17χρονος τυφλώθηκε λόγω κατανάλωσης πρόχειρου φαγητού – Τι συνέβη

Ένας έφηβος στην Αγγλία, που ακολουθούσε επί χρόνια μια εξαιρετικά περιορισμένη θρεπτικά διατροφή, ανέπτυξε οπτική νευροπάθεια, καταστρέφοντας τα νεύρα που μεταφέρουν οπτικές πληροφορίες από τα μάτια στον εγκέφαλο.

Η περίπτωση δημοσιεύθηκε το 2019. Η φράση «τύφλωση από πρόχειρο φαγητό» είναι… πιασάρικη, αλλά η ιατρικά σημαντική αιτία ήταν η παρατεταμένη έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών από μια εξαιρετικά περιορισμένη διατροφή και όχι κάποια περιστασιακή κατανάλωση fast food.

Τι συνέβη στον έφηβο;

Στην ηλικία των 14 ετών, το αγόρι πήγε στον γιατρό του λόγω κούρασης. Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν μακροκυτταρική αναιμία και χαμηλή βιταμίνη Β12, οπότε έλαβε ενέσεις Β12 και συμβουλές διατροφής.

Μέχρι τα 15, είχε αναπτύξει προβλήματα ακοής και όρασης. Η όρασή του συνέχισε να επιδεινώνεται και στα 17 του χρόνια, μια νευρο-οφθαλμολογική αξιολόγηση διαπίστωσε οπτική οξύτητα 20/200 και στα δύο μάτια, ελαττώματα στο κεντρικό οπτικό πεδίο, μειωμένη έγχρωμη όραση και απώλεια νευρικών ινών.

Περαιτέρω εξετάσεις έδειξαν συνεχιζόμενη ανεπάρκεια Β12 καθώς και χαμηλά επίπεδα χαλκού, σεληνίου και βιταμίνης D. Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι από το δημοτικό σχολείο η διατροφή του αποτελούνταν κυρίως από τηγανητές πατάτες, πατατάκια, λευκό ψωμί, λουκάνικα και επεξεργασμένο ζαμπόν, επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί ορισμένες υφές τροφίμων.

Οι γιατροί διέγνωσαν διατροφική οπτική νευροπάθεια. Έλαβε συμπληρώματα που διόρθωσαν τις διατροφικές ελλείψεις και σταμάτησαν την περαιτέρω επιδείνωση, αλλά η υπάρχουσα βλάβη του οπτικού νεύρου δεν ανέκαμψε.

Πώς μπορεί η κακή διατροφή να βλάψει την όραση;

Το οπτικό νεύρο έχει υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις και εξαρτάται από επαρκή λήψη μικροθρεπτικών συστατικών. Οι ελλείψεις βιταμίνης Β12, φυλλικού οξέος, θειαμίνης και χαλκού είναι γνωστές αιτίες διατροφικής οπτικής νευροπάθειας.

Αυτά τα θρεπτικά συστατικά υποστηρίζουν την κανονική νευρική και μιτοχονδριακή λειτουργία. Η σοβαρή, παρατεταμένη ανεπάρκεια μπορεί να βλάψει τις ίνες, που είναι υπεύθυνες για την κεντρική και την έγχρωμη όραση και, μόλις αναπτυχθεί η οπτική ατροφία, η όποια βλάβη μπορεί να είναι πλέον μη αναστρέψιμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η περίπτωση του 17χρονου ΔΕΝ δείχνει ότι μια τυπική δίαιτα με περιστασιακό πρόχειρο φαγητό προκαλεί συνήθως τύφλωση. Η διατροφική οπτική νευροπάθεια είναι σπάνια και η διατροφή αυτού του εφήβου ήταν ασυνήθιστα περιορισμένη επί χρόνια.

Γιατί το φυσιολογικό βάρος του δεν τον προστάτευσε;

Το σωματικό βάρος δεν δείχνει εάν κάποιος λαμβάνει αρκετές βιταμίνες και μέταλλα. Ο έφηβος είχε φυσιολογικό δείκτη μάζας σώματος παρά τις πολλαπλές διατροφικές ελλείψεις.

Αυτό είναι ένα σημαντικό πρακτικό μάθημα: ο υποσιτισμός μπορεί να σημαίνει και ανεπαρκή θρεπτικά συστατικά, όχι απλώς πολύ λίγες θερμίδες. Κάποιος μπορεί να καταναλώνει αρκετή ενέργεια (θερμίδες) για να διατηρήσει το βάρος του, αλλά να τρώει πολύ περιορισμένο εύρος τροφών, για να καλύψει τις ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά.

Οι γιατροί τον παρέπεμψαν επίσης για θεραπεία ψυχικής υγείας. Η διαταραχή αποφευκτικής/περιοριστικής πρόσληψης τροφής (ARFID) μπορεί να περιλαμβάνει αποφυγή με βάση την υφή των τροφών ή άλλα αισθητηριακά χαρακτηριστικά και να προκαλεί διατροφικές ελλείψεις χωρίς ανησυχία για το σωματικό βάρος.

Θα μπορούσε η θεραπεία με βιταμίνες να είχε αποκαταστήσει την όρασή του;

Πιθανώς, εάν η πάθηση είχε αναγνωριστεί πριν αναπτυχθεί μόνιμη νευρική βλάβη. Η διατροφική οπτική νευροπάθεια μπορεί να βελτιωθεί, όταν οι ελλείψεις διορθώνονται εγκαίρως, αλλά οι εγκατεστημένες οπτικές ατροφίες μπορεί να είναι μη αναστρέψιμες.

Οι προοδευτικές ή ανεξήγητες αλλαγές στην όραση χρήζουν άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

Συμπέρασμα

Αυτός ο έφηβος δεν έχασε την όρασή του απλώς και μόνο επειδή έτρωγε «πρόχειρο φαγητό». Χρόνια σοβαρού διατροφικού περιορισμού προκάλεσαν πολλαπλές ελλείψεις θρεπτικών συστατικών, που κατέστρεψαν τα οπτικά του νεύρα και η διάγνωση ήρθε πολύ αργά, για να αντιστραφεί η απώλεια όρασης.

Η περίπτωση είναι σπάνια, αλλά το μάθημά της είναι ευρύτερο: το φυσιολογικό βάρος δεν αποκλείει τον υποσιτισμό και η επίμονη περιοριστική διατροφή ή οι ανεξήγητες αλλαγές στην όραση απαιτούν έγκαιρη ιατρική φροντίδα.

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