζεται επίσης επείγουσα φροντίδα εάν το πρήξιμο συνοδεύεται από:
- πόνο στο στήθος
- δύσπνοια
- πρήξιμο στο πρόσωπο ή τη γλώσσα
- σοβαρό πονοκέφαλο
- αλλαγές στην όραση
- ξαφνικό πρήξιμο των χεριών και του προσώπου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
Συμπέρασμα
Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προκληθούν από απλούς παράγοντες όπως η θερμότητα, η άσκηση, το αλάτι και οι ορμόνες, αλλά μπορούν επίσης να υποδηλώνουν λοίμωξη, τραυματισμό, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, επιδράσεις φαρμάκων ή προβλήματα καρδιάς, νεφρών, ήπατος και κυκλοφορίας αίματος.
Εάν το πρήξιμο είναι επίμονο, επώδυνο, ξαφνικό, μονόπλευρο ή σχετίζεται με πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, προειδοποιητικά σημάδια εγκυμοσύνης ή απώλεια κίνησης, θα πρέπει να αξιολογηθεί ιατρικά.
Πηγές:
webmd.com
nhs.uk (1)
clevelandclinic.org
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
nhs.uk (2)