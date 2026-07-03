Προειδοποιητικά σημάδια νεφρικών προβλημάτων που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Τα νεφρικά προβλήματα δεν προκαλούν πάντα εμφανή συμπτώματα στην αρχή. Πολλοί αισθάνονται καλά στα αρχικά στάδια, γι' αυτό και οι αλλαγές στην ούρηση, το πρήξιμο, η κόπωση και η αρτηριακή πίεση δεν πρέπει να αγνοούνται όταν είναι νέες, επίμονες ή ανεξήγητες καταστάσεις.

Τα νεφρά φιλτράρουν τα απόβλητα, εξισορροπούν τα υγρά και τα μέταλλα, βοηθούν στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και υποστηρίζουν την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Όταν δεν λειτουργούν σωστά, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε διάφορα μέρη του σώματος.

Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια νεφρικών προβλημάτων;

Τα πιο συνηθισμένα προειδοποιητικά σημάδια περιλαμβάνουν πρήξιμο και αλλαγές σε ούρηση, επίπεδα ενέργειας, δέρμα και όρεξη. Ένα μόνο σύμπτωμα δεν αποδεικνύει νεφρική νόσο, αλλά ένα μοτίβο συμπτωμάτων χρήζει ιατρικής εξέτασης.

Πιθανά προειδοποιητικά σημάδια:

Συχνότερη ούρηση, ειδικά τη νύχτα Πολύ λιγότερη ούρηση από το συνηθισμένο Αφρώδη ούρα που συμβαίνει συχνά Αίμα στα ούρα Πρήξιμο στους αστραγάλους, τα πόδια, τα χέρια ή γύρω από τα μάτια Ασυνήθιστη κόπωση, αδυναμία ή δυσκολία συγκέντρωσης Δύσπνοια, ειδικά με πρήξιμο Κακή όρεξη, ναυτία ή έμετος Μυϊκές κράμπες, ειδικά στα πόδια Ξηρό και με φαγούρα δέρμα Προβλήματα ύπνου ή ανήσυχα πόδια Υψηλή αρτηριακή πίεση που είναι νέα ή δύσκολο να ελεγχθεί

Τα αφρώδη ούρα μπορεί να είναι σημάδι διαρροής πρωτεΐνης στα ούρα, αλλά περιστασιακά μπορούν επίσης να εμφανιστούν φυσαλίδες από έντονη ούρηση ή κίνηση του νερού της τουαλέτας. Η ανησυχία είναι ο επίμονος αφρός, ειδικά αν συντρέχουν πρήξιμο ή υψηλή αρτηριακή πίεση.

Μπορούν τα προβλήματα στα νεφρά να προκαλέσουν πόνο;

Η χρόνια νεφρική νόσος συχνά δεν προκαλεί πόνο στα νεφρά. Ο πόνος είναι πιο πιθανός με πέτρες στα νεφρά, νεφρική λοίμωξη, απόφραξη ή ορισμένα δομικά προβλήματα.

Ο πόνος που μπορεί να αφορά τα νεφρά γίνεται συνήθως αισθητός στο πλάι ή στην πλάτη, κάτω από τα πλευρά. Η νεφρική λοίμωξη μπορεί επίσης να προκαλέσει πυρετό, ρίγη, ναυτία, κάψιμο κατά την ούρηση ή επείγουσα ανάγκη ούρησης. Οι πέτρες στα νεφρά μπορεί να προκαλέσουν έντονα κύματα πόνου, που συχνά εξαπλώνονται προς την κάτω κοιλιακή/βουβωνική χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιοσδήποτε έντονος πόνος στα πλευρά, πυρετός με ουρολογικά συμπτώματα ή αίμα στα ούρα πρέπει να ελέγχεται άμεσα.

Ποιος πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα νεφρικά συμπτώματα;

Τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο δεν πρέπει να περιμένουν τα συμπτώματα, ακριβώς επειδή η πρώιμη νεφρική νόσος μπορεί να είναι σιωπηλή. Ο διαβήτης και η υπέρταση πίεση είναι δύο από τις κύριες αιτίες χρόνιας νεφρικής νόσου.

Οι ομάδες υψηλότερου κινδύνου περιλαμβάνουν άτομα με:

Διαβήτη

Υπέρταση

Καρδιακές παθήσεις

Οικογενειακό ιστορικό νεφρικής νόσου

Μεγαλύτερη ηλικία

Παχυσαρκία

Επαναλαμβανόμενες πέτρες στα νεφρά ή ουρολοιμώξεις

Μακροχρόνια χρήση φαρμάκων που μπορούν να επηρεάσουν τα νεφρά

Γι’ αυτές τις ομάδες, ο τακτικός έλεγχος έχει σημασία, ακόμα και όταν αισθάνονται φυσιολογικοί.

Πώς ελέγχουν οι γιατροί εάν τα νεφρά σας λειτουργούν σωστά;

Τα νεφρικά προβλήματα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο από τα συμπτώματα. Οι γιατροί συνήθως χρησιμοποιούν εξέταση αίματος και εξέταση ούρων.

Η εξέταση αίματος εκτιμά τον ρυθμό σπειραματικής διήθησης (eGFR), ο οποίος δείχνει πόσο καλά φιλτράρουν το αίμα τα νεφρά. Η εξέταση ούρων ελέγχει την αλβουμίνη, μια πρωτεΐνη που μπορεί να διαρρεύσει στα ούρα, όταν τα φίλτρα των νεφρών έχουν υποστεί ζημιά.

Ο γιατρός μπορεί επίσης να ελέγξει την αρτηριακή πίεση, τους ηλεκτρολύτες, καθώς και απεικονιστικές εξετάσεις ή εξετάσεις ουρολοίμωξης ανάλογα με τα συμπτώματα.

Πότε πρέπει να αναζητήσετε επειγόντως ιατρική βοήθεια

Ζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν έχετε:

σοβαρή δύσπνοια

πόνο στο στήθος

σύγχυση

λιποθυμία

λίγη ή καθόλου ούρηση

σοβαρό πρήξιμο

υψηλό πυρετό με πόνο στην πλάτη ή στα πλευρά

ορατό αίμα στα ούρα

Θα πρέπει επίσης να κλείσετε ραντεβού για ιατρική εξέταση εάν οι αλλαγές στα ούρα, το πρήξιμο, η κόπωση, ο κνησμός, η ναυτία και η υψηλή αρτηριακή πίεση επιμένουν για περισσότερο από μερικές ημέρες ή συνεχίζουν να επιστρέφουν.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα διαυγή ούρα σημάδι ότι τα νεφρά είναι υγιή;

Όχι απαραίτητα. Το χρώμα των ούρων αντανακλά κυρίως το επίπεδο ενυδάτωσης. Τα διαυγή ή ελαφρώς κίτρινα ούρα δεν αποκλείουν τη νεφρική νόσο και τα σκούρα ούρα δεν σημαίνουν πάντα νεφρική βλάβη.

Η κατανάλωση περισσότερου νερού διορθώνει τα προβλήματα των νεφρών;

Το νερό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της αφυδάτωσης, αλλά δεν αντιστρέφει τη νεφρική νόσο, την μόλυνση, τις πέτρες ή την μειωμένη νεφρική λειτουργία. Μερικά άτομα με νεφρική ή καρδιακή νόσο μπορεί ακόμη και να χρειαστούν περιορισμό λήψης υγρών.

Συμπέρασμα

Τα προειδοποιητικά σημάδια για τους νεφρούς είναι συχνά ανεπαίσθητα: αλλαγές στην ούρηση, επίμονα αφρώδη ούρα, πρήξιμο, κόπωση, κνησμός, ναυτία, κράμπες και ζητήματα υψηλής αρτηριακής πίεσης. Ο πόνος δεν είναι πάντα παρών, ειδικά στη χρόνια νεφρική νόσο.

Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή έχετε σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, το ασφαλέστερο επόμενο βήμα είναι κάποιες απλές εξετάσεις, που μπορούν να αποκαλύψουν προβλήματα στα νεφρά πριν εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές.

Πηγές:

webmd.com

kidney.org (1)

nih.gov

kidney.org (2)

nhs.uk