Ογκολόγος αποκαλύπτει την καθημερινή συνήθεια λίγων δευτερολέπτων που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου

Άλλες απλές συνήθειες που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου

Δημήτρης Δρίζος

Ογκολόγος αποκαλύπτει την καθημερινή συνήθεια λίγων δευτερολέπτων που μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου
ΥΓΕΙΑ
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  • Η παρατεταμένη καθιστική ζωή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ενώ η τακτική σωματική δραστηριότητα μειώνει αυτόν τον κίνδυνο.
  • Η απλή συνήθεια να σηκώνεστε όρθιοι κάθε 30 λεπτά βοηθά στη ρύθμιση της γλυκόζης και στη φυσιολογική μεταβολική λειτουργία.
  • Η χρήση οδοντικού νήματος καθημερινά συμβάλλει στη μείωση παθήσεων των ούλων που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου στην περιοχή του κεφαλιού, του λαιμού και του πεπτικού συστήματος.
  • Ο πρωινός περίπατος εξωτερικού χώρου υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του κιρκάδιου ρυθμού και μειώνει τον κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.
  • Η προσθήκη βοτάνων και μπαχαρικών στη διατροφή μπορεί να προστατεύσει τα κύτταρα μειώνοντας τη φλεγμονή και τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες.
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Ένας ειδικός αποκάλυψε μερικά απλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε καθημερινά για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, και ένα από αυτά απαιτεί σχεδόν καθόλου χρόνο.

Η συμβουλή έρχεται μετά από δηλώσεις ογκολόγου στην εφημερίδα The Telegraph, ο οποίος μοιράστηκε σημαντικές συμβουλές για τη βελτίωση της γενικότερης υγείας και τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Ο καθηγητής Robert Thomas είναι σύμβουλος ογκολόγος στα νοσοκομεία Bedford και Addenbrooke’s και αποκάλυψε ότι ακόμη και κάτι τόσο απλό όσο το να σηκώνεστε όρθιοι κάθε 30 λεπτά μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της σωστής ρύθμισης της γλυκόζης και της φυσιολογικής μεταβολικής λειτουργίας.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο PLOS Medicine διαπίστωσε ότι ο κίνδυνος καρκίνου που «συνδέεται με την καθιστική συμπεριφορά αφορά κυρίως την παρατεταμένη καθιστική ζωή».

Αντίθετα, η αντικατάσταση της παρατεταμένης καθιστικής συμπεριφοράς με σωματική δραστηριότητα «συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου».

Σύμφωνα με τον καθηγητή Thomas, οι άνθρωποι που περνούν υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα καθιστοί χωρίς καμία σωματική δραστηριότητα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνων που σχετίζονται με την παχυσαρκία, μεταξύ των οποίων ο καρκίνος του οισοφάγου, του ήπατος, του μαστού και των νεφρών.

«Ενθαρρύνω τους ασθενείς μου να κάνουν έναν γύρο στο γραφείο, να ανέβουν μερικούς ορόφους από τις σκάλες ή απλώς να σηκωθούν για να φτιάξουν ένα φλιτζάνι τσάι. Στο σπίτι, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα διαφημιστικά διαλείμματα ως υπενθύμιση για να τεντωθείτε, να κινηθείτε λίγο μέσα στο σπίτι ή να περάσετε μερικά λεπτά στον κήπο. Αυτές οι μικρές εκρήξεις κίνησης σύντομα συσσωρεύονται και κάνουν τη διαφορά».

Άλλες απλές συνήθειες που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρκίνου

Αυτή δεν είναι η μοναδική συνήθεια που ενθαρρύνει ο ειδικός, καθώς ορισμένες άλλες καθημερινές πρακτικές μπορούν επίσης να έχουν οφέλη για την υγεία, όπως το να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα κάθε πρωί, να βγαίνετε έξω από το σπίτι νωρίς το πρωί, ακόμη και να προσθέτετε βότανα και μπαχαρικά στα γεύματά σας.

Αρχικά, η χρήση οδοντικού νήματος είναι σημαντική για τη στοματική υγιεινή, αλλά συνδέεται επίσης με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης ουλίτιδας και άλλων παθήσεων των ούλων. Η διάγνωση τέτοιων παθήσεων μπορεί να συνδέεται με άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου αυξημένου κινδύνου για αρκετούς καρκίνους που επηρεάζουν την περιοχή του κεφαλιού και του λαιμού, καθώς και το πεπτικό σύστημα.

Παράλληλα, το να φροντίζετε να βγαίνετε από το σπίτι κάθε πρωί για έναν περίπατο μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τον οργανισμό. Σύμφωνα με τον Thomas, η μακροχρόνια διαταραχή του κιρκάδιου ρυθμού μπορεί να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως του μαστού, του προστάτη και του εντέρου.

Ένας πρωινός περίπατος σε εξωτερικό χώρο μπορεί, αντίθετα, να βοηθήσει στη διατήρηση του κιρκάδιου ρυθμού σε σωστή λειτουργία.

Τέλος, η προσθήκη βοτάνων και μπαχαρικών στο φαγητό μπορεί να ακούγεται κάπως ασυνήθιστη — αν και σίγουρα γευστική — συμβουλή. Ωστόσο, ο Thomas εξηγεί ότι οι ενώσεις που περιέχονται στα βότανα και τα μπαχαρικά μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων, «μειώνοντας τη φλεγμονή, εξουδετερώνοντας τις επιβλαβείς ελεύθερες ρίζες (ασταθή μόρια) και υποστηρίζοντας τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων».

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