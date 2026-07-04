Γιατί τα δάχτυλά σας είναι πρησμένα και τι μπορεί να σημαίνει

Πρησμένα δάχτυλα: Συχνές, σοβαρές και συχνά υποτιμημένες αιτίες.

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Γιατί τα δάχτυλά σας είναι πρησμένα και τι μπορεί να σημαίνει
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ΥΓΕΙΑ
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Τα πρησμένα δάχτυλα συνήθως προκαλούνται από κατακράτηση υγρών, θερμότητα, τραυματισμό, λοίμωξη ή φλεγμονή των αρθρώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρήξιμο είναι προσωρινό, αλλά το επίμονο, επώδυνο, μονόπλευρο ή ξαφνικό πρήξιμο μπορεί να υποδηλώνει ένα σημαντικό πρόβλημα που χρήζει ιατρικής αξιολόγησης.

Η αιτία συχνά εξαρτάται από το αν το ένα δάχτυλο είναι πρησμένο, αν έχουν προσβληθεί πολλά δάχτυλα ή αν και τα δύο χέρια είναι πρησμένα.

Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες πρησμένων δακτύλων;

Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προέρχονται από τοπικά προβλήματα στο χέρι ή από αλλαγές υγρών σε ολόκληρο το σώμα. Ο παρακάτω πίνακας ομαδοποιεί τις κύριες αιτίες ανά πρότυπο.

ΑιτίαΠώς φαίνεται συνήθωςΤι μπορεί να συμβαίνει
1Ζέστη και άσκηση“Φουσκωμένα” δάχτυλα κατά το περπάτημα, το τρέξιμο ή σε ζεστό καιρόΤα αιμοφόρα αγγεία διευρύνονται και το υγρό μεταφέρεται στα χέρια
2Υπερβολικό αλάτιΚαι τα δύο χέρια είναι πρησμένα, συχνά μετά από αλμυρά γεύματαΤο σώμα συγκρατεί επιπλέον νερό για να φέρει σε ισορροπία το νάτριο
3Πολύωρη καθιστή ή στάση ύπνουΠροσωρινό πρήξιμο μετά από ταξίδι ή ξύπνημαΗ μειωμένη κίνηση επιβραδύνει την επιστροφή υγρών
4Τραυματισμός ή υπερβολική χρήσηΤο ένα δάχτυλο ή χέρι είναι πρησμένο, επώδυνο ή μελανιασμένοΔιάστρεμμα, κάταγμα, ερεθισμός τένοντα ή τραύμα μαλακών ιστών
5ΛοίμωξηΚόκκινο, ζεστό, επώδυνο πρήξιμο, μερικές φορές με πύονΒακτηριακή λοίμωξη γύρω από το νύχι, το δέρμα ή το έλυτρο τένοντα
6ΑρθρίτιδαΠρησμένες, δύσκαμπτες ή επώδυνες αρθρώσειςΦλεγμονή των αρθρώσεων από οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή ψωριασική αρθρίτιδα
7Ουρική αρθρίτιδαΞαφνικός έντονος πόνος, ερυθρότητα και πρήξιμοΚρύσταλλοι ουρικού οξέος φλεγμαίνουν μια άρθρωση
8Εγκυμοσύνη ή ορμόνεςΠρησμένα χέρια, ειδικά αργότερα στην εγκυμοσύνη ή πριν από την περίοδοΚατακράτηση υγρών από ορμονικές διαταραχές και αλλαγές στην κυκλοφορία του αίματος
9Παρενέργειες φαρμάκωνΣταδιακό πρήξιμο και στα δύο χέρια ή αλλούΟρισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών
10Νεφρική, καρδιακή και ηπατική νόσοςΠρήξιμο στα χέρια και τα πόδια, το πρόσωπο, την κοιλιά ή δύσπνοιαΤο σώμα δεν εξισορροπεί κανονικά τα υγρά
11Αλλεργία ή τσίμπημα εντόμουΞαφνικό πρήξιμο, κνησμός ή εξάνθημαΑνοσολογική αντίδραση. Το σοβαρό πρήξιμο μπορεί να είναι αγγειοοίδημα
12Προβλήματα λέμφου ή κυκλοφορίαςΕπίμονο πρήξιμο μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία ή κακή αποστράγγισηΤο υγρό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί σωστά από τους ιστούς
πρησμενο δαχτυλο

Ποιες ιατρικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν πρησμένα δάχτυλα;

Η αρθρίτιδα είναι μια σημαντική αιτία όταν το πρήξιμο επικεντρώνεται στις αρθρώσεις:

  • Η οστεοαρθρίτιδα συχνά επηρεάζει ηλικιωμένους και μπορεί να προκαλέσει διόγκωση των οστών και δυσκαμψία
  • Η ρευματοειδής αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει συμμετρικό πρήξιμο, πρωινή δυσκαμψία και πόνο σε αρκετές αρθρώσεις
  • Η ψωριασική αρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει δακτυλίτιδα, όπου ένα ολόκληρο δάχτυλο πρήζεται σαν «λουκάνικο»

Άλλες ιατρικές αιτίες:

  • λύκος
  • σκληροδερμία
  • σαρκοείδωση
  • δρεπανοκυτταρική αναιμία
  • νεφρική νόσος
  • καρδιακή ανεπάρκεια
  • ηπατική νόσος
  • προβλήματα του θυρεοειδούς
  • λεμφοίδημα
  • διαταραχές της κυκλοφορίας του αίματος

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα μπορεί επίσης να κάνει τα χέρια να αισθάνονται πρησμένα, συχνά με μούδιασμα, μυρμήγκιασμα ή νυχτερινά συμπτώματα.

Μπορούν τα φάρμακα να προκαλέσουν πρήξιμο στα δάχτυλα;

Ναι. Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ή πρήξιμο στα χέρια. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • ορισμένα φάρμακα για αρτηριακή πίεση
  • αντιφλεγμονώδη αναλγητικά
  • στεροειδή
  • ορμονικές θεραπείες
  • αντισυλληπτικά χάπια
  • αντικαταθλιπτικά και
  • ορισμένα φάρμακα για τον διαβήτη

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόπτετε μόνοι σας κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή. Ρωτήστε έναν γιατρό ή φαρμακοποιό εάν το πρήξιμο ξεκίνησε μετά από ένα νέο φάρμακο ή αλλαγή δόσης.

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Πότε πρέπει να ελέγχονται επειγόντως τα πρησμένα δάχτυλα;

Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια εάν το πρήξιμο είναι ξαφνικό, σοβαρό, επώδυνο, επηρεάζει μόνο ένα δάχτυλο μετά από τραυματισμό ή συνοδεύεται από ερυθρότητα, θερμότητα, πυρετό, πύον, μούδιασμα ή απώλεια κίνησης.

Χρειάζεται επίσης επείγουσα φροντίδα εάν το πρήξιμο συνοδεύεται από:

  • πόνο στο στήθος
  • δύσπνοια
  • πρήξιμο στο πρόσωπο ή τη γλώσσα
  • σοβαρό πονοκέφαλο
  • αλλαγές στην όραση
  • ξαφνικό πρήξιμο των χεριών και του προσώπου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Συμπέρασμα

Τα πρησμένα δάχτυλα μπορεί να προκληθούν από απλούς παράγοντες όπως η θερμότητα, η άσκηση, το αλάτι και οι ορμόνες, αλλά μπορούν επίσης να υποδηλώνουν λοίμωξη, τραυματισμό, αρθρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, επιδράσεις φαρμάκων ή προβλήματα καρδιάς, νεφρών, ήπατος και κυκλοφορίας αίματος.

Εάν το πρήξιμο είναι επίμονο, επώδυνο, ξαφνικό, μονόπλευρο ή σχετίζεται με πυρετό, δύσπνοια, πόνο στο στήθος, προειδοποιητικά σημάδια εγκυμοσύνης ή απώλεια κίνησης, θα πρέπει να αξιολογηθεί ιατρικά.

Πηγές:
webmd.com
nhs.uk (1)
clevelandclinic.org
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
nhs.uk (2)

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